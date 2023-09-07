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Медиаплеер LG WP400 | Приставка webOS 4.0, HDMI, Display Port, USB, RS232C, RJ45, ИК

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

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Медиаплеер LG WP400 | Приставка webOS 4.0, HDMI, Display Port, USB, RS232C, RJ45, ИК

WP400

Медиаплеер LG WP400 | Приставка webOS 4.0, HDMI, Display Port, USB, RS232C, RJ45, ИК

Удобная платформа для интеллектуальных информационных панелей

Приставка webOS WP400 работает на базе webOS 4.0, улучшенной платформе для интеллектуальных информационных панелей LG. Поддерживает установку на имеющиеся информационные панели LG и расширяет их функциональность независимо от их исходной платформы. Устройство поддерживает многозадачность, воспроизведение контента и обеспечивает непревзойденное удобство использования.
Великолепная масштабируемость

Переход на платформу для интеллектуальных информационных панелей LG webOS 4.0

WP400 поддерживает любые цифровые информационные панели LG независимо от их платформ. Приставка webOS предоставляет удобные смарт-функции с поддержкой специальных меню для конкретного профиля деятельности. Таким образом пользователи могут с легкостью управлять распространением контента и разрабатывать веб-приложения для множества информационных панелей одновременно.
Высокопроизводительный медиаплеер

Поддержка воспроизведения видео формата UHD

WP400 поддерживает воспроизведение высококачественного видео формата Ultra HD, которое обеспечивает реалистичную цветопередачу и разрешение в четыре раза выше, чем формат FHD. Для непревзойденного качества изображения достаточно одной приставки webOS.
Высокопроизводительный медиаплеер

Функции управления дисплеем

Помимо управления контентом, WP400 поддерживает отправку команд на информационные панели LG по кабелю RS232C. Это обеспечивает гибкость настройки дисплея, включая энергопотребление, яркость или громкость звука для удобства использования.
Удобная интеллектуальная платформа

Универсальное главное меню

В WP400 предусмотрено специальное главное меню для цифровых панелей, отображающее ключевую информацию о работе панели на одном экране. Панель управления отображает состояние устройств, меню управления контентом и ссылки на быстрые настройки, что повышает удобство использования.
Удобная интеллектуальная платформа

Встроенное средство управления контентом

Встроенная CMS (Content Management System —система управления контентом) позволяет вносить изменения в контент из внешних и внутренних источников и настраивать списки для воспроизведения контента по графику. Пользователи могут с легкостью изучать и управлять контентом с помощью интуитивно понятного графического интерфейса с использованием различных устройств ввода, от пульта ДУ до ноутбука.
Гибкость работы

Мульти-видео-теги

Поддерживается одновременное воспроизведение нескольких видео с помощью функции мульти-видео-тегов. Это повышает гибкость организации и развертывания контента при необходимости одновременного отображения разного контента веб-приложениями.
Режим нескольких экранов с функциями PBP/PIP
Гибкость работы

Режим нескольких экранов с функциями PBP/PIP

PBP (картинка за картинкой) представляет мультиэкранный режим на одном дисплее с 4 источниками входного сигнала, в то время как PIP (картинка в картинке) поддерживает воспроизведение и на основном, и на вспомогательном экранах одновременно с различными конфигурациями. Это обеспечивает большую гибкость в распределении пространства для каждого источника контента.
Гибкость работы

Совместимость с решениями LG SuperSign

LG SuperSign — это мощное и незаменимое программное решение для интегрированного управления цифровыми информационными панелями LG. SuperSign упрощает создание и распространение контента и предоставляет инструменты для централизованного мониторинга и управления, экономя вам время и обеспечивая эффективность работы в нескольких местоположениях.
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Все характеристики

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт HDMI

● (HDMI × 2)

Порт Display Port

Порт USB

Порт RS232C

Порт RJ45

ИК порт

ГАБАРИТЫ

Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)

258 × 186 × 36.5

Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)

314 × 359 × 124

Вес без подставки (кг)

1.4

Вес в упаковке (кг)

2.26

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Влажность в рабочем режиме

10 — 80 %

Температура в рабочем режиме

0 — 40 °C

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Тип блока питания

Встроенный

Энергопотребление (в рабочем режиме, Вт)

16

Энергопотребление (макс, Вт)

22

СТАНДАРТЫ

Радиоэлектронный стандарт FCCA, CE, KC

Стандарт безопасности CB / NRTL

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

SuperSign CMS

SuperSign Control / Control+

● / ●

ОСОБЕННОСТИ

Внутренняя память (Гб)

8

Wi-Fi

Термодатчик

Индикатор питания

Операционная Система

webOS 4.0

Встроенная CMS

Мультиэкранный режим PIP/PBP

Режим блокировки

USB-клонирование

Удаленное управление дисплеем (SNMP)

Технология BEACON

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