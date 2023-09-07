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75'' 500 нит UHD-панель 120 Гц
75'' 500 нит UHD-панель 120 Гц
Превосходное качество изображения
Реалистичные цвета, эффект погружения
Яркие детали с Ultra HD
Разрешение UHD позволяет пользователям просматривать детали даже при увеличении изображения на дисплее, причем четкость в четыре раза выше, чем у FHD. UH5E обеспечивает стабильное воспроизведение видео UHD с HEVC (Высокоэффективное кодирование видео).
1)Один главный дисплей может создать макс. из 25 групп, и каждая группа может состоять из макс. из 12 ведомых дисплеев.
*Доступность услуги «Signage 365 Care» может отличаться в зависимости от региона, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю LG в вашем регионе.
1)Сетевое управление
1)Интегрированное управление дисплеем и системой Cisco осуществляется через кабель HDMI.
1)За исключением 98 "
Все характеристики
-
Размер экрана
-
75"
-
Разрешение
-
3840 x 2160 (UHD)
-
Яркость (стандартная, кд/м²)
-
500
-
Угол обзора (Г x В)
-
178 x 178
-
Срок службы (стандартный)
-
50 000 часов
-
Время работы
-
24 часа
-
Ориентация
-
Альбомная и портретная
-
Вход
-
HDMI (3), DP, DVI-D, аудио, USB 2.0 (2)
-
Выход
-
DP, аудио (Off/Fixed/Variable)
-
Внешнее управление
-
RS232C (вход и выход), вход RJ45, ИК-вход
-
Ширина рамки
-
14,9 мм (со всех сторон) * Off-Bezel
-
Размеры монитора (Ш × В × Г)
-
1682,4 x 960,3 x 57,9 мм (без логотипа и ручки)
-
Вес (основной)
-
41,5 кг
-
Размеры упаковки (Ш × В × Г)
-
1816 x 1123 x 228 мм
-
Вес с упаковкой
-
49 кг
-
Крепление по стандарту VESA™
-
600 x 400 мм
-
Рабочая температура
-
0–40 °C
-
Рабочая влажность
-
10–80 %
-
Источник питания
-
100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
-
Тип источника питания
-
Встроенный
-
Стандартное / максимальное
-
180/260 Вт
-
Smart Energy Saving
-
126 Вт
-
Безопасность
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC (класс A), CE и KC
-
ErP/Energy Star
-
Да (только страны ЕС) / Да (Energy Star 8.0)
-
Совместимость со стандартом OPS
-
Да
-
ПО для управления контентом
-
SuperSign CMS
-
ПО для управления и мониторинга
-
SuperSign Control/Control+
-
Основные
-
Пульт ДУ, кабель питания, краткое руководство по началу работы, кабель DP (1,8 м), нормативно-правовой документ, разъем для подключения телефона ко входу RS232C
-
Дополнительные
-
Комплект OPS (KT-OPSF), настенное крепление (LSW640A/B)
-
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