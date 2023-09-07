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LED дисплей для внутреннего использования LG LAS025DB9-F | Серия LAS | шаг пикселя: 2.52 мм, модульная конструкция

Функции

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Характеристики

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LED дисплей для внутреннего использования LG LAS025DB9-F | Серия LAS | шаг пикселя: 2.52 мм, модульная конструкция

LAS025DB9-F

LED дисплей для внутреннего использования LG LAS025DB9-F | Серия LAS | шаг пикселя: 2.52 мм, модульная конструкция

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Бескабельная установка и чистый дизайн

Кабинеты можно штабелировать благодаря разъемам, которые находятся в одной линии. Благодаря выступающему сверху встроенному разъему питания и сигнала нет необходимости в прокладке проводов между кабинетами. Благодаря простой установке и бесшовному внешнему виду такой конструкции отпадает необходимость в кабелях или дополнительном пространстве.

Соотношение сторон 16: 9 оптимизировано для контента FHD / UHD

В каждом кабинете используется соотношение сторон 16: 9, которое чаще всего используется в дисплеях для контента FHD и UHD. Это позволяет вам наслаждаться существующим контентом без дополнительного редактирования.

Легкий в обращении легковесный кабинет

Он легкий и простой в установке, что предотвращает повреждение во время установки. Полный комплект светодиодных экранов остается легким, что снижает нагрузку на структуру, удерживающую экраны.

Переднее обслуживание

Кабинет позволяет обслуживать его спереди, избавляя клиентов от необходимости иметь доступ сзади.

Резервирование сигнала / мощности

С дополнительным контроллером и блоком питания резервный контроллер активируется в случае ошибки передачи сигнала, в следствии чего дисплей сохраняет непрерывную работоспособность, даже в случае отказа источника питания, а дублирующий контроллер сведет к минимуму потерю изображения с помощью двунаправленного входного сигнала.

Совместимость с программными решениями LG

Серия LAS-V, оснащенная высокопроизводительным системным контроллером LG, совместима с программными решениями LG, включая SuperSign CMS, LED Assistant и Signage365Care, которые помогают клиентам безупречно вести свой бизнес.

Равномерное качество изображения

Каждый этап производства строго контролируется, а заводская калибровка обеспечивает стабильное качество светодиодных блоков. Дисплей обеспечивает плавное отображение контента с равномерностью яркости 97 ％.

Яркость и точность цвета

Строгие стандарты качества LG также позволяют светодиодным вывескам LG воспроизводить точные цвета, ярко отображая исходные цвета объектов без искажений.
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Сертифицированный безопасный продукт RoHS

Имея сертификат RoHS, все модели светодиодных вывесок LG являются экологически чистыми продуктами, в которых не используются материалы, вредные для окружающей среды и людей.
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Все характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шаг пикселя (мм)

2.52

Тип пикселя

3 в 1 SMD

Разрешение модуля (Ш х В)

120 x 68

Размеры модуля (Ш х В, мм)

302.4 x 170.1

Вес модуля (кг)

0.65

Количество модулей в кабинете (Ш х В)

2 x 2

Разрешение кабинета (Ш х В)

240 x 136

Размеры кабинета (Ш х В х Г, мм)

604.8 x 340.2 x 72.5

Площадь кабинета (м²)

0.2056

Вес кабинета (кг)

7.4

Вес (кг/м²)

36.0

Плотность пикселей (пиксель/м²)

158,637

Плоскостность (мм)

± 0.5

Материал корпуса

Алюминий (Литье под давлением)

Сервисный доступ

Спереди

ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Яркость (после калибровки, кд/м²)

600

Цветовая температура

3000 ~ 10000

Угол обзора

160 х 140

Равномерность яркости

97%

Однородность цвета

± 0.003

Контрастность

7000

Глубина цвета

16

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Энергопотребление (Вт / кабинет, сред.)

48

Энергопотребление (Вт / кабинет, макс.)

120

Энергопотребление (Вт / м², макс.)

620

Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, сред.)

164

Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, макс.)

409

Энергопотребление (БТЕ / ч /м² макс.)

2115

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Частота обновления (Гц)

3840

КОНТРОЛЛЕР

Контроллер

LCLG006

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы (продолжительность половиной яркости, ч)

100000

Температура в рабочем режиме

-10 — 40 °C

Влажность в рабочем режиме

10 — 80 %

Степень защиты IP (спереди / сзади)

IP5X / IP5X

СТАНДАРТЫ

CE/FCC/cTUVus/CB

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

RoHS/REACH

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