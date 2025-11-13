We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ритейл
Цифровые дисплеи LG предлагают идеальное решение для различных образовательных пространств, таких как классы, аудитории, общежития и кафетерии. Узнайте больше о цифровых дисплеях LG ниже.
Торговые пространства нового поколения
Современные магазины уже давно вышли за рамки простых точек продаж — теперь это иммерсивные пространства, где покупатели могут взаимодействовать с брендом и его продуктами.
Интеллектуальные дисплейные решения LG становятся мощным инструментом для создания яркого и запоминающегося клиентского опыта.
Крупные торговые центры
Создание уникального визуального пространства — важная часть эффективного брендинга. LED- и OLED-дисплеи LG обеспечивают превосходное качество изображения и легко интегрируются в дизайн любого интерьера. Благодаря своей яркости и выразительности они не только украшают пространство, но и повышают эффективность рекламных сообщений, становясь незаменимым инструментом для усиления присутствия бренда.
Бутики класса люкс и магазины высокой моды
Когда продукция эксклюзивна, и подход к её презентации должен отражать эту уникальность.
LED-дисплеи LG с потрясающим качеством изображения и безрамочным дизайном позволяют вывести клиентский опыт на новый уровень.
Прозрачные OLED-экраны придают пространству особую изысканность и создают вау-эффект, а различные UHD-решения LG передают цвета с поразительной точностью, формируя неповторимую атмосферу для демонстрации эксклюзивных товаров.
Рестораны быстрого обслуживания
В ресторанах быстрого обслуживания и магазинах формата convenience всё большую роль играет цифровая визуальная коммуникация, поскольку клиенты ожидают максимального удобства и скорости.
Уличные дисплеи LG обеспечивают отличную видимость даже при ярком солнечном свете и отличаются высокой надёжностью.
Благодаря платформе webOS, можно внедрять интеллектуальные решения, повышающие эффективность и упрощающие управление в динамичной среде быстрого обслуживания.
Магазины формата Convenience
Крупные сети магазинов convenience внедряют внутренние медиа-дисплеи для повышения продаж, особенно с акцентом на продвижение собственных торговых марок и увеличение эффективности внешней рекламы.
Эта стратегия отражает стремление компаний выходить на рекламный рынок в рамках общей программы расширения бизнеса.
Автосалоны
В флагманских автосалонах, где основное внимание уделяется демонстрации фирменных моделей, устанавливаются выдающиеся LED-дисплеи, такие как LG MAGNIT и 30-дюймовые T-OLED, выполняющие роль информационных панелей. Эти панели позволяют клиентам погрузиться в атмосферу через видео с точной и насыщенной цветопередачей, создавая иммерсивное пространство. Благодаря конфигуратору покупатели могут визуализировать выбранные модели и цвета, повышая вовлеченность и взаимодействие с демонстрирующими автомобилями.