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Серия LAPE | Премиум LED дисплей | Модульная конструкция | Высокопроизводительный системный контроллер
Серия LAPE | Премиум LED дисплей | Модульная конструкция | Высокопроизводительный системный контроллер
Все характеристики
-
Шаг пикселя (мм)
-
2.0
-
Тип пикселя
-
3 в 1 SMD
-
Разрешение модуля (Ш х В)
-
120 х 90
-
Размеры модуля (Ш х В, мм)
-
240 × 180
-
Вес модуля (кг)
-
0.36
-
Количество модулей в кабинете (Ш х В)
-
2 х 3
-
Разрешение кабинета (Ш х В)
-
240 х 270
-
Размеры кабинета (Ш х В х Г, мм)
-
480 х 540 х 53
-
Площадь кабинета (м²)
-
0.260
-
Вес кабинета (кг)
-
6
-
Вес (кг/м²)
-
21.8
-
Плотность пикселей (пиксель/м²)
-
250000
-
Плоскостность (мм)
-
± 0.2
-
Материал корпуса
-
Алюминий
-
Сервисный доступ
-
Спереди / Сзади
-
Контроллер
-
LCLG003-A
-
Яркость (после калибровки, кд/м²)
-
1000
-
Цветовая температура
-
3200 ~ 9300
-
Угол обзора
-
160 х 140
-
Равномерность яркости
-
95%
-
Однородность цвета
-
± 0.015
-
Контрастность
-
6000
-
Глубина цвета
-
16 (HDR10)
-
Энергопотребление (Вт / кабинет, сред.)
-
104
-
Энергопотребление (Вт / кабинет, макс.)
-
285
-
Энергопотребление (Вт / м², макс.)
-
1100
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Частота обновления (Гц)
-
3840
-
Срок службы (продолжительность половиной яркости, ч)
-
100000
-
Температура в рабочем режиме
-
0 — 40 °C
-
Влажность в рабочем режиме
-
10 — 80 %
-
Радиоэлектронный стандарт FCCA, CE, KC
-
●
-
Стандарт RoHS
-
●
-
Видео входы
-
HDMI, DP, OPS, USB
-
Контроль
-
RJ45 вход, RS232C вход / выход
-
Специальные возможности
-
HDR10, датчик температуры, обнаружение питания, блок питания с возможностью горячей замены
-
Дополнительные
-
ACC-LAPPC06 (кабель питания постоянного тока 6 м), ACC-LAPPC60 (кабель питания постоянного тока 60 м)
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