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Прозрачная LED-пленка LG LAT140 | шаг пикселя: 14 мм, модульная конструкция

Функции

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Характеристики

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Прозрачная LED-пленка LG LAT140 | шаг пикселя: 14 мм, модульная конструкция

LAT140GT83

Прозрачная LED-пленка LG LAT140 | шаг пикселя: 14 мм, модульная конструкция

вид спереди

Новая жизнь в прозрачном пространстве

* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ГАРМОНИЯ С ПРОСТРАНСТВОМ

Превосходная прозрачность

Прозрачная LED-пленка LG, которая представляет собой металлическую сетку, соединяющую между собой всей пиксели, пропускает изображение расположенных позади нее предметов, даже если продукт закреплен и выключен. Такое решение обеспечивает хорошую обзорность, гармоничное сочетание с дизайном интерьера и эффективный вывод информации, привлекающей внимание проходящих рядом людей.

Превосходная прозрачность

Улучшенная яркость и управление
ДИСПЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ВНИМАНИЕ

Улучшенная яркость и управление

LED-пленка с уменьшенным шагом пикселей 14 мм и повышенная яркость (до 2 100кд/м²)* привлекает внимание проходящих мимо людей благодаря широкому диапазону отображаемых цветов. Кроме того, с помощью решения Control Manager вы можете отрегулировать яркость до оптимального уровня.

* Фактическая измеренная яркость может отличаться от данных теста, включая погрешности фотометра.

Улучшенная яркость и управление

ДИСПЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ВНИМАНИЕ

 

Линии передачи данных с функцией байпаса

Прозрачная 14 мм LED-пленка состоит из последовательно подключенных LED-модулей и дополнительных байпасных линий передачи данных. Таким образом, если в каком-либо LED-модуле возникает ошибка, влияние на другие модули, расположенные в этом же ряду, будет минимальным. Эта новая функция помогает демонстрировать текст, изображения и видео с максимально высоким качеством.

 

Улучшенная яркость и управление

ПРОСТОТА ВНЕСЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ДИЗАЙН

 

Самоклеящаяся пленка

Прозрачная LED-пленка LG — это самоклеящаяся пленка, которую можно легко закрепить на существующие оконные стекла без внесения сложных изменений в конструкцию.

 

Великолепная гибкость и возможности для увеличения площади

ПРОСТОТА ВНЕСЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ДИЗАЙН

 

Великолепная гибкость и возможности для увеличения площади

Размер и форму пленки можно легко адаптировать под площадь установки Ее можно увеличить, добавив больше пленки в горизонтальном или вертикальном направлении, или отрезать параллельно рамке, подогнав таким образом до требуемого размера.

НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА

Прямое связывание с помощью OCR (оптически прозрачной смолы)

Прозрачная LED-пленка LG, в которой используется метод связывания с помощью OCR, надежно защищает LED-пиксели, заполняя промежутки между прозрачными слоями. По сравнению с OCA (оптически прозрачным клеем), при использовании которого требуется перфорация верхнего слоя над каждым LED-модулем для обеспечения равномерности поверхности и исключения рассеянного отражения, LED-пленка полностью обволакивает и защищает пиксели, повышая прочность и формируя ровную поверхность*.

Прямое связывание с помощью OCR (оптически прозрачной смолы)

* Вывод основан на результатах внутренних сравнительных тестов OCR и OCA с перфорацией верхнего прозрачного слоя при температуре -10˚~ 45˚ и влажности 0 ~ 30%.

Интеллектуальная платформа webOS
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ LED-ПАНЕЛИ

Интеллектуальная платформа webOS

LG webOS — это веб-платформа, облегчающая процесс создания веб-решений для разработчиков и системных инженеров в разных средах. Решение позволяет сэкономить время и сократить стоимость работ благодаря поддержке SCAP и совместимости с HTML, CSS и JavaScript.

* webOS API предоставляется авторизованным системным инженерам и разработчикам.

Функция Control Manager
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ LED-ПАНЕЛИ

Функция Control Manager

С помощью функции Control Manager, используемой на устройствах, подключенных к Интернету, вы можете в режиме реального времени менять параметры, управлять контентом и отслеживать состояние нескольких дисплеев, расположенных в разных местах. Функция Control Manager особенно удобна для воспроизведения и проверки контента на прозрачных LED-пленках, установленных на большой площади.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ LED-ПАНЕЛИ

ConnectedCare – поддержка в реальном времени

Техническое обслуживание простое и быстрое благодаря дополнительной услуге ConnectedCare* – облачному сервису от LG. С его помощью проводится дистанционное управление состоянием дисплеев на рабочих местах клиента для диагностики неисправностей и дистанционного управления предоставлением услуг, что обеспечивает стабильную работу бизнеса клиента.

ConnectedCare – поддержка в реальном времени

* ConnectedCare – это торговая марка сервиса LG Signage365Care. Доступность зависит от региона.

Печать

Все характеристики

LED-ПЛЕНКА(LAT140GT81)

Шаг пикселей (мм)

13,7±0,2 мм

Тип светодиодов

RGB, 3-в-1, цветной модуль (SMD2020)

Разрешение

48 x 36

Число пикселей на панели

1,728

Плотность пикселей (точек/м²)

5,102

Яркость (кд/м²)

Стандартно 2,100 нит

Коэффициент контрастности

≥ 100,000:1

Однородность подсветки

≥ 70%

Угол обзора (Г x В)

120 x 120

Срок службы (продолжительность работы на половине яркости в часах)

50 000 часов

Ежедневное использование

24 ч / 7 дней

Гарантия

2 года

Прозрачность

Стандартная53%

Рабочая температура

0℃ ~ 45℃ (только для установки на стекле внутри помещения)

Обрезка пленки

Да (Только параллельно боковой рамке)

Обработка цвета

(9 бит) уровень 500/500/500 (RGB)

Цветы

125 000 000 цветов

Хроматичность цвета

Cx: 0,25±0,03, Cy: 0,34±0,03

Размеры (Ш x В x Г)

655 x 492 x 2,9 мм
(с передней и задней защитной пленкой)

Вес

1 кг

Энергопотребление

37 Вт (прозрачная панель 1EA + стандартный комплект рамки 2EA)

Аксессуары

сервисное руководство (ESG), руководство, гарантийная карта

1-Я РАМКА(ACC-14LATB1)

Размеры (Ш x В x Г)

69,4 x 492 x 25 мм (крышка)

Вес

0,4 кг

СТАНДАРТНАЯ РАМКА(ACC-14LATB2)

Размеры (Ш x В x Г)

51.4 x 492 x 25 м (крышка)

Вес

0,3 кг

КОНТРОЛЛЕР УСТРОЙСТВА(LCLG140U)

Разрешение

960x540 (1/4 FHD)

Интерфейс

Вход: LVDS
Выход: RJ45 x4EA

Максимальная длина передачи

100 м (Кабель: CAT5E, CAT6)

Размеры (Ш x В x Г)

293 x 188,7 x 37 мм

Вес

1,5 кг

Температурный датчик

Да

Энергопотребление

20 Вт

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР(LCLG002)

Видео (макс. разрешение на входе)

DP: 1920x1080@60 Гц
HDMI: 1920x1080@60 Гц
DVI-D 1920x1080@60 Гц

Интерфейс (вход)

HDMI, DP, DVI-D, RS-232C (разъем телефонного типа), RJ45 (без светодиодного индикатора), ИК-ресивер (разъем телефонного типа), USB 3.0,

Интерфейс (выход)

DP, RS-232C (разъем телефонного типа), RJ45 (без светодиодного индикатора), LVDS

Размеры (Ш x В x Г, мм)

293 x193,3 x 40,1 мм

Вес (основной, кг)

1,6 кг

Температурный датчик

O

Датчик освещения

O

Выбор источника питания

HDMI, DVI-D, DP

Энергопотребление

17 Вт

CMS S/W

Да (2,9)

Signage365care

Да (2,7)

Аксессуары

Шнур питания, ИК+датчик яркости (1,5 см), 4-контактный разъем телефон-RS232C, сервисное руководство (ESG), руководство , гарантийная карта

ПИТАНИЕ(ACC-LATP1)

Размеры (Ш x В x Г)

183 x 86 x 28 мм

Вес

769 г

Вход

100~240 В, 50~60 Гц

Выход

19,5 В/10,8 А (210 Вт)

Цвет

Белый

Выходной кабель пост. тока

14AWG, 1,5 м

Тип

Тип L

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