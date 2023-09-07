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Дисплеи для видеостен LG 55'' 55SVM5F-H | Серия SVM5F-H | яркость 500 кд/м², FHD, рамка 0,44 мм (со всех сторон)
Дисплеи для видеостен LG 55'' 55SVM5F-H | Серия SVM5F-H | яркость 500 кд/м², FHD, рамка 0,44 мм (со всех сторон)
Умная калибровка
Умная калибровка — это решение, которое значительно сокращает время и затраты по сравнению с существующими методами калибровки датчиком. Решение анализирует различия в свойствах цвета не только на каждом отдельном дисплее, но также между подключенными дисплеями. Для выполнения калибровки достаточно несколько нажатий на пульте дистанционного управления. Кроме того, для обеспечения оптимального качества изображения калибровку можно запрограммировать на регулярное выполнение через заданный промежуток времени.
*Некоторые пользователи могут заметить разницу в цвете после умной калибровки. В таком случае рекомендуется выполнить коррекцию цвета вручную.
*Результаты основаны на внутреннем тестировании. Фактические результаты испытаний могут отличаться в зависимости от окружающей среды и измерительного оборудования.
*«Обычный» относится к дисплеям, которые не включают алгоритм улучшения изображения.
*Доступность услуги «Signage365Care» может отличаться в зависимости от региона, поэтому для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем LG в вашем регионе.
Все характеристики
-
Размер экрана
-
55"
-
Технология панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16 : 9
-
Собственное разрешение
-
1920 x 1080 (FHD)
-
Яркость (стандартная, кд/м²)
-
500
-
Коэффициент контрастности
-
1100:1
-
Коэффициент динамического сжатия
-
500 000) 1 (Соотношение яркости цвета Full Black/Full White видеосигнала на входе.)
-
Угол обзора (Г x В)
-
178 x 178
-
Время отклика
-
8 мс (G to G)
-
Обработка поверхности
-
Затемнение на 28 %
-
Срок службы (стандартный)
-
60 000 часов
-
Время работы
-
24 часа
-
Ориентация
-
Альбомная и портретная
-
Вход
-
HDMI (2), DP, DVI-D, аудио, USB 2.0
-
Выход
-
DP, аудио
-
Внешнее управление
-
Вход/выход RS232C, вход/выход RJ45 (LAN), ИК-вход
-
Цвет рамки
-
Черный
-
Ширина рамки
-
0,44 мм (со всех сторон)
-
Размеры монитора (Ш × В × Г)
-
1210,51 x 681,22 x 86,5 мм
-
Вес (основной)
-
16,8 кг
-
Размеры упаковки (Ш × В × Г)
-
1353 x 855 x 263 мм
-
Вес с упаковкой
-
23,6 кг
-
Ручка
-
Да
-
Крепление по стандарту VESA™
-
600 x 400 мм
-
Рабочая температура
-
0–40 °C
-
Рабочая влажность
-
10–80 %
-
Источник питания
-
100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
-
Тип источника питания
-
Встроенный
-
Стандартное / максимальное
-
200/250 Вт
-
Smart Energy Saving
-
105 Вт
-
Безопасность
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC (класс A), CE и KC
-
ErP/Energy Star
-
Да (только страны ЕС) / Да (Energy Star 8.0)
-
Совместимость со стандартом OPS
-
Да (Piggyback)
-
ПО для управления контентом
-
SuperSign CMS
-
ПО для управления и мониторинга
-
SuperSign Control/Control+
-
Основные
-
Пульт ДУ, кабель питания, кабель RS232C, кабель LAN, кабель DP, ИК-приемник, направляющий кронштейн, винты, руководство пользователя
-
Дополнительные
-
Настенное крепление (в альбомной ориентации: WM-L640V, в портретной: WM-P640V), комплект OPS (KT-OPSF)
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