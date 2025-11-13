We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Цифровые дисплеи для транспортной индустрии LG Electronics обеспечивает пассажирам впечатляющий визуальный опыт, одновременно повышая эффективность управления. Эксклюзивные цифровые дисплеи LG — это оптимальное решение для высочайшего качества изображения и гибких форматов.
Современные магазины уже давно вышли за рамки простых точек продаж — теперь это иммерсивные пространства, где покупатели могут взаимодействовать с брендом и его продуктами.
Интеллектуальные дисплейные решения LG становятся мощным инструментом для создания яркого и запоминающегося клиентского опыта.
Зоны информирования
Выходы на посадку, зоны отправления и др.
Визуальные дисплеи повышают эффективность и предсказуемость работы как для операторов транспортных услуг, так и для пассажиров.
Чёткая видимость и удобные углы обзора крайне важны для отображения информации, такой как данные о рейсах и указания направления, в любых условиях окружающей среды.
Зона ожидания
Кассы, паспортный контроль, пункты выдачи duty-free, багажные зоны и др. Наименее приятные моменты в аэропортах, на платформах и станциях — это долгие ожидания. LED-дисплеи LG с высокой плотностью пикселей, бесшовные видеостены и Ultra Stretch для навигации делают процесс ожидания более интересным и информативным. UHD-экраны оживляют очередь благодаря разнообразным форматам отображения и иммерсивным визуальным эффектам.
Оптимизация зон с высоким пассажиропотоком с помощью транспортных дисплеев
Трансферные зоны, переходы и др.
Пересадки могут быть проблемными, когда пассажиры проходят через переполненные пространства.
Цифровые дисплеи LG для транспорта предлагают оптимальное решение для длинных переходов: сенсорные дисплеи помогают пассажирам ориентироваться удобным и интерактивным способом, а тонкие и стильные Ultra Stretch дисплеи, установленные на потолке, используют UHD-качество для предоставления актуальной информации.
Торговые пространства
Duty-free магазины, кафетерии
Иммерсивные дисплеи привлекают внимание покупателей к торговой зоне благодаря чёткому и насыщенному изображению.
LG Electronics предлагает разнообразные форматы, включая OLED, LED и Ultra Stretch, обеспечивая высокое качество продукции и эффективную подачу информации на транспортных цифровых дисплеях.
Открытые пространства
Центральные залы отправления/прибытия, лаунжи, зоны отдыха
LG Electronics оживляет транспортные зоны, предоставляя широкий спектр информации и развлечений.
Современные дисплеи для транспорта с отличной цветопередачей создают яркую атмосферу, удовлетворяя потребности как посетителей, так и операторов транспортных услуг.
Станции
Автобусные остановки, железнодорожные и метро станции
Цифровые дисплеи LG для транспорта подходят для использования на открытых и полузакрытых площадках. Дисплеи с высокой яркостью устойчивы к сложным погодным условиям и обладают надёжной конструкцией, а IPS-экраны обеспечивают постоянно чёткое изображение.
Кроме того, они предоставляют точную информацию в реальном времени о предполагаемом времени отправления и прибытия, благодаря удобному управлению контентом.