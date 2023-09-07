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Коммерческий телевизор 60"

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Характеристики

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Коммерческий телевизор 60"

60UU640C

Коммерческий телевизор 60"

Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

60

Тип матрицы

LED

Тип подсветки

Direct

Разрешение

3840 × 2160 (UHD)

Яркость (кд/м²)

350

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Аналоговые

PAL / SECAM

Цифровые

DVB-T2 / C / S2

ВИДЕО

Режимы изображения

● 6 режимов (16:9, Стандартный, 4:3, Вертикальное масштабирование, Масштабирование во всех направлениях, Сканирование)

XD Engine

HDR 10

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт (10 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Режимы звука

● 6 режимов (Стандартный, Кино, Clear Voice III, Спорт, Музыка, Игра)

ОСОБЕННОСТИ

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

USB-клонирование

Режим Гостиница

Экран приветствия

Самодиагностика

Сетевое управление (Crestron ConnectedⓇ)

Kensington Lock

Режим блокировки

Time Scheduler

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт HDMI

2

Аудиовход

Выход для наушников

Порт USB

Порт RS232C

Порт RJ45

Ethernet

Порт для CI карт

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение (В)

100~240

Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)

0.3

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)

1368 × 78.5 × 796

Вес с подставкой (кг)

19.6

Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)

300 × 300

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