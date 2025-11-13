About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Ритейл

Цифровые дисплеи LG предлагают идеальное решение для различных образовательных пространств, таких как классы, аудитории, общежития и кафетерии. Узнайте больше о цифровых дисплеях LG ниже.

img

Торговые пространства нового поколения
Современные магазины уже давно вышли за рамки простых точек продаж — теперь это иммерсивные пространства, где покупатели могут взаимодействовать с брендом и его продуктами.
Интеллектуальные дисплейные решения LG становятся мощным инструментом для создания яркого и запоминающегося клиентского опыта.

Крупные торговые центры
Создание уникального визуального пространства — важная часть эффективного брендинга. LED- и OLED-дисплеи LG обеспечивают превосходное качество изображения и легко интегрируются в дизайн любого интерьера. Благодаря своей яркости и выразительности они не только украшают пространство, но и повышают эффективность рекламных сообщений, становясь незаменимым инструментом для усиления присутствия бренда.

img
img
img
alt
img

Бутики класса люкс и магазины высокой моды
Когда продукция эксклюзивна, и подход к её презентации должен отражать эту уникальность.
LED-дисплеи LG с потрясающим качеством изображения и безрамочным дизайном позволяют вывести клиентский опыт на новый уровень.
Прозрачные OLED-экраны придают пространству особую изысканность и создают вау-эффект, а различные UHD-решения LG передают цвета с поразительной точностью, формируя неповторимую атмосферу для демонстрации эксклюзивных товаров.

img
img
img

Рестораны быстрого обслуживания
В ресторанах быстрого обслуживания и магазинах формата convenience всё большую роль играет цифровая визуальная коммуникация, поскольку клиенты ожидают максимального удобства и скорости.
Уличные дисплеи LG обеспечивают отличную видимость даже при ярком солнечном свете и отличаются высокой надёжностью.
Благодаря платформе webOS, можно внедрять интеллектуальные решения, повышающие эффективность и упрощающие управление в динамичной среде быстрого обслуживания.

img
img
img
img

Магазины формата Convenience
Крупные сети магазинов convenience внедряют внутренние медиа-дисплеи для повышения продаж, особенно с акцентом на продвижение собственных торговых марок и увеличение эффективности внешней рекламы.
Эта стратегия отражает стремление компаний выходить на рекламный рынок в рамках общей программы расширения бизнеса.

img
img
img
img
img

Автосалоны
В флагманских автосалонах, где основное внимание уделяется демонстрации фирменных моделей, устанавливаются выдающиеся LED-дисплеи, такие как LG MAGNIT и 30-дюймовые T-OLED, выполняющие роль информационных панелей. Эти панели позволяют клиентам погрузиться в атмосферу через видео с точной и насыщенной цветопередачей, создавая иммерсивное пространство. Благодаря конфигуратору покупатели могут визуализировать выбранные модели и цвета, повышая вовлеченность и взаимодействие с демонстрирующими автомобилями.

img
img
img
Оставить заявку Сервисный центр Связаться с нами