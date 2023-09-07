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Прозрачная LED-пленка LG LAT140 | шаг пикселя: 14 мм, модульная конструкция
Прозрачная LED-пленка LG LAT140 | шаг пикселя: 14 мм, модульная конструкция
Новая жизнь в прозрачном пространстве
* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
Превосходная прозрачность
Превосходная прозрачность
* Фактическая измеренная яркость может отличаться от данных теста, включая погрешности фотометра.
Прямое связывание с помощью OCR (оптически прозрачной смолы)
Прямое связывание с помощью OCR (оптически прозрачной смолы)
* Вывод основан на результатах внутренних сравнительных тестов OCR и OCA с перфорацией верхнего прозрачного слоя при температуре -10˚~ 45˚ и влажности 0 ~ 30%.
* webOS API предоставляется авторизованным системным инженерам и разработчикам.
ConnectedCare – поддержка в реальном времени
ConnectedCare – поддержка в реальном времени
* ConnectedCare – это торговая марка сервиса LG Signage365Care. Доступность зависит от региона.
Все характеристики
-
Шаг пикселей (мм)
-
13,7±0,2 мм
-
Тип светодиодов
-
RGB, 3-в-1, цветной модуль (SMD2020)
-
Разрешение
-
48 x 36
-
Число пикселей на панели
-
1,728
-
Плотность пикселей (точек/м²)
-
5,102
-
Яркость (кд/м²)
-
Стандартно 2,100 нит
-
Коэффициент контрастности
-
≥ 100,000:1
-
Однородность подсветки
-
≥ 70%
-
Угол обзора (Г x В)
-
120 x 120
-
Срок службы (продолжительность работы на половине яркости в часах)
-
50 000 часов
-
Ежедневное использование
-
24 ч / 7 дней
-
Гарантия
-
2 года
-
Прозрачность
-
Стандартная53%
-
Рабочая температура
-
0℃ ~ 45℃ (только для установки на стекле внутри помещения)
-
Обрезка пленки
-
Да (Только параллельно боковой рамке)
-
Обработка цвета
-
(9 бит) уровень 500/500/500 (RGB)
-
Цветы
-
125 000 000 цветов
-
Хроматичность цвета
-
Cx: 0,25±0,03, Cy: 0,34±0,03
-
Размеры (Ш x В x Г)
-
655 x 492 x 2,9 мм
(с передней и задней защитной пленкой)
-
Вес
-
1 кг
-
Энергопотребление
-
37 Вт (прозрачная панель 1EA + стандартный комплект рамки 2EA)
-
Аксессуары
-
сервисное руководство (ESG), руководство, гарантийная карта
-
Размеры (Ш x В x Г)
-
69,4 x 492 x 25 мм (крышка)
-
Вес
-
0,4 кг
-
Размеры (Ш x В x Г)
-
51.4 x 492 x 25 м (крышка)
-
Вес
-
0,3 кг
-
Разрешение
-
960x540 (1/4 FHD)
-
Интерфейс
-
Вход: LVDS
Выход: RJ45 x4EA
-
Максимальная длина передачи
-
100 м (Кабель: CAT5E, CAT6)
-
Размеры (Ш x В x Г)
-
293 x 188,7 x 37 мм
-
Вес
-
1,5 кг
-
Температурный датчик
-
Да
-
Энергопотребление
-
20 Вт
-
Видео (макс. разрешение на входе)
-
DP: 1920x1080@60 Гц
HDMI: 1920x1080@60 Гц
DVI-D 1920x1080@60 Гц
-
Интерфейс (вход)
-
HDMI, DP, DVI-D, RS-232C (разъем телефонного типа), RJ45 (без светодиодного индикатора), ИК-ресивер (разъем телефонного типа), USB 3.0,
-
Интерфейс (выход)
-
DP, RS-232C (разъем телефонного типа), RJ45 (без светодиодного индикатора), LVDS
-
Размеры (Ш x В x Г, мм)
-
293 x193,3 x 40,1 мм
-
Вес (основной, кг)
-
1,6 кг
-
Температурный датчик
-
O
-
Датчик освещения
-
O
-
Выбор источника питания
-
HDMI, DVI-D, DP
-
Энергопотребление
-
17 Вт
-
CMS S/W
-
Да (2,9)
-
Signage365care
-
Да (2,7)
-
Аксессуары
-
Шнур питания, ИК+датчик яркости (1,5 см), 4-контактный разъем телефон-RS232C, сервисное руководство (ESG), руководство , гарантийная карта
-
Размеры (Ш x В x Г)
-
183 x 86 x 28 мм
-
Вес
-
769 г
-
Вход
-
100~240 В, 50~60 Гц
-
Выход
-
19,5 В/10,8 А (210 Вт)
-
Цвет
-
Белый
-
Выходной кабель пост. тока
-
14AWG, 1,5 м
-
Тип
-
Тип L
-
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