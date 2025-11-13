We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Индустрия гостеприимства быстро меняется и становится всё более конкурентной благодаря развитию технологий и росту требований гостей. В соответствии с этими тенденциями компания LG Electronics продолжает внедрять инновации в свои продукты и специализированные решения для гостиничного бизнеса под брендом Pro:Centric, помогая вашему бизнесу добиваться успеха и обеспечивать более высокий уровень сервиса.
Лобби и ресепшен
Создайте утончённое первое впечатление для ваших клиентов и укрепите имидж бренда. Используя инновационные технологии LG, такие как OLED и LED, вы можете создать уникальное медиа-арт-пространство или цифровую скульптуру, а также наглядно донести информацию для приветствия гостей.
Банкетный зал
Чтобы сделать мероприятия более яркими и профессиональными, LG предлагает широкий ассортимент решений Digital Signage — от светодиодных экранов для залов до стандартных информационных панелей для различных событий и объявлений.