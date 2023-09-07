Стандартный дисплей LG 55'' 55UL3G-B | Серия UL3G | яркость 400 кд/м², UHD

Для оптимальной встречи в режиме видеоконференции серия UL3G сертифицирована на совместимость с Cisco System, которая предлагает мощный и интегрированный элемент управления* для проведения более умной видеоконференции, что исключает трату времени на настройку качества изображения или изменение входа на входящих звонках.

* Использование кабеля HDMI