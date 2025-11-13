About Cookies on This Site

Образование

Цифровые дисплеи LG предлагают идеальное решение для различных образовательных пространств, таких как классы, аудитории, общежития и кафетерии. Узнайте больше о цифровых дисплеях LG ниже.

img

Образование
Цифровые дисплеи LG обеспечивают максимально эффективное двустороннее взаимодействие с помощью сенсорного экрана и позволяют добавить различные решения к стандартным дисплеям с помощью наложенных сенсорных систем.

Смешанное обучение
Использование технологий делает обучение более доступным и эффективным. С помощью LG CreateBoard преподаватели могут создавать интерактивную среду, в которой учащиеся активно вовлекаются в процесс. Функция совместного экрана способствует командной работе, а мультитач дает возможность делать заметки стимулируют творческое мышление.

img
img

Игровая образовательная среда
Геймификация делает обучение увлекательным и повышает мотивацию студентов. В основе этого подхода лежат технологии, которые обеспечивают яркие визуальные элементы, интерактивные медиа и соревновательные форматы учебных заданий. LG CreateBoard помогают привлечь внимание учащихся и удерживать их интерес, обеспечивая активное вовлечение в учебный процесс.

Многофункциональные залы
Раньше многофункциональные залы использовались в основном для проведения скучных лекций. Сегодня, благодаря цифровым решениям LG, эти пространства превращаются в динамичные мультимедийные сцены с безграничными возможностями для творчества.
Крупноформатные экраны, такие как LG MAGNIT, All-in-one LED и LG LED Bloc, создают захватывающие визуальные фоны, которые можно адаптировать под каждое мероприятие или выступление.

img
Оставить заявку Связаться с нами