Узнайте больше о мониторах LG

Откройте для себя инновационные технологии дисплеев и стильный дизайн мониторов LG. От Ultrawide-мониторов для повышения продуктивности в работе до игровых мониторов UltraGear™, мониторов с высоким разрешением 4K и решений для домашнего офиса — LG предлагает монитор для любых задач.

Выбирайте компьютерный монитор для игр, создания контента или работы из дома. В нашем ассортименте также есть специализированные мониторы для бизнеса, медицины и облачных приложений. От Ultrafine до Ergo-мониторов, наши устройства обеспечивают чёткое изображение и точную цветопередачу.