Станции

Автобусные остановки, железнодорожные и метро станции

Цифровые дисплеи LG для транспорта подходят для использования на открытых и полузакрытых площадках. Дисплеи с высокой яркостью устойчивы к сложным погодным условиям и обладают надёжной конструкцией, а IPS-экраны обеспечивают постоянно чёткое изображение.

Кроме того, они предоставляют точную информацию в реальном времени о предполагаемом времени отправления и прибытия, благодаря удобному управлению контентом.