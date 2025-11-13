Индустрия гостеприимства быстро меняется и становится всё более конкурентной благодаря развитию технологий и росту требований гостей. В соответствии с этими тенденциями компания LG Electronics продолжает внедрять инновации в свои продукты и специализированные решения для гостиничного бизнеса под брендом Pro:Centric, помогая вашему бизнесу добиваться успеха и обеспечивать более высокий уровень сервиса.