Прозрачная LED-пленка LG LAT140 | шаг пикселя: 14 мм, модульная конструкция

Прозрачная 14 мм LED-пленка состоит из последовательно подключенных LED-модулей и дополнительных байпасных линий передачи данных. Таким образом, если в каком-либо LED-модуле возникает ошибка, влияние на другие модули, расположенные в этом же ряду, будет минимальным. Эта новая функция помогает демонстрировать текст, изображения и видео с максимально высоким качеством.

