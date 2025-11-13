Многофункциональные залы

Раньше многофункциональные залы использовались в основном для проведения скучных лекций. Сегодня, благодаря цифровым решениям LG, эти пространства превращаются в динамичные мультимедийные сцены с безграничными возможностями для творчества.

Крупноформатные экраны, такие как LG MAGNIT, All-in-one LED и LG LED Bloc, создают захватывающие визуальные фоны, которые можно адаптировать под каждое мероприятие или выступление.