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Стандартный дисплей LG 55'' 55UL3G-B | Серия UL3G | яркость 400 кд/м², UHD

Функции

Галерея

Характеристики

Поддержка

Источник

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Стандартный дисплей LG 55'' 55UL3G-B | Серия UL3G | яркость 400 кд/м², UHD

55UL3G-B

Стандартный дисплей LG 55'' 55UL3G-B | Серия UL3G | яркость 400 кд/м², UHD

Чистые цвета в ULTRA HD разрешении

Большой ULTRA HD дисплей серии UL3G увеличит производительность бизнесагде бы вы не были. Яркие цвета и отображение мельчайших деталейпозволит зрителям получить наилучшие впечатления от просмотра.

Разрешение ULTRA HD
Потрясающее качество изображения

Разрешение ULTRA  HD

Благодаря разрешению, в 4 раза превосходящему по качеству Full HD, цвета и детали контента становятся более яркими и реалистичными. Кроме того, широкий угол обзора панели LG IPS обеспечивает четкое представление контента без искажений.
Высокоэффективное кодирование видео
Потрясающее качество изображения

Высокоэффективное кодирование видео

Серия UL3G поддерживает HEVC*, который эффективно сжимает/распаковывает контент ULTRA HD большого объема, воспроизводя видео сверхвысокого качества при использовании половины сетевого трафика по сравнению с существующим кодеком H.264.

* HEVC: Высокоэффективное кодирование видео
Высокие результаты с webOS
Функция «Смарт»

Высокие результаты с webOS

Встроенная SoC может выполнять несколько задач одновременно с плавным воспроизведением контента без необходимости использования медиаплеера. Кроме того, платформа LG webOS повышает удобство пользователя благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и простым инструментам для разработки приложений.
Различные применения датчиков
Функция «Смарт»

Различные применения датчиков

Платформа для интеллектуальных цифровых панелей LG webOS легко поддерживает подключения к внешним датчикам, таким как GPIO, NFC/RFID, датчики температуры и т. д., через USB. Общая стоимость обслуживания снижается, так как нет необходимости приобретать дополнительное программное обеспечение или медиаплееры для создания дополнительных решений.
Платформа Smart Signage

Обмен контентом

Зеркальное отображение контента между устройствами по сети Wi-Fi.
Реклама в реальном времени

Платформа Smart Signage

 

Реклама в реальном времени

Благодаря технологии Beacon и BLE (Bluetooth Low Energy) менеджеры магазинов могут предоставлять скидки и другую информацию в режиме реального времени.

 

Беспроводное решение

Платформа Smart Signage

 

Беспроводное решение

Серия UL3G работает как виртуальный маршрутизатор, который может быть точкой беспроводного доступа для мобильных устройств.

 

Беспроводное решение

Операционная эффективность

Совместимость с системой управления через интерфейс AV

Серия UL3G была сертифицирована Crestron Connected® как имеющая более высокий уровень совместимости с профессиональными системами управления через интерфейс AV для обеспечения беспроблемной интеграции и автоматизированного управления*, что повышает эффективность управления бизнесом.

 

* Сетевое управление.

Совместимость с системой видеоконференций
Операционная эффективность

Совместимость с системой видеоконференций

Для оптимальной встречи в режиме видеоконференции серия UL3G сертифицирована на совместимость с Cisco System, которая предлагает мощный и интегрированный элемент управления* для проведения более умной видеоконференции, что исключает трату времени на настройку качества изображения или изменение входа на входящих звонках.

 

* Использование кабеля HDMI

Удаленный мониторинг и контроль
Операционная эффективность

Удаленный мониторинг и контроль

С помощью встроенного решения веб-мониторинга Control Manager, вы можете контролировать состояние нескольких дисплеев серии UL3G в разных местах в режиме реального времени. Необходимо подключение к Интернету, что позволяет гибко и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в любом месте.
Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

55

Тип матрицы

IPS

Разрешение

3840 × 2160 (UHD)

Яркость (кд/м²)

400

Контрастность (FOFO)

1200:1

Контрастность (DFC)

1000000:1

Цветовой охват

DCI 80%

Угол обзора (CR≥10)

178 / 178

Отображаемые цвета (млн)

16.7 млн, 8 бит

Время отклика (мс)

8

Ориентация

Портретная / Альбомная

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт HDMI

● (HDMI × 3)

Порт USB

Аудиовход

Порт RS232C

Порт RJ45

ДИЗАЙН

Рамка

Черный

ГАБАРИТЫ

Ширина рамки (мм)

15.5 (сверху/справа/слева), 23.3 (снизу)

Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)

1244 × 87.1 × 726

Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)

1224 × 231 × 786

Вес без подставки (кг)

14.3

Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)

300 × 300

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Влажность в рабочем режиме

10 — 80 %

Температура в рабочем режиме

0 — 40 °C

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Энергопотребление (в рабочем режиме, Вт)

105

Энергопотребление (макс, Вт)

155

Тип блока питания

Встроенный

АУДИО

Система динамиков

СТАНДАРТЫ

Стандарт безопасности CB / NRTL

Радиоэлектронный стандарт FCCA, CE, KC

Другое

ErP

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПО

ПО для управления контентом SuperSign CMS

ПО для управления и мониторинга SuperSign Control/Control+

SuperSign WB

SuperSign Media Editor

АКСЕССУАРЫ

Пульт дистанционного управления

Кабель питания

Инструкция

Подставка

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