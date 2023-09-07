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LG MAGNIT LG LSAB009 | шаг пикселя: 0.93 мм, модульная конструкция
LG MAGNIT LG LSAB009 | шаг пикселя: 0.93 мм, модульная конструкция
Истинная инновация открывает новую глубину
Погружение в черный, оживающие детали
Погружение в черный, оживающие детали
Улучшенные характеристики светотени
Улучшенные характеристики светотени
Яркие цвета благодаря технологии HDR
*Описанные выше функции были разработаны с помощью технологии глубинного обучения ИИ для улучшения качества изображения.
Передача цвета точно как задумано
Расширенный угол видимости цвета
Расширенный угол видимости цвета
Прочная конструкция – меньше забот
Прочная конструкция – меньше забот
Шикарный вид и гладкая поверхность
Оптимальная конструкция без кабелей для удобства монтажа
Эффективное энергопотребление при передаче цвета
Энергосберегающий режим ожидания
*Доступно для экранов с разрешением свыше 1280×720.
*Управление на базе сетевых технологий.
Специальные аксессуары для аккуратного вида
Полное управление контентом
ConnectedCare – поддержка в реальном времени
Все характеристики
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.93
-
Тип пикселя
-
1R, 1G, 1B (чип на плате)
-
Разрешение модуля (Ш х В)
-
160 x 180
-
Размеры модуля (Ш х В, мм)
-
150 × 168.8
-
Вес модуля (кг)
-
0.150
-
Количество модулей в кабинете (Ш х В)
-
8 (4 × 2)
-
Разрешение кабинета (Ш х В)
-
640 × 360
-
Размеры кабинета (Ш х В х Г, мм)
-
600 × 337.5 × 44.9
-
Площадь кабинета (м²)
-
0.203
-
Вес кабинета (кг)
-
7.0
-
Вес (кг/м²)
-
34.6
-
Плотность пикселей (пиксель/м²)
-
1,137,778
-
Плоскостность (мм)
-
± 0.5
-
Материал корпуса
-
Алюминий (Литье под давлением)
-
Сервисный доступ
-
Спереди и сзади (модуль: только спереди)
-
Контроллер
-
CSAB-009X
-
Яркость (после калибровки, кд/м²)
-
1200 нит (пик.) / 600 нит (макс.)
-
Цветовая температура
-
7300 K / 3200 ~ 9300 K (настраивается с помощью LED Assistant на ПК)
-
Угол обзора
-
160 х 160
-
Равномерность яркости
-
≥95%
-
Однородность цвета
-
± 0,02
-
Контрастность
-
150,000 : 1
-
Глубина цвета
-
20 (HDR10, HDR10 Pro)
-
Энергопотребление (Вт / кабинет, сред.)
-
85
-
Энергопотребление (Вт / кабинет, макс.)
-
125
-
Энергопотребление (Вт / м², макс.)
-
617
-
Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, макс.)
-
427
-
Энергопотребление (БТЕ / ч кабинет, сред.)
-
290
-
Энергопотребление (БТЕ / ч /м² макс.)
-
2108
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Частота обновления (Гц)
-
3840
-
Срок службы (продолжительность половиной яркости, ч)
-
100000
-
Температура в рабочем режиме
-
0 — 40 °C
-
Влажность в рабочем режиме
-
10 — 80 %
-
Степень защиты IP (спереди / сзади)
-
IP50 / IP20
-
Стандарт EMC
-
Класс A
-
Стандарт RoHS
-
●
-
Безопасность
-
Safety 60950-1, BS476 Part 7 Class 1
-
Дополнительно
-
Комплект для настенного монтажа, комплект рамы
-
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