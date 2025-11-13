We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
IT Продукты
Предлагаем ознакомиться со всей продукцией бренда LG в категории «Мониторы». LG — инновационные технологии, уникальные продукты и современный дизайн!
Узнайте больше о мониторах LG
Откройте для себя инновационные технологии дисплеев и стильный дизайн мониторов LG. От Ultrawide-мониторов для повышения продуктивности в работе до игровых мониторов UltraGear™, мониторов с высоким разрешением 4K и решений для домашнего офиса — LG предлагает монитор для любых задач.
Выбирайте компьютерный монитор для игр, создания контента или работы из дома. В нашем ассортименте также есть специализированные мониторы для бизнеса, медицины и облачных приложений. От Ultrafine до Ergo-мониторов, наши устройства обеспечивают чёткое изображение и точную цветопередачу.
LG Ultra Gear
Частота обновления 240 Гц
Повысьте уровень игры с OLED
UltraWide™ мониторы
Видьте больше, творите лучше
Стильный дизайн
Яркая картинка
Лёгкое многозадачное выполнение
UltraFine™ мониторы
Большой экран для комфортного просмотра
Ультра точный дисплей
Насыщенные цвета, высокая детализация
Ergo мониторы
Идеален для офисной работы
Подходит разработчикам
Контент-креаторам