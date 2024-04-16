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Энтальпийный теплообменник

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Энтальпийный теплообменник

LZ-H150GBA5

Энтальпийный теплообменник

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  • Ventilation Solution LZ-H150GBA5 от LG имеет квадратную форму серебристого цвета и два выходных отверстия сбоку.
Ventilation Solution LZ-H150GBA5 от LG имеет квадратную форму серебристого цвета и два выходных отверстия сбоку.

Основные характеристики

  • Вентиляция с рекуперацией энергии и энтальпийным теплообменником
  • Управление качеством воздуха в помещении с помощью фильтра воздуха, увлажнителя воздуха и датчика CO2 (по требованию)
  • Дополнительные охлаждение и нагрев с помощью испарительного змеевика (подключено к MULTI V)
  • Высокоэффективный фильтр воздуха (по требованию)
  • Режим эксплуатации: Вентиляция с рекуперацией энергии, байпас и автоматический с датчиком CO2
  • Различные настройки скорости вентилятора для управления интенсивностью потока воздуха
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Высокоэффективный теплообменник

Эффективность и комфорт достигаются за счет вентиляции с высокоэффективной рекуперацией энергии. Система передает энергию выходящего воздуха поступающему воздуху, не смешивая потоки воздуха.

Гибкий режим вентилятора

Быстрый режим вентиляции предотвращает распространение загрязняющих веществ при отрицательном давлении в помещении и быстро очищает воздух внутри.

Взаимосвязанная операционная система

Вентиляцию с рекуперацией энергии LG можно связать с кондиционерами воздуха и индивидуально контролировать с помощью БВУ. Эту функцию можно использовать, если система подключена к 1 пульту ДУ.

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Все характеристики

КЛАССИФИКАЦИЯ

  • Ходовая часть

    ZE2

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

  • Номинальная мощность (m³/h)

    1,500

  • Номинальная мощность (ft³/min)

    883

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Случай 1

    220-230-240, 1, 50

РЕЖИМ ОБМЕНА ЭНЕРГИЕЙ

  • Этап

    SH/H/L

  • Рабочий ток (SH / H / L) (A)

    4.3 / 3.5 / 2.0

  • Мощность питания (SH / H / L) (W)

    660 / 530 / 290

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)

    1,500 / 1,500 / 1,200

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)

    883 / 883 / 706

  • Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    160 / 100 / 50

  • Эффективность обмена температурой (SH / H / L) (%)

    82 / 82 / 83

  • Эффективность теплообмена (охлаждение) (SH / H / L) (%)

    66 / 66 / 70

  • Эффективность теплообмена (нагревание) (SH / H / L) (%)

    73 / 73 / 76

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ

  • Этап

    SH/H/L

  • Рабочий ток (SH / H / L) (A)

    4.3 / 3.5 / 2.0

  • Мощность питания (SH / H / L) (W)

    660 / 530 / 290

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (m³/h)

    1,500 / 1,500 / 1,200

  • Диапазон расхода воздуха (SH / H / L) (ft³/min)

    883 / 883 / 706

  • Внешнее статическое давление (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    160 / 100 / 50

РАЗМЕРЫ

  • Нетто (W x H x D) (mm)

    1,353 x 815 x 1,230

  • Доставка (W x H x D) (mm)

    1,660 x 970 x 1,440

ВЕС

  • Нетто (kg)

    156.0

  • Доставка (kg)

    189.0

ВОЗДУХОВОД

  • Кол-во (EA)

    6

  • Размер (mm)

    Φ250(4) + Φ350(2)

ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Кол-во (EA)

    2

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

  • Кол-во (EA)

    2

ФИЛЬТРЫ

  • Тип

    Cleanable Fibrous Fleeces

  • Кол-во (EA)

    4

  • Размеры (W x H x D) (mm)

    1,148 x 6 x 245

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН

  • Температура наружного воздуха / Relative Humidity (℃ / %RH)

    -10~40/ 20~80

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