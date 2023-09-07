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Профессиональный дисплей LG 55'' 55VH7J-H | Серия VH7J-H | яркость 700 кд/м²
Профессиональный дисплей LG 55'' 55VH7J-H | Серия VH7J-H | яркость 700 кд/м²
Полное погружение в живописный мир
A large video wall is installed in the conference room and a man is holding the conference in front of many people.
*Все изображения представлены исключительно с целью проиллюстрировать товар
Бесшовные большие экраны со сверхтонкими рамками
A video wall is installed in the lobby, and it provides immersive images with ultra slim bezel.
*Толщина межпанельного шва 1,74 мм подтверждена международной организацией Nemko, которая тестирует и сертифицирует электронику.
Уменьшенный промежуток между частями изображения
VH7J-H consists of less image gaps between the tiled screens compared to the LG Conventional. This improves the viewing experience of the displayed content as it minimizes the visual disturbance by the gaps.
*Conventional LG» относится к дисплеям, которые не включают алгоритм улучшения изображения.
**Изображение, показанное выше, предназначено только для иллюстрации.
* Результат получен в ходе тестирования на предприятии. Результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий и оборудования.
*SDK можно скачать по ссылке https://webossignage.developer.lge.com
*Поддержка протоколов RTSP, RTP, HLS, UDP, Multicast
Защитное покрытие
The VH7J-H has Conformal Coating on the major circuit board (power board) to protect video wall even in a salty or humid environment.
* В реальности дисплеи могут отличаться от приведенных изображений.
Сертификат класса B от EMC
The VH7J-H, certified with EMC class B, is installed on the control room wall.
Подключение к облачному сервису LG ConnectedCare в режиме реального времени
Дополнительная услуга LG ConnectedCare* упрощает техническое обслуживание дисплея. Это облачное сервисное решение удаленно управляет состоянием дисплеев на местах с целью диагностики неисправностей и дистанционного контроля, что обеспечивает непрерывную работу бизнеса клиента.
Подключение к облачному сервису LG ConnectedCare в режиме реального времени
Последовательное соединение
Последовательное соединение по сети LAN позволяет контролировать все видеостены, управлять ими и даже одновременно обновлять их прошивку. Кроме того, благодаря последовательному соединению экранов высокой четкости через интерфейсы HDMI и DisplayPort, клиент может легко настроить видеостену из экранов высокой четкости без использования MST-концентратора в интерфейсе DisplayPort.
Степень защиты от пыли IP5x
Сертификат IP5x по защите от пыли гарантирует, что продукт является пылезащищенным, что уменьшает риски снижения качества работы.
Все характеристики
-
HDMI In
-
ДА (2 шт.)
-
Audio In
-
ДА
-
Audio Out
-
ДА
-
Daisy Chain
-
Вход: HDMI, DP, DVI-D / Выход: DP
-
DP In
-
ДА (HDCP 2.2)
-
DP Out
-
ДА
-
DVI-D In
-
ДА (HDCP 1.4)
-
External Speaker Out
-
НЕТ
-
HDMI In (HDCP Ver.)
-
2.2
-
HDMI Out
-
НЕТ
-
IR In
-
ДА
-
IR Out
-
НЕТ
-
RGB In
-
НЕТ
-
RJ45(LAN) In
-
ДА (1 шт.)
-
RJ45(LAN) Out
-
ДА
-
RS232C In
-
ДА
-
RS232C Out
-
ДА
-
Touch USB
-
НЕТ
-
USB In
-
USB2.0 Type A (1 шт.)
-
EMC
-
FCC Class "B" / CE / KC
-
ePEAT(US only)
-
НЕТ
-
ERP / Energy Star
-
YES / Energy Star 8.0
-
Safety
-
CB / NRTL
-
Acceleration(Gyro) Sensor
-
ДА
-
Auto Brightness Sensor
-
НЕТ
-
BLU Sensor
-
ДА
-
Current Sensor
-
НЕТ
-
FAN (Built-in)
-
НЕТ
-
Humidity Sensor
-
НЕТ
-
Internal Memory (eMMC)
-
8 ГБ
-
Local Key Operation
-
ДА
-
Pixel Sensor
-
НЕТ
-
Power Indicator
-
НЕТ
-
Proximity Sensor
-
НЕТ
-
Temperature Sensor
-
ДА
-
Wi-Fi/BT (Built-in)
-
НЕТ
-
Auto Set ID
-
ДА
-
Backlight Sync
-
НЕТ
-
Beacon
-
НЕТ
-
Booting Logo Image
-
НЕТ
-
Brightness Compensation
-
НЕТ
-
Cisco Certification
-
НЕТ
-
Control Manager
-
ДА
-
Crestron Connected
-
ДА
-
External Input Rotation
-
ДА
-
Fail over
-
ДА
-
Gapless Playback
-
ДА
-
Group Manager
-
ДА
-
HDMI-CEC
-
ДА
-
ISM Method
-
ДА
-
Local Contents Scheduling
-
ДА
-
Local Network Sync
-
ДА
-
Network Ready
-
ДА
-
No Signal Image
-
ДА
-
OS Ver. (webOS)
-
webOS 4.1
-
PBP
-
НЕТ
-
PIP
-
НЕТ
-
Play via URL
-
ДА
-
PM mode
-
ДА
-
Pro:Idiom
-
ДА
-
RS232C Sync
-
ДА
-
Scan Inversion
-
ДА
-
Screen Rotation
-
ДА
-
Screen Share
-
НЕТ
-
Setting Data Cloning
-
ДА
-
SI Server Setting
-
ДА
-
Smart Energy Saving
-
ДА
-
SNMP
-
ДА
-
Status Mailing
-
ДА
-
Tile Mode Setting
-
ДА
-
USB Plug & Play
-
ДА
-
Video Tag
-
ДА (4 метки видео)
-
Wake on LAN
-
ДА
-
webRTC
-
ДА
-
W/B Setting by Grey scale
-
ДА
-
OSD
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
-
Bezel Color
-
Black
-
Bezel Width
-
B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R)A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)
-
Carton Dimensions (W x H x D)
-
1393 x 955 x 303mm
-
Handle
-
ДА
-
Monitor Dimensions (W x H x D)
-
1212.2 x 683.0 x 86.9mm
-
Monitor Dimension with Stand (W x H x D)
-
Нет данных
-
Packed Weight
-
28.0Kg
-
VESA Standard Mount Interface
-
600 x 400 мм
-
Weight (Head)
-
18.8Kg
-
Weight (Head+Stand)
-
Нет данных
-
OPS Power Built-in
-
НЕТ
-
OPS Type compatible
-
ДА (Piggyback)
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Transparency
-
Нет данных
-
Contrast Ratio
-
1,000:1
-
Viewing Angle (H x V)
-
178º x 178º
-
Back Light Type
-
Прямой
-
Brightness
-
700nit (Typ.)
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1,07 млрд. цветов
-
Color Gamut
-
NTSC 72%
-
Dynamic CR
-
500,000:1
-
Life time
-
60 000 часов (станд.)
-
Native Resolution
-
1920 x 1080 (FHD)
-
Operation Hours (Hours/Day)
-
24/7
-
Panel Technology
-
IPS
-
Portait / Landscape
-
ДА / ДА
-
QWP (Quarter Wave Plate)
-
Нет данных
-
Refresh Rate
-
60 Гц
-
Response Time
-
8ms (G to G)
-
Screen Size (Inch)
-
55
-
Surface Treatment (Haze)
-
Haze 28%
-
Power Supply
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Power Type
-
Встроенное питание
-
Connected Care
-
ДА
-
Mobile CMS
-
НЕТ
-
Promota
-
НЕТ
-
SuperSign Cloud
-
НЕТ
-
SuperSign CMS
-
ДА
-
SuperSign Control+
-
ДА
-
SuperSign WB
-
ДА
-
Speaker (Built-in)
-
НЕТ
-
Conformal Coating (Power Board)
-
ДА
-
Direct Sunlight
-
Нет данных
-
IP Rating
-
IP5X tested
-
Overlay Touch Compatibility
-
Нет данных
-
Power Protection
-
Нет данных
-
Smart Calibration
-
Нет данных
-
Tilt (Face down)
-
Нет данных
-
Tilt (Face up)
-
Нет данных
-
DPM
-
0.5W
-
Max.
-
250W
-
Power off
-
0.5W
-
Smart Energy Saving (70%)
-
105W
-
Typ.
-
200W
-
BTU (British Thermal Unit)
-
682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)
-
Basic
-
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
Optional
-
OPS Kit(KT-OPSF)
-
Operation Humidity
-
10 % to 80 %
-
Operation Temperature
-
0 °C to 40 °C
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
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-
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