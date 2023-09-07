We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стандартный дисплей LG 55'' 55UL3G-B | Серия UL3G | яркость 400 кд/м², UHD
Стандартный дисплей LG 55'' 55UL3G-B | Серия UL3G | яркость 400 кд/м², UHD
Чистые цвета в ULTRA HD разрешении
Большой ULTRA HD дисплей серии UL3G увеличит производительность бизнесагде бы вы не были. Яркие цвета и отображение мельчайших деталейпозволит зрителям получить наилучшие впечатления от просмотра.
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
55
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Разрешение
-
3840 × 2160 (UHD)
-
Яркость (кд/м²)
-
400
-
Контрастность (FOFO)
-
1200:1
-
Контрастность (DFC)
-
1000000:1
-
Цветовой охват
-
DCI 80%
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 / 178
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16.7 млн, 8 бит
-
Время отклика (мс)
-
8
-
Ориентация
-
Портретная / Альбомная
-
Порт HDMI
-
● (HDMI × 3)
-
Порт USB
-
●
-
Аудиовход
-
●
-
Порт RS232C
-
●
-
Порт RJ45
-
●
-
Рамка
-
Черный
-
Ширина рамки (мм)
-
15.5 (сверху/справа/слева), 23.3 (снизу)
-
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)
-
1244 × 87.1 × 726
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
1224 × 231 × 786
-
Вес без подставки (кг)
-
14.3
-
Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)
-
300 × 300
-
Влажность в рабочем режиме
-
10 — 80 %
-
Температура в рабочем режиме
-
0 — 40 °C
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Энергопотребление (в рабочем режиме, Вт)
-
105
-
Энергопотребление (макс, Вт)
-
155
-
Тип блока питания
-
Встроенный
-
Система динамиков
-
●
-
Стандарт безопасности CB / NRTL
-
●
-
Радиоэлектронный стандарт FCCA, CE, KC
-
●
-
Другое
-
ErP
-
ПО для управления контентом SuperSign CMS
-
●
-
ПО для управления и мониторинга SuperSign Control/Control+
-
●
-
SuperSign WB
-
●
-
SuperSign Media Editor
-
●
-
Пульт дистанционного управления
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
Инструкция
-
●
-
Подставка
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.