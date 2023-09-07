75'' 500 нит UHD-панель 120 Гц

PBP(картинка за картинкой) представляет мультиэкранный режим на одном дисплее с 4 источниками входного сигнала, в то время как PIP(картинка в картинке) поддерживает воспроизведение как на основном, так и на вспомогательном экране одновременно с различными конфигурациями. Это обеспечивает большую гибкость в распределении пространства для каждого источника контента.