About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Серия TN3F

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

Найти дилера

Серия TN3F

86TN3F

Серия TN3F

Истинная интерактивность для большинства совместных встреч1

Истинная интерактивность для большинства совместных встреч

В комплексной среде письма, такой как конференц-залы и аудитории, серия TN3F является идеальным решением. Сенсор In-Cell и активное перо Active Pen, включающие в себя современную сенсорную технологию, обеспечивают непревзойденные ощущения при письме скорописью.
Технология In-Cell Touch1
Опыт письма естественным путем

Технология In-Cell Touch

Сенсорная технология In-Cell обеспечивает преимущества в написании текста, видимости и дизайне, так как ЖК-панель и защитное стекло напрямую соединяются без воздушных зазоров. Сенсорные таблички In-Cell обеспечивают высокое качество обслуживания пользователей и повышают эффективность благодаря тонкому дизайну и выдающимся характеристикам при письме.
Технология Active Pen1
Опыт письма естественным путем

Технология Active Pen

Используйте активное перо TN3F для более естественного и подробного письма. Active Pen чувствительно к нажиму, поэтому штрихи могут быть толстыми или тонкими, а почерк пользователя может быть идеально воспроизведен на экране.
Зеркалирование данных1
Сотрудничество и связь

Зеркалирование данных

Технология зеркалирования данных TN3F позволяет записывать и совместно использовать данные в режиме реального времени для удаленного обмена аннотациями и облегчения совместной работы на встречах в любом пространстве, в любое время и в любом месте.
Обмен файлами и экранами1
Сотрудничество и связь

Обмен файлами и экранами

Совместное использование экрана TN3F обеспечивает функцию совместного использования контента с ноутбуками или различными мобильными устройствами, позволяя более эффективно проводить иммерсивные встречи. Используя приложение IDB DUO, можно напрямую обмениваться файлами между интерактивными цифровыми досками и клиентскими устройствами, что позволяет проводить более продуктивные встречи.
Интерактивный интерфейс UX-UI1
Удобный пользовательский интерфейс

Интерактивный интерфейс UX-UI

Новое интерактивное приложение поддерживает интуитивно понятный интерфейс UX/UI, который включает в себя простое меню запуска, удобный центр управления и бесшовную панель инструментов.
Всё в одном1
Удобный пользовательский интерфейс

Всё в одном

Серия TN3F интегрирует приложения для веб-сервисов и IDB в высокопроизводительный Soc, без использования ПК. Режим IDB можно запустить одним нажатием кнопки.
Тип USB-C готов к работе1
Удобный пользовательский интерфейс

Тип USB-C готов к работе

Серия TN3F обеспечивает видео, аудио и электропитание "все в одном", что позволяет быстро и легко подключаться к другим устройствам для более продуктивных встреч. Он также поддерживает кабели типа USB-C, которые могут заменить другие разъемы, такие как USB-B, USB-A, HDMI.
Естественные цвета, иммерсивный вид1
Превосходное качество изображения

Естественные цвета, иммерсивный вид

Экран серии TN3F достаточно большой, чтобы отображать контент и привлекать внимание различных участников заседания. Панель IPS четко передает контент под разными углами, независимо от того, где сидят участники. Каждый пиксель панели IPS воспроизводит фактический цвет изображения без искажений
Яркие детали цвета с Ultra HD1
Превосходное качество изображения

Яркие детали цвета с Ultra HD

Использование UHD-разрешения позволяет просматривать детали с разрешением, в четыре раза превышающим FHD, даже при увеличении масштаба. Различное содержимое, такое как документы, изображения и видео, отображается без искажения качества изображения, что особенно важно в сложной бизнес-среде.
Приложение Клиента1
LG C-Display

Приложение Клиента

Найдите самую свежую информацию о продукте, а также справочные материалы, конфигуратор OLED/LED/Video Wall, руководства и контактную информацию по продажам.
Печать

Все характеристики

ПАНЕЛЬ

Размер экрана

85.6"

Технология панели

IPS

Тип подсветки

Боковая

Соотношение сторон

16 : 9

Разрешение

3840 x 2160 (UHD)

Яркость (стандартная, кд/м², с защитным стеклом)

350

Коэффициент контрастности

1000:1

Угол обзора (Г x В)

178 x 178

Время отклика

8 мс (G to G)

Срок службы (стандартный)

50 000 часов

Время работы

16 часов

Ориентация

Альбомная

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Видео / Аудио

HDMI (3), DP, DVI-D, USB

Внешнее управление

RS232C (вход и выход)

USB

USB 2.0 (2), USB Type C(USB2.0), сенсорный выход (USB2.0,B Type) (2)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет рамки

Черный

Ширина рамки

28,8 мм (со всех сторон)

Размеры монитора (Ш × В × Г)

1952.6 X 1164.1 X 86.4 мм

Вес (основной)

66,7 кг

Размеры упаковки (Ш × В × Г)

2190 x 1470 x 371 мм

Вес с упаковкой

96,4 кг

Ручка

Да

Крепление по стандарту VESA™

600 x 400 мм

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура

0–40 °C

Рабочая влажность

10–80 %

ПИТАНИЕ

Источник питания

100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Тип источника питания

Встроенный

Энергопотребление (стандартное / максимальное)

360 / 420 Вт

АУДИО

Аудиовыход/акустическая система

Встроенная (10 Вт / канал)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Безопасность

CB / NRTL

EMC

FCC (класс A), CE и KC

СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕДИАПЛЕЕРАМИ

Совместимость со стандартом OPS

Да

Опционально

Комплект OPS (KT-OPSF)

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО для управления контентом

SuperSign CMS

ПО для управления и мониторинга

SuperSign Control/Control+

АКСЕССУАРЫ

Основные

Пульт дистанционного управления (2 батарейки в комплекте), шнур питания, QSG, HDMI (3M), нормативная книга, разъем RS232C, стилус (2 шт.), перо для стилуса (1 шт.)

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение IDB

Да

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора

In-cell

Доступный размер объекта для касания (мм)

Ø5 мм ↑

Время сканирования (мс)

70↓

Точность (мм)

1.5

Интерфейс

USB 2.0

Защита стекла

1.85T (Антибликовое)

Прозрачность защитного стекла

88%

Поддержка операционной системы

Win7 professional, Win8.1, Win10

Мультисенсор

Пальцем : максимум 20 точек (Windows), Пальцем: максимум 10 точек (webOS), Активная ручка : максимум 2 точки

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Для того, чтобы получить больше технической информации, пожалуйста, посетите