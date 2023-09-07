Серия TN3F обеспечивает видео, аудио и электропитание "все в одном", что позволяет быстро и легко подключаться к другим устройствам для более продуктивных встреч. Он также поддерживает кабели типа USB-C, которые могут заменить другие разъемы, такие как USB-B, USB-A, HDMI.

