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Дисплеи для видеостен LG 55'' 55SVM5F-H | Серия SVM5F-H | яркость 500 кд/м², FHD, рамка 0,44 мм (со всех сторон)

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Дисплеи для видеостен LG 55'' 55SVM5F-H | Серия SVM5F-H | яркость 500 кд/м², FHD, рамка 0,44 мм (со всех сторон)

55svm5f-h

Дисплеи для видеостен LG 55'' 55SVM5F-H | Серия SVM5F-H | яркость 500 кд/м², FHD, рамка 0,44 мм (со всех сторон)

Инновационная рамка одинаковой со всех сторон ширины 0,44 мм1
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Инновационная рамка одинаковой со всех сторон ширины 0,44 мм

Беспрецедентная ультратонкая рамка – рамка шириной 0,44 мм со всех сторон и стык шириной 0,88 мм – подтвержденная Nemko*, делает контент более реалистичным, отображая объекты без каких-либо искажений. Являясь частью большой видеостены, экран 55SVM5F-H создает для зрителей еще более впечатляющий эффект погружения.
КАЧЕСТВО ЯРКОГО И ДИНАМИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Умная калибровка

Умная калибровка — это решение, которое значительно сокращает время и затраты по сравнению с существующими методами калибровки датчиком. Решение анализирует различия в свойствах цвета не только на каждом отдельном дисплее, но также между подключенными дисплеями. Для выполнения калибровки достаточно несколько нажатий на пульте дистанционного управления. Кроме того, для обеспечения оптимального качества изображения калибровку можно запрограммировать на регулярное выполнение через заданный промежуток времени.

 

Более широкий угол обзора1

*Некоторые пользователи могут заметить разницу в цвете после умной калибровки. В таком случае рекомендуется выполнить коррекцию цвета вручную.

Более широкий угол обзора1
КАЧЕСТВО ЯРКОГО И ДИНАМИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Устранение смещения изображения

55SVM5F-H включает алгоритм улучшения изображения, который может уменьшить смещения изображения плиточных дисплеев при воспроизведении видео. Объекты, расположенные на границах рамки, настраиваются для создания ощущения просмотра на одном большом экране.

*Результаты основаны на внутреннем тестировании. Фактические результаты испытаний могут отличаться в зависимости от окружающей среды и измерительного оборудования.

Устранение смещения изображения1

КАЧЕСТВО ЯРКОГО И ДИНАМИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

 

Устранение смещения изображения

55SVM5F-H включает алгоритм улучшения изображения, который может уменьшить смещения изображения плиточных дисплеев при воспроизведении видео. Объекты, расположенные на границах рамки, настраиваются для создания ощущения просмотра на одном большом экране.

*«Обычный» относится к дисплеям, которые не включают алгоритм улучшения изображения.

Более широкий угол обзора1

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПАНЕЛЕЙ webOS

 

Интуитивно понятная структура меню

Структура меню была оптимизирована для использования в коммерческой сфере. Она упрощает доступ и группирует похожие функции, применяя более интуитивно понятный графический интерфейс для простоты использования. Таким образом, пользователи могут избежать проб и ошибок при изучении желаемых функций и управлении дисплеями.

 

Служба обслуживания в режиме реального времени1

Удобство пользователей

 

Служба обслуживания в режиме реального времени

Техническое обслуживание становится проще и быстрее благодаря дополнительной услуге Signage 365 Care*, облачной службе, предоставляемой LG. С ее помощью осуществляется дистанционное управление состоянием дисплеев на рабочих местах клиента для диагностики неисправностей и предоставления услуг дистанционного управления, что обеспечивает стабильную работу бизнеса клиента.

*Доступность услуги «Signage365Care» может отличаться в зависимости от региона, поэтому для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем LG в вашем регионе.

Возможность последовательного подключения1

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 

Возможность последовательного подключения

Последовательное подключение по локальной сети позволяет управлять видеостенами и даже одновременно обновлять их встроенное ПО. Кроме того, за счет последовательного подключения экранов ULTRA HD с помощью HDMI и DisplayPort вы можете легко настроить видеостену ULTRA HD без необходимости использования DisplayPort MST или графической карты Matrox.

 

Печать

Все характеристики

ПАНЕЛЬ

Размер экрана

55"

Технология панели

IPS

Соотношение сторон

16 : 9

Собственное разрешение

1920 x 1080 (FHD)

Яркость (стандартная, кд/м²)

500

Коэффициент контрастности

1100:1

Коэффициент динамического сжатия

500 000) 1 (Соотношение яркости цвета Full Black/Full White видеосигнала на входе.)

Угол обзора (Г x В)

178 x 178

Время отклика

8 мс (G to G)

Обработка поверхности

Затемнение на 28 %

Срок службы (стандартный)

60 000 часов

Время работы

24 часа

Ориентация

Альбомная и портретная

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход

HDMI (2), DP, DVI-D, аудио, USB 2.0

Выход

DP, аудио

Внешнее управление

Вход/выход RS232C, вход/выход RJ45 (LAN), ИК-вход

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет рамки

Черный

Ширина рамки

0,44 мм (со всех сторон)

Размеры монитора (Ш × В × Г)

1210,51 x 681,22 x 86,5 мм

Вес (основной)

16,8 кг

Размеры упаковки (Ш × В × Г)

1353 x 855 x 263 мм

Вес с упаковкой

23,6 кг

Ручка

Да

Крепление по стандарту VESA™

600 x 400 мм

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура

0–40 °C

Рабочая влажность

10–80 %

ПИТАНИЕ

Источник питания

100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Тип источника питания

Встроенный

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Стандартное / максимальное

200/250 Вт

Smart Energy Saving

105 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ

Безопасность

CB / NRTL

EMC

FCC (класс A), CE и KC

ErP/Energy Star

Да (только страны ЕС) / Да (Energy Star 8.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕДИАПЛЕЕРАМИ

Совместимость со стандартом OPS

Да (Piggyback)

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО для управления контентом

SuperSign CMS

ПО для управления и мониторинга

SuperSign Control/Control+

АКСЕССУАРЫ

Основные

Пульт ДУ, кабель питания, кабель RS232C, кабель LAN, кабель DP, ИК-приемник, направляющий кронштейн, винты, руководство пользователя

Дополнительные

Настенное крепление (в альбомной ориентации: WM-L640V, в портретной: WM-P640V), комплект OPS (KT-OPSF)

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