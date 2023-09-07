We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Серия TN3F
Все характеристики
-
Размер экрана
-
85.6"
-
Технология панели
-
IPS
-
Тип подсветки
-
Боковая
-
Соотношение сторон
-
16 : 9
-
Разрешение
-
3840 x 2160 (UHD)
-
Яркость (стандартная, кд/м², с защитным стеклом)
-
350
-
Коэффициент контрастности
-
1000:1
-
Угол обзора (Г x В)
-
178 x 178
-
Время отклика
-
8 мс (G to G)
-
Срок службы (стандартный)
-
50 000 часов
-
Время работы
-
16 часов
-
Ориентация
-
Альбомная
-
Видео / Аудио
-
HDMI (3), DP, DVI-D, USB
-
Внешнее управление
-
RS232C (вход и выход)
-
USB
-
USB 2.0 (2), USB Type C(USB2.0), сенсорный выход (USB2.0,B Type) (2)
-
Цвет рамки
-
Черный
-
Ширина рамки
-
28,8 мм (со всех сторон)
-
Размеры монитора (Ш × В × Г)
-
1952.6 X 1164.1 X 86.4 мм
-
Вес (основной)
-
66,7 кг
-
Размеры упаковки (Ш × В × Г)
-
2190 x 1470 x 371 мм
-
Вес с упаковкой
-
96,4 кг
-
Ручка
-
Да
-
Крепление по стандарту VESA™
-
600 x 400 мм
-
Рабочая температура
-
0–40 °C
-
Рабочая влажность
-
10–80 %
-
Источник питания
-
100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
-
Тип источника питания
-
Встроенный
-
Энергопотребление (стандартное / максимальное)
-
360 / 420 Вт
-
Аудиовыход/акустическая система
-
Встроенная (10 Вт / канал)
-
Безопасность
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC (класс A), CE и KC
-
Совместимость со стандартом OPS
-
Да
-
Опционально
-
Комплект OPS (KT-OPSF)
-
ПО для управления контентом
-
SuperSign CMS
-
ПО для управления и мониторинга
-
SuperSign Control/Control+
-
Основные
-
Пульт дистанционного управления (2 батарейки в комплекте), шнур питания, QSG, HDMI (3M), нормативная книга, разъем RS232C, стилус (2 шт.), перо для стилуса (1 шт.)
-
Приложение IDB
-
Да
-
Тип сенсора
-
In-cell
-
Доступный размер объекта для касания (мм)
-
Ø5 мм ↑
-
Время сканирования (мс)
-
70↓
-
Точность (мм)
-
1.5
-
Интерфейс
-
USB 2.0
-
Защита стекла
-
1.85T (Антибликовое)
-
Прозрачность защитного стекла
-
88%
-
Поддержка операционной системы
-
Win7 professional, Win8.1, Win10
-
Мультисенсор
-
Пальцем : максимум 20 точек (Windows), Пальцем: максимум 10 точек (webOS), Активная ручка : максимум 2 точки
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.