Образование
Цифровые дисплеи LG предлагают идеальное решение для различных образовательных пространств, таких как классы, аудитории, общежития и кафетерии. Узнайте больше о цифровых дисплеях LG ниже.
Цифровые дисплеи LG обеспечивают максимально эффективное двустороннее взаимодействие с помощью сенсорного экрана и позволяют добавить различные решения к стандартным дисплеям с помощью наложенных сенсорных систем.
Смешанное обучение
Использование технологий делает обучение более доступным и эффективным. С помощью LG CreateBoard преподаватели могут создавать интерактивную среду, в которой учащиеся активно вовлекаются в процесс. Функция совместного экрана способствует командной работе, а мультитач дает возможность делать заметки стимулируют творческое мышление.
Игровая образовательная среда
Геймификация делает обучение увлекательным и повышает мотивацию студентов. В основе этого подхода лежат технологии, которые обеспечивают яркие визуальные элементы, интерактивные медиа и соревновательные форматы учебных заданий. LG CreateBoard помогают привлечь внимание учащихся и удерживать их интерес, обеспечивая активное вовлечение в учебный процесс.
Многофункциональные залы
Раньше многофункциональные залы использовались в основном для проведения скучных лекций. Сегодня, благодаря цифровым решениям LG, эти пространства превращаются в динамичные мультимедийные сцены с безграничными возможностями для творчества.
Крупноформатные экраны, такие как LG MAGNIT, All-in-one LED и LG LED Bloc, создают захватывающие визуальные фоны, которые можно адаптировать под каждое мероприятие или выступление.