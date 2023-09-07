LG MAGNIT LG LSAB009 | шаг пикселя: 0.93 мм, модульная конструкция

Благодаря отсутствию корпуса вокруг R-, G- и B-светодиодов и применению собственной технологии LG Black Coating, черный цвет на LG MAGNIT выглядит гораздо глубже, чем на обычной LED-панели.* Это не только делает цвет более живым, но и проявляет детали, которые были скрыты в тенях, как будто погружая вас в картинку.