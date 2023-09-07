Дисплеи для видеостен LG 55'' 55SVM5F-H | Серия SVM5F-H | яркость 500 кд/м², FHD, рамка 0,44 мм (со всех сторон)

Умная калибровка — это решение, которое значительно сокращает время и затраты по сравнению с существующими методами калибровки датчиком. Решение анализирует различия в свойствах цвета не только на каждом отдельном дисплее, но также между подключенными дисплеями. Для выполнения калибровки достаточно несколько нажатий на пульте дистанционного управления. Кроме того, для обеспечения оптимального качества изображения калибровку можно запрограммировать на регулярное выполнение через заданный промежуток времени.