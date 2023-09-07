Медиаплеер LG WP400 | Приставка webOS 4.0, HDMI, Display Port, USB, RS232C, RJ45, ИК

PBP (картинка за картинкой) представляет мультиэкранный режим на одном дисплее с 4 источниками входного сигнала, в то время как PIP (картинка в картинке) поддерживает воспроизведение и на основном, и на вспомогательном экранах одновременно с различными конфигурациями. Это обеспечивает большую гибкость в распределении пространства для каждого источника контента.

