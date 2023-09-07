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Коммерческий телевизор 60"
Коммерческий телевизор 60"
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
60
-
Тип матрицы
-
LED
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение
-
3840 × 2160 (UHD)
-
Яркость (кд/м²)
-
350
-
Аналоговые
-
PAL / SECAM
-
Цифровые
-
DVB-T2 / C / S2
-
Режимы изображения
-
● 6 режимов (16:9, Стандартный, 4:3, Вертикальное масштабирование, Масштабирование во всех направлениях, Сканирование)
-
XD Engine
-
●
-
HDR 10
-
●
-
Выходная мощность
-
20 Вт (10 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.0
-
Режимы звука
-
● 6 режимов (Стандартный, Кино, Clear Voice III, Спорт, Музыка, Игра)
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice III
-
USB-клонирование
-
●
-
Режим Гостиница
-
●
-
Экран приветствия
-
●
-
Самодиагностика
-
●
-
Сетевое управление (Crestron ConnectedⓇ)
-
●
-
Kensington Lock
-
●
-
Режим блокировки
-
●
-
Time Scheduler
-
●
-
Порт HDMI
-
2
-
Аудиовход
-
●
-
Выход для наушников
-
●
-
Порт USB
-
●
-
Порт RS232C
-
●
-
Порт RJ45
-
●
-
Ethernet
-
●
-
Порт для CI карт
-
●
-
Напряжение (В)
-
100~240
-
Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)
-
0.3
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
1368 × 78.5 × 796
-
Вес с подставкой (кг)
-
19.6
-
Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)
-
300 × 300
-
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