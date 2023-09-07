LED дисплей для внутреннего использования LG LAS025DB9-F | Серия LAS | шаг пикселя: 2.52 мм, модульная конструкция

Кабинеты можно штабелировать благодаря разъемам, которые находятся в одной линии. Благодаря выступающему сверху встроенному разъему питания и сигнала нет необходимости в прокладке проводов между кабинетами. Благодаря простой установке и бесшовному внешнему виду такой конструкции отпадает необходимость в кабелях или дополнительном пространстве.

