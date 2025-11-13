Автосалоны

В флагманских автосалонах, где основное внимание уделяется демонстрации фирменных моделей, устанавливаются выдающиеся LED-дисплеи, такие как LG MAGNIT и 30-дюймовые T-OLED, выполняющие роль информационных панелей. Эти панели позволяют клиентам погрузиться в атмосферу через видео с точной и насыщенной цветопередачей, создавая иммерсивное пространство. Благодаря конфигуратору покупатели могут визуализировать выбранные модели и цвета, повышая вовлеченность и взаимодействие с демонстрирующими автомобилями.