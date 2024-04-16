About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
DX ERV

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

Найти дилера

DX ERV

LZ-H100GXN4

DX ERV

()
  • Ventilation Solution LZ-H100GXN4 от LG имеет квадратную форму черного цвета и два выходных отверстия сбоку.
Ventilation Solution LZ-H100GXN4 от LG имеет квадратную форму черного цвета и два выходных отверстия сбоку.

Основные характеристики

  • Одновременное восстановление энергии и подача свежего воздуха в помещение
  • Антибактериальный высокоэффективный теплообменник, обеспечивающий отличное качество воздуха в помещении
  • Режим эксплуатации: Вентиляция с рекуперацией энергии, байпас и автоматический с датчиком CO2
  • Различные настройки скорости вентилятора для управления интенсивностью потока воздуха
  • Дополнительный датчик CO2 для отслеживания качества воздуха в помещении
  • Возможность связывания с БВУ
Больше

Высокоэффективная подача воздуха

Эффективность и комфорт достигаются за счет вентиляции с высокоэффективной рекуперацией энергии. Происходит одновременное восстановление энергии и подача свежего воздуха в помещение.

Гибкий режим вентилятора

Быстрый режим вентиляции предотвращает распространение загрязняющих веществ при отрицательном давлении в помещении и быстро очищает воздух внутри.

Простая эксплуатация фильтра

Пылевой фильтр можно мыть, что позволяет поддерживать его в чистоте. Это легко и просто, при этом вам не требуются дополнительные инструменты.

Печать

Все характеристики

КЛАССИФИКАЦИЯ

  • Ходовая часть

    ZG

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

  • Номинальная мощность (m³/h)

    1,000

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Случай 1

    220-230-240, 1, 50/60

  • Случай 2

    220-230-240, 1, 50/60

  • Предельный диапазон напряжения (случай 1) (V)

    198 - 264

  • Предельный диапазон напряжения (случай 2) (V)

    198 - 242

НАГРУЗКА НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА (ТИП DX)

  • Охлаждение (kW)

    9.12(2.53 + 6.59)

  • Нагревание (kW)

    11.72(4.32 + 7.40)

КОРПУС

  • Материал

    Galvanized steel plate

РЕЖИМ ОБМЕНА ЭНЕРГИЕЙ

  • Этап

    SH / H / L

  • Рабочий ток (SH / H / L) (A)

    3.6 / 3.2 / 2.3

  • Мощность питания (SH / H / L) (W)

    480 / 420 / 270

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)

    1,000 / 1,000 / 820

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)

    589 / 589 / 482

  • Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    150 / 100 / 70

  • Эффективность обмена температурой (SH / H / L) (%)

    76 / 76 / 78

  • Эффективность теплообмена (охлаждение) (SH / H / L) (%)

    45 / 45 / 50

  • Эффективность теплообмена (нагревание) (SH / H / L) (%)

    64 / 64 / 66

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ

  • Этап

    SH / H / L

  • Рабочий ток (SH / H / L) (A)

    3.6 / 3.2 / 2.3

  • Мощность питания (SH / H / L) (W)

    480 / 420 / 270

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)

    1,000 / 1,000 / 820

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)

    589 / 589 / 482

  • Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    150 / 100 / 70

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

  • Режим обмена энергией (SH / H / L) (dB(A))

    41.0 / 39.0 / 36.0

  • Режим отключения (SH / H / L) (dB(A))

    41.0 / 39.0 / 36.0

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    1,667 x 365 x 1,140

  • Доставка (W x H x D) (mm)

    1,878 x 420 x 1,355

ВЕС

  • Нетто (kg)

    98.0

  • Доставка (kg)

    128.0

ОХЛАЖДАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (ТИП DX)

  • Тип

    R32

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ (ТИП DX)

  • Жидкость (mm(inch))

    Φ6.35 (1/4)

  • Газ (mm(inch))

    Φ12.7 (1/2)

  • Дренажная труба (внеш. диаметр / I.D) (mm)

    Ø25.4 / Ø6.35

ВОЗДУХОВОД

  • Кол-во (EA)

    4

  • Размер (mm)

    Ø250

ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Тип

    Sirocco fan

  • Кол-во (EA)

    1

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Тип

    Sirocco fan

  • Кол-во (EA)

    1

ФИЛЬТРЫ

  • Тип

    Multidirectional fibrous fleeces

  • Кол-во (EA)

    2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН

  • Температура наружного воздуха / Relative Humidity (℃ / %RH)

    -15~45 / 20~80

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Для того, чтобы получить больше технической информации, пожалуйста, посетите