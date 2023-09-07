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LG MAGNIT LG LSAB009 | шаг пикселя: 0.93 мм, модульная конструкция

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LG MAGNIT LG LSAB009 | шаг пикселя: 0.93 мм, модульная конструкция

LSAB009

LG MAGNIT LG LSAB009 | шаг пикселя: 0.93 мм, модульная конструкция

Истинная инновация открывает новую глубину

LG MAGNIT дает захватывающее и реалистичное изображение, что делает незабываемым каждый просмотр. Пусть воображаемое станет явным – благодаря мельчайшим деталям, воспроизводимым мозаикой из цветных микросветодиодов.

Премия IDEA Design Award-2020

LG MAGNIT получил награду за высокое качество от IDEA Design Award.

Погружение в черный, оживающие детали

Благодаря отсутствию корпуса вокруг R-, G- и B-светодиодов и применению собственной технологии LG Black Coating, черный цвет на LG MAGNIT выглядит гораздо глубже, чем на обычной LED-панели.* Это не только делает цвет более живым, но и проявляет детали, которые были скрыты в тенях, как будто погружая вас в картинку.

Погружение в черный, оживающие детали

*В сравнении с обычной LED-панелью от LG.

Улучшенные характеристики светотени

Глубокий черный на LG MAGNIT также влияет на контрастность, что очень важно для качества изображения. Разница между темными и светлыми участками действительно велика, благодаря чему вы четко видите все, что есть в контенте.

Улучшенные характеристики светотени

Яркие цвета благодаря технологии HDR

Благодаря поддержке HDR (HDR10, HDR10 Pro*) контент становится ярче, что усиливает впечатления. Широкий цветовой охват и высокий контраст позволяет зрителям наслаждаться качественным контентом.

*HDR10 Pro – это собственное решение LG для HDR-обработки сигнала с использованием улучшенной динамической тонокоррекции.

Интеллектуальный процессор обработки изображений

Интеллектуальный процессор Alpha 7, также используемый в телевизорах LG, распознает и анализирует исходный контент, оптимизируя качество и резкость изображения.

*Описанные выше функции были разработаны с помощью технологии глубинного обучения ИИ для улучшения качества изображения.

Передача цвета точно как задумано

Тщательный подбор светодиодов, являющихся ключевым фактором чистоты цвета, и ограничение длины волны у LG MAGNIT обеспечивают ровность цвета по всему экрану. Более того, продвинутая технология Gamut Transfer вносит свой вклад в передачу цвета, близкую к оригинальной, что важно там, где требуется точная репрезентация цветов.

Расширенный угол видимости цвета

Благодаря конструктивному решению LG MAGNIT искажения цвета минимизируются в соответствии с углом зрения. Другими словами, прохожие в публичных местах смогут оценить оригинальный цвет даже смотря на дисплей под углом.

Расширенный угол видимости цвета

Прочная конструкция – меньше забот

Благодаря нескольким слоям пленки светодиоды дисплея LG MAGNIT защищены от рисков, связанных с попаданием воды, пыли, статическим электричеством или физическим воздействием. Учитывая, что обычно такие дисплеи ставят в общественных местах, где проходит множество людей, их надежность очень важна для минимизации непредвиденных инцидентов.

Прочная конструкция – меньше забот

*На основании внутреннего тестирования согласно критериям сертификации или при фактических условиях эксплуатации.

Шикарный вид и гладкая поверхность

Поверхность экрана LG MAGNIT очень гладкая, такая же, как у LCD, благодаря чему он выглядит отлично, даже когда выключен. Поверхность очень приятная на ощупь при прикосновении к экрану. Отпечатки пальцев легко удаляются с поверхности с помощью мягкой ткани без применения каких-либо средств.

Оптимальная конструкция без кабелей для удобства монтажа

Применена технология беспроводной широкополосной передачи. Кабельное соединение не требуется ни для передачи сигнала или подвода питания между панелями, ни для подключения экрана к системному контроллеру или блоку питания.

Эффективное энергопотребление при передаче цвета

Ходовая технология Cathode Drive-IC – одна из причин, почему LG MAGNIT потребляет мало электричества. Она поддерживает ровно такой вольтаж, какой требуют каждый из R-, G- и B-подпикселей, снижая излишнее энергопотребление.

Энергосберегающий режим ожидания

При длительном отсутствии входного сигнала экран отключается, и основная часть электроники LED-панели переходит в режим ожидания. Это экономит электроэнергию и позволяет включить панель с помощью обычного пульта ДУ.

Интуитивно понятный интерфейс с ПДУ

Интуитивно понятный интерфейс с ПДУ

Такой же интуитивно понятный интерфейс UI*, как у обычных панелей LG, гарантирует быстрое начало полноценной работы. Он обеспечивает удобный доступ к настройкам с помощью пульта ДУ вместо подключения панелей к ПК.

*Доступно для экранов с разрешением свыше 1280×720.

Совместимость с системой управления через интерфейс AV

*Управление на базе сетевых технологий.

Специальные аксессуары для аккуратного вида

Три пары аксессуаров для настенного монтажа и рама предоставляются с LG MAGNIT опционально. Настенный крепеж подходит для аккуратной установки экрана любого размера. Также при монтаже 163-дюймового экрана с разрешением Ultra HD рама обеспечит дисплею ровные края.

Полное управление контентом

LG MAGNIT совместим с LG SuperSign CMS – универсальной системой управления контентом, позволяющей редактировать, планировать и распространять его. Менеджеры могут управлять коммерческими дисплеями LG MAGNIT одновременно, что обеспечивает системность и эффективность управления.

ConnectedCare – поддержка в реальном времени

Техническое обслуживание простое и быстрое благодаря дополнительной услуге ConnectedCare* – облачному сервису от LG. С его помощью проводится дистанционное управление состоянием дисплеев на рабочих местах клиента для диагностики неисправностей и дистанционного управления предоставлением услуг, что обеспечивает стабильную работу бизнеса клиента.

*ConnectedCare – это торговая марка сервиса LG Signage365Care. Доступность зависит от региона.
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Все характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шаг пикселя (мм)

0.93

Тип пикселя

1R, 1G, 1B (чип на плате)

Разрешение модуля (Ш х В)

160 x 180

Размеры модуля (Ш х В, мм)

150 × 168.8

Вес модуля (кг)

0.150

Количество модулей в кабинете (Ш х В)

8 (4 × 2)

Разрешение кабинета (Ш х В)

640 × 360

Размеры кабинета (Ш х В х Г, мм)

600 × 337.5 × 44.9

Площадь кабинета (м²)

0.203

Вес кабинета (кг)

7.0

Вес (кг/м²)

34.6

Плотность пикселей (пиксель/м²)

1,137,778

Плоскостность (мм)

± 0.5

Материал корпуса

Алюминий (Литье под давлением)

Сервисный доступ

Спереди и сзади (модуль: только спереди)

Контроллер

CSAB-009X

ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Яркость (после калибровки, кд/м²)

1200 нит (пик.) / 600 нит (макс.)

Цветовая температура

7300 K / 3200 ~ 9300 K (настраивается с помощью LED Assistant на ПК)

Угол обзора

160 х 160

Равномерность яркости

≥95%

Однородность цвета

± 0,02

Контрастность

150,000 : 1

Глубина цвета

20 (HDR10, HDR10 Pro)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Энергопотребление (Вт / кабинет, сред.)

85

Энергопотребление (Вт / кабинет, макс.)

125

Энергопотребление (Вт / м², макс.)

617

Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, макс.)

427

Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, сред.)

290

Энергопотребление (БТЕ / ч /м² макс.)

2108

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Частота обновления (Гц)

3840

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы (продолжительность половиной яркости, ч)

100000

Температура в рабочем режиме

0 — 40 °C

Влажность в рабочем режиме

10 — 80 %

Степень защиты IP (спереди / сзади)

IP50 / IP20

СТАНДАРТЫ

Стандарт EMC

Класс A

Стандарт RoHS

СТАНДАРТЫ(СЕРТИФИКАЦИЯ)

Безопасность

Safety 60950-1, BS476 Part 7 Class 1

АКСЕССУАРЫ

Дополнительно

Комплект для настенного монтажа, комплект рамы

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