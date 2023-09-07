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Профессиональный дисплей LG 55'' 55VH7J-H | Серия VH7J-H | яркость 700 кд/м²

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Профессиональный дисплей LG 55'' 55VH7J-H | Серия VH7J-H | яркость 700 кд/м²

55VH7J-H

Профессиональный дисплей LG 55'' 55VH7J-H | Серия VH7J-H | яркость 700 кд/м²

Полное погружение в живописный мир

A large video wall is installed in the conference room and a man is holding the conference in front of many people.

*Все изображения представлены исключительно с целью проиллюстрировать товар

Бесшовные большие экраны со сверхтонкими рамками

Ультратонкие рамки (толщина межпанельного шва 1,74 мм) кардинально меняют восприятие зрителя и обеспечивают захватывающее и целостное изображение на видеостене из нескольких дисплеев.

A video wall is installed in the lobby, and it provides immersive images with ultra slim bezel.

*Толщина межпанельного шва 1,74 мм подтверждена международной организацией Nemko, которая тестирует и сертифицирует электронику.

Уменьшенный промежуток между частями изображения

Дисплей VH7J-H использует алгоритм улучшения изображения, с помощью которого сокращается промежуток между контентом на смежных дисплеях при воспроизведении видео. Объекты на границах дисплея корректируются таким образом, чтобы обеспечить впечатление бесшовного изображения.

VH7J-H consists of less image gaps between the tiled screens compared to the LG Conventional. This improves the viewing experience of the displayed content as it minimizes the visual disturbance by the gaps.

*Conventional LG» относится к дисплеям, которые не включают алгоритм улучшения изображения.
**Изображение, показанное выше, предназначено только для иллюстрации.

A woman looks up the screen installed upstairs, and the color is vividly displayed without any distortion.

Скомпенсирована высота для комфортного угла наблюдения

Экраны большого формата обычно размещают выше линии наблюдения зрителя. Большое значение угла половинной яркости в 40˚ позволяет передавать изображение в высоком качестве. Угол наблюдения, который обеспечивает дисплей VH7J-H, достаточен для передачи ярких цветов без искажений.

* Результат получен в ходе тестирования на предприятии. Результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий и оборудования.

Более широкий угол наблюдения

Более широкий угол наблюдения

Технология IPS обеспечивает более эффективное управление жидкими кристаллами. Это дает возможность смотреть на экран практически под любым углом. Таким образом, дисплей VH7J-H привлекает больше внимания насыщенными цветами вне зависимости от позиции зрителя.

 

Простая настройка цвета

Простая настройка цвета

Цветовую температуру с помощью пульта управления можно выставить в зависимости от контента с шагом 100 К.

 

Простая настройка баланса белого

Простая настройка баланса белого

Ранее настройки видеостен позволяли установить баланс белого только в режиме полного белого. Дисплей VH7J-H позволяет изменять любое значение шкалы серого, чтобы более точно задать баланс.

 

The included SoC and webOS smart signage platform demonstrate its ability to execute several tasks at once.

Высокая производительность и отличная масштабируемость

Благодаря встроенному SoС и платформе webOS для смарт-дисплеев, модель VH7J-H может выполнять несколько задач одновременно и обеспечивать бесперебойное воспроизведение контента без медиаплеера. Системным администраторам станет проще создавать и оптимизировать веб-приложения благодаря тому, что веб-платформа WebOS поддерживает язык HTML5 и предлагает инструментарий SDK.

*SDK можно скачать по ссылке https://webossignage.developer.lge.com

One side of the video wall is live streaming a soccer game, while the other side of the screen is utilizing CSS effects to add more content.

Гибкие возможности создания контента

Через веб-приложения одновременно можно воспроизводить четыре разных видео. С помощью CSS (каскадные таблицы стилей) можно добавлять различные анимационные эффекты — масштабировать, поворачивать и т.п. Также поддерживается потоковая передача в режиме реального времени, что позволяет управлять контентом и разнообразить его, не завися от емкости накопителя.

*Поддержка протоколов RTSP, RTP, HLS, UDP, Multicast

Several tasks could be accomplished simultaneously with the intuitive GUI.

Интуитивно понятное меню

Структура меню оптимизирована для коммерческого использования. Использование дисплея упрощено благодаря группировке схожих функций — это позволило создать более интуитивно понятный графический интерфейс. Пользователям не придется искать нужные функции методом проб и ошибок в ходе эксплуатации.
The menu screen consists of both Landscape and Portrait options.

Специальный графический интерфейс для портретной ориентации

Традиционный графический интерфейс разрабатывался для дисплеев ТВ в ландшафтной ориентации, поэтому экранное меню не подходило для портретной ориентации. В экранном меню дисплея VH7J-H используется увеличенный шрифт и соотношение сторон 9:16, что создает комфортную и эффективную бизнес-среду.

Защитное покрытие

Видеостены могут быть установлены в разных местах и порой подвергаться воздействию пыли и влажности, что со временем приводит к снижению качества работы. Защитное покрытие основной печатной платы (блока питания) значительно снижает эти риски, защищая видеостену от соли, пыли, железных опилок, влажности и т. д.

The VH7J-H has Conformal Coating on the major circuit board (power board) to protect video wall even in a salty or humid environment.

* В реальности дисплеи могут отличаться от приведенных изображений.

Сертификат класса B от EMC

ЕМС выдала сертификат класса B на дисплей VH7J-H. Такой сертификат выдают на электронное оборудование, которое используют как в жилых, так и в коммерческих, промышленных и офисных помещениях. Таким образом, дисплей можно использовать вблизи от людей: в корпоративных конференц-залах, переговорных комнатах и т. д.

The VH7J-H, certified with EMC class B, is installed on the control room wall.

Подключение к облачному сервису LG ConnectedCare в режиме реального времени

Дополнительная услуга LG ConnectedCare* упрощает техническое обслуживание дисплея. Это облачное сервисное решение удаленно управляет состоянием дисплеев на местах с целью диагностики неисправностей и дистанционного контроля, что обеспечивает непрерывную работу бизнеса клиента.

 

Body text can be up to 1000 characters.

Подключение к облачному сервису LG ConnectedCare в режиме реального времени

* Результат получен в ходе тестирования на предприятии. Результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий и оборудования.

Последовательное соединение

Последовательное соединение по сети LAN позволяет контролировать все видеостены, управлять ими и даже одновременно обновлять их прошивку. Кроме того, благодаря последовательному соединению экранов высокой четкости через интерфейсы HDMI и DisplayPort, клиент может легко настроить видеостену из экранов высокой четкости без использования MST-концентратора в интерфейсе DisplayPort.

 

Последовательное соединение

Степень защиты от пыли IP5x

Сертификат IP5x по защите от пыли гарантирует, что продукт является пылезащищенным, что уменьшает риски снижения качества работы.

 

Печать

Все характеристики

CONNECTIVITY

HDMI In

ДА (2 шт.)

Audio In

ДА

Audio Out

ДА

Daisy Chain

Вход: HDMI, DP, DVI-D / Выход: DP

DP In

ДА (HDCP 2.2)

DP Out

ДА

DVI-D In

ДА (HDCP 1.4)

External Speaker Out

НЕТ

HDMI In (HDCP Ver.)

2.2

HDMI Out

НЕТ

IR In

ДА

IR Out

НЕТ

RGB In

НЕТ

RJ45(LAN) In

ДА (1 шт.)

RJ45(LAN) Out

ДА

RS232C In

ДА

RS232C Out

ДА

Touch USB

НЕТ

USB In

USB2.0 Type A (1 шт.)

CERTIFICATION

EMC

FCC Class "B" / CE / KC

ePEAT(US only)

НЕТ

ERP / Energy Star

YES / Energy Star 8.0

Safety

CB / NRTL

FEATURE - HARDWARE

Acceleration(Gyro) Sensor

ДА

Auto Brightness Sensor

НЕТ

BLU Sensor

ДА

Current Sensor

НЕТ

FAN (Built-in)

НЕТ

Humidity Sensor

НЕТ

Internal Memory (eMMC)

8 ГБ

Local Key Operation

ДА

Pixel Sensor

НЕТ

Power Indicator

НЕТ

Proximity Sensor

НЕТ

Temperature Sensor

ДА

Wi-Fi/BT (Built-in)

НЕТ

FEATURE - SOFTWARE

Auto Set ID

ДА

Backlight Sync

НЕТ

Beacon

НЕТ

Booting Logo Image

НЕТ

Brightness Compensation

НЕТ

Cisco Certification

НЕТ

Control Manager

ДА

Crestron Connected

ДА

External Input Rotation

ДА

Fail over

ДА

Gapless Playback

ДА

Group Manager

ДА

HDMI-CEC

ДА

ISM Method

ДА

Local Contents Scheduling

ДА

Local Network Sync

ДА

Network Ready

ДА

No Signal Image

ДА

OS Ver. (webOS)

webOS 4.1

PBP

НЕТ

PIP

НЕТ

Play via URL

ДА

PM mode

ДА

Pro:Idiom

ДА

RS232C Sync

ДА

Scan Inversion

ДА

Screen Rotation

ДА

Screen Share

НЕТ

Setting Data Cloning

ДА

SI Server Setting

ДА

Smart Energy Saving

ДА

SNMP

ДА

Status Mailing

ДА

Tile Mode Setting

ДА

USB Plug & Play

ДА

Video Tag

ДА (4 метки видео)

Wake on LAN

ДА

webRTC

ДА

W/B Setting by Grey scale

ДА

LANGUAGE

OSD

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

MECHANICAL SPECIFICATION

Bezel Color

Black

Bezel Width

B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R)A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)

Carton Dimensions (W x H x D)

1393 x 955 x 303mm

Handle

ДА

Monitor Dimensions (W x H x D)

1212.2 x 683.0 x 86.9mm

Monitor Dimension with Stand (W x H x D)

Нет данных

Packed Weight

28.0Kg

VESA Standard Mount Interface

600 x 400 мм

Weight (Head)

18.8Kg

Weight (Head+Stand)

Нет данных

OPS COMPATIBILITY

OPS Power Built-in

НЕТ

OPS Type compatible

ДА (Piggyback)

PANEL

Aspect Ratio

16:9

Transparency

Нет данных

Contrast Ratio

1,000:1

Viewing Angle (H x V)

178º x 178º

Back Light Type

Прямой

Brightness

700nit (Typ.)

Color Depth (Number of Colors)

1,07 млрд. цветов

Color Gamut

NTSC 72%

Dynamic CR

500,000:1

Life time

60 000 часов (станд.)

Native Resolution

1920 x 1080 (FHD)

Operation Hours (Hours/Day)

24/7

Panel Technology

IPS

Portait / Landscape

ДА / ДА

QWP (Quarter Wave Plate)

Нет данных

Refresh Rate

60 Гц

Response Time

8ms (G to G)

Screen Size (Inch)

55

Surface Treatment (Haze)

Haze 28%

POWER

Power Supply

AC 100-240V~, 50/60Hz

Power Type

Встроенное питание

SOFTWARE COMPATIBILITY

Connected Care

ДА

Mobile CMS

НЕТ

Promota

НЕТ

SuperSign Cloud

НЕТ

SuperSign CMS

ДА

SuperSign Control+

ДА

SuperSign WB

ДА

SOUND

Speaker (Built-in)

НЕТ

SPECIAL FEATURE

Conformal Coating (Power Board)

ДА

Direct Sunlight

Нет данных

IP Rating

IP5X tested

Overlay Touch Compatibility

Нет данных

Power Protection

Нет данных

Smart Calibration

Нет данных

Tilt (Face down)

Нет данных

Tilt (Face up)

Нет данных

POWER CONSUMPTION

DPM

0.5W

Max.

250W

Power off

0.5W

Smart Energy Saving (70%)

105W

Typ.

200W

BTU (British Thermal Unit)

682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

ACCESSORY

Basic

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

Optional

OPS Kit(KT-OPSF)

ENVIRONMENT CONDITIONS

Operation Humidity

10 % to 80 %

Operation Temperature

0 °C to 40 °C

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