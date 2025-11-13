About Cookies on This Site

Цифровые дисплеи для транспортной индустрии LG Electronics обеспечивает пассажирам впечатляющий визуальный опыт, одновременно повышая эффективность управления. Эксклюзивные цифровые дисплеи LG — это оптимальное решение для высочайшего качества изображения и гибких форматов.

img
Торговые пространства нового поколения
Современные магазины уже давно вышли за рамки простых точек продаж — теперь это иммерсивные пространства, где покупатели могут взаимодействовать с брендом и его продуктами.
Интеллектуальные дисплейные решения LG становятся мощным инструментом для создания яркого и запоминающегося клиентского опыта.

Зоны информирования
Выходы на посадку, зоны отправления и др.
Визуальные дисплеи повышают эффективность и предсказуемость работы как для операторов транспортных услуг, так и для пассажиров.
Чёткая видимость и удобные углы обзора крайне важны для отображения информации, такой как данные о рейсах и указания направления, в любых условиях окружающей среды.

img
img
img
img
img

Зона ожидания
Кассы, паспортный контроль, пункты выдачи duty-free, багажные зоны и др. Наименее приятные моменты в аэропортах, на платформах и станциях — это долгие ожидания. LED-дисплеи LG с высокой плотностью пикселей, бесшовные видеостены и Ultra Stretch для навигации делают процесс ожидания более интересным и информативным. UHD-экраны оживляют очередь благодаря разнообразным форматам отображения и иммерсивным визуальным эффектам.

img
img
img

Оптимизация зон с высоким пассажиропотоком с помощью транспортных дисплеев
Трансферные зоны, переходы и др.
Пересадки могут быть проблемными, когда пассажиры проходят через переполненные пространства.
Цифровые дисплеи LG для транспорта предлагают оптимальное решение для длинных переходов: сенсорные дисплеи помогают пассажирам ориентироваться удобным и интерактивным способом, а тонкие и стильные Ultra Stretch дисплеи, установленные на потолке, используют UHD-качество для предоставления актуальной информации.

img
img
img
img

Торговые пространства
Duty-free магазины, кафетерии
Иммерсивные дисплеи привлекают внимание покупателей к торговой зоне благодаря чёткому и насыщенному изображению.
LG Electronics предлагает разнообразные форматы, включая OLED, LED и Ultra Stretch, обеспечивая высокое качество продукции и эффективную подачу информации на транспортных цифровых дисплеях.

img
img
img
img
img

Открытые пространства
Центральные залы отправления/прибытия, лаунжи, зоны отдыха
LG Electronics оживляет транспортные зоны, предоставляя широкий спектр информации и развлечений.
Современные дисплеи для транспорта с отличной цветопередачей создают яркую атмосферу, удовлетворяя потребности как посетителей, так и операторов транспортных услуг.

img
img
img

Станции
Автобусные остановки, железнодорожные и метро станции
Цифровые дисплеи LG для транспорта подходят для использования на открытых и полузакрытых площадках. Дисплеи с высокой яркостью устойчивы к сложным погодным условиям и обладают надёжной конструкцией, а IPS-экраны обеспечивают постоянно чёткое изображение.
Кроме того, они предоставляют точную информацию в реальном времени о предполагаемом времени отправления и прибытия, благодаря удобному управлению контентом.

img
img
img
img
Оставить заявку Сервисный центр Связаться с нами