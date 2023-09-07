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75'' 500 нит UHD-панель 120 Гц

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

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75'' 500 нит UHD-панель 120 Гц

75uh5e-b

75'' 500 нит UHD-панель 120 Гц

Сочные цвета и высокая производительность оживляют контент1

Сочные цвета и высокая производительность оживляют контент

С превосходным качеством изображения и передовым интеллектом серия UH5E оживляет цвета без помощи периферийных устройств. Ее качества и яркости достаточно, чтобы привлечь внимание прохожих. Более того, ее удобство и простота использования позволяют пользователям легко контролировать дисплей и управлять им.

Превосходное качество изображения

Превосходное качество изображения1

Реалистичные цвета, эффект погружения

Разрешение ULTRA HD позволяет пользователям рассматривать детали даже при увеличении изображения на дисплее, при этом четкость в четыре раза выше, чем у Full HD. UH5E обеспечивает стабильное воспроизведение видео ULTRA HD с HEVC(High Efficiency Video Coding).

Яркие детали с Ultra HD

Разрешение UHD позволяет пользователям просматривать детали даже при увеличении изображения на дисплее, причем четкость в четыре раза выше, чем у FHD. UH5E обеспечивает стабильное воспроизведение видео UHD с HEVC (Высокоэффективное кодирование видео).

Легкое управление контентом1
Мощная платформа для цифровых панелей webOS

Легкое управление контентом

Встроенная CMS(система управления контентом) позволяет создавать и редактировать контент с использованием внутренних/внешних источников, а также настраивать списки воспроизведения для показа по расписанию без необходимости использования отдельного ПК. Благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и структуре меню, основанной на сценариях использования, управление контентом стало намного проще
Простое управление группами1
Мощная платформа для цифровых панелей webOS

Простое управление группами

Встроенный диспетчер Group Manager обеспечивает работу главного дисплея в качестве сервера и управление другими дисплеями1), подключенными к той же сети. Таким образом, вы можете группировать дисплеи и контролировать несколько дисплеев в вашей компании, а также одновременно передавать списки воспроизведения на них, используя устройства ввода, такие как пульт дистанционного управления.

1)Один главный дисплей может создать макс. из 25 групп, и каждая группа может состоять из макс. из 12 ведомых дисплеев.

Различные применения датчиков1

Мощная платформа для цифровых панелей webOS

 

Различные применения датчиков

Платформа для интеллектуальных цифровых панелей LG webOS легко поддерживает подключения к внешним датчикам, таким как GPIO, NFC/RFID, датчики температуры и т. д., через USB. Общая стоимость владения снижается, так как нет необходимости приобретать дополнительное программное обеспечение или медиаплееры для создания дополнительных решений.

 

Управление и мониторинг в режиме реального времени1

Мощная платформа для цифровых панелей webOS

 

Режим мультиэкрана

PBP(картинка за картинкой) представляет мультиэкранный режим на одном дисплее с 4 источниками входного сигнала, в то время как PIP(картинка в картинке) поддерживает воспроизведение как на основном, так и на вспомогательном экране одновременно с различными конфигурациями. Это обеспечивает большую гибкость в распределении пространства для каждого источника контента.

 

Управление и мониторинг в режиме реального времени1

Простое техническое обслуживание

 

Управление и мониторинг в режиме реального времени

С помощью Control Manager, встроенного решения для мониторинга веб-приложений, вы можете контролировать состояние нескольких дисплеев в разных местах в режиме реального времени. Оно доступно на устройствах, подключенных к Интернету, что позволяет гибко и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в любом месте.

 

Служба обслуживания в режиме реального времени1

Простое техническое обслуживание

 

Служба обслуживания в режиме реального времени

Техническое обслуживание становится проще и быстрее благодаря дополнительной услуге Signage 365 Care*, облачной службе, предоставляемой LG. С ее помощью осуществляется дистанционное управление состоянием дисплеев на рабочих местах клиента для диагностики неисправностей и предоставления услуг дистанционного управления, что обеспечивает стабильную работу бизнеса клиента.

*Доступность услуги «Signage 365 Care» может отличаться в зависимости от региона, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю LG в вашем регионе.

Беспроводное решение1

Беспроводное решение

Демонстрация контента
Демонстрировать контент на устройствах удобнее по сети Wi-Fi.
Промоакции в режиме реального времени
Благодаря тому, что модель поддерживает технологии Beacon и BLE(Bluetooth LE), магазины могут предоставлять купоны и информацию в режиме реального времени.

Точка беспроводного доступа1

Беспроводное решение

 

Точка беспроводного доступа

Серия UH5E функционирует как виртуальный маршрутизатор, который может быть точкой беспроводного доступа для мобильных устройств.

 

Точка беспроводного доступа1

Высокая совместимость

 

Совместимость с системой управления через интерфейс AV

Серия UH5E была сертифицирована Crestron ConnectedⓇ как имеющая более высокий уровень совместимости с профессиональными системами управления через интерфейс AV для обеспечения беспроблемной интеграции и автоматизированного управления1, что повышает эффективность управления бизнесом.

1)Сетевое управление

Совместимость с системой видеоконференц-связи1
Высокая совместимость

Совместимость с системой видеоконференц-связи

Для оптимальной встречи в режиме видеоконференц-связи UH5E сертифицировал свою совместимость с Cisco Spark Room Kits, системой, которая предлагает мощный и интегрированный элемент управления1) для проведения более умной видеоконференции, что исключает трату времени на настройку качества изображения или изменение входа на входящих звонках.

1)Интегрированное управление дисплеем и системой Cisco осуществляется через кабель HDMI.

Тонкий и аккуратный внешний вид1

Эргономичный дизайн

 

Тонкий и аккуратный внешний вид

Несмотря на то, что серия UH5E представляет дисплей большого размера, продукт по-прежнему имеет небольшую глубину, что позволяет легко устанавливать его, используя меньше пространства. Эффект погружения достигается при сохранении элегантного вида.

 

 

Отсоединяемый логотип и встроенный динамик1

Эргономичный дизайн

 

Отсоединяемый логотип и встроенный динамик

Отсоединяемый логотип можно установить в альбомной или портретной ориентации, что упрощает настройку панели пользователем. Кроме того, звук можно воспроизводить через встроенные динамики1), что придает рекламе больший эффект.

1)За исключением 98 "

Печать

Все характеристики

ПАНЕЛЬ

Размер экрана

75"

Разрешение

3840 x 2160 (UHD)

Яркость (стандартная, кд/м²)

500

Угол обзора (Г x В)

178 x 178

Срок службы (стандартный)

50 000 часов

Время работы

24 часа

Ориентация

Альбомная и портретная

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход

HDMI (3), DP, DVI-D, аудио, USB 2.0 (2)

Выход

DP, аудио (Off/Fixed/Variable)

Внешнее управление

RS232C (вход и выход), вход RJ45, ИК-вход

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рамки

14,9 мм (со всех сторон) * Off-Bezel

Размеры монитора (Ш × В × Г)

1682,4 x 960,3 x 57,9 мм (без логотипа и ручки)

Вес (основной)

41,5 кг

Размеры упаковки (Ш × В × Г)

1816 x 1123 x 228 мм

Вес с упаковкой

49 кг

Крепление по стандарту VESA™

600 x 400 мм

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура

0–40 °C

Рабочая влажность

10–80 %

ПИТАНИЕ

Источник питания

100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Тип источника питания

Встроенный

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Стандартное / максимальное

180/260 Вт

Smart Energy Saving

126 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ

Безопасность

CB / NRTL

EMC

FCC (класс A), CE и KC

ErP/Energy Star

Да (только страны ЕС) / Да (Energy Star 8.0)

СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕДИАПЛЕЕРАМИ

Совместимость со стандартом OPS

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО для управления контентом

SuperSign CMS

ПО для управления и мониторинга

SuperSign Control/Control+

АКСЕССУАРЫ

Основные

Пульт ДУ, кабель питания, краткое руководство по началу работы, кабель DP (1,8 м), нормативно-правовой документ, разъем для подключения телефона ко входу RS232C

Дополнительные

Комплект OPS (KT-OPSF), настенное крепление (LSW640A/B)

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