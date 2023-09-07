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Ultra Stretch дисплеи LG 86'' 86BH5F-M | Серия BH5F-M | яркость 500 кд/м², 3840x600

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Ultra Stretch дисплеи LG 86'' 86BH5F-M | Серия BH5F-M | яркость 500 кд/м², 3840x600

86BH5F-M

Ultra Stretch дисплеи LG 86'' 86BH5F-M | Серия BH5F-M | яркость 500 кд/м², 3840x600

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Сверхбольшая цифровая информационная панель с широким экраном и соотношением сторон 58:9, гармонирующая с окружающим пространством

Устройство 86BH5F представляет собой дисплей, оптимальный для представления новых форм рекламной и мультиплексной информации с широким экраном формата 58:9. При установке без помех он поможет эффективно применить неиспользуемое и остаточное пространство.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОСМОТРА

Формат с увеличенной шириной (58:9)

Этот дисплей панельного типа с уникальным широким экраном формата 58:9 обеспечивает намного большую гибкость при отображении контента по сравнению с обычными дисплеями формата 32:9.

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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОСМОТРА

Разрешение Ultra HD (3840 x 600)

Разрешение Ultra HD обеспечивает просмотр с эффектом погружения, насыщенными цветами и четким изображением.

 

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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТА

 

Режим мультиэкрана с 4 окнами РВР

Функция «картинка-в-картинке» (РВР) позволяет отображать комбинированный контент на одном дисплее, который делится на несколько частей. Эта функция очень полезна и удобна при одновременном воспроизведении различных рекламных материалов и информационных сообщений, выполняемом без калибровки.

 

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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТА

 

Мозаичное изображение с эффектом присутствия

Дисплеи 86BH5F позволяют отображать мозаичное изображение в конфигурации массива до 15 × 15. Такое решение будет оптимальным выбором, если вы хотите использовать большой экран или произвести впечатление на своих клиентов с помощью визуальных эффектов.

 

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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Конструкция класса IP5x

 

Сертификат защиты от пыли IP5x гарантирует, что продукт полностью защищен от пыли, что исключает риск снижения производительности.

 

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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Высокая производительность SoC с webOS

Встроенная SoC может выполнять несколько задач одновременно с плавным воспроизведением контента без необходимости использования медиаплеера. Кроме того, платформа LG webOS повышает удобство пользователя благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу.

 

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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Управление последовательным подключением по локальной сети

Использование этой функции последовательного сетевого включения позволяет вам выполнять команды по управлению, мониторингу и даже обновлению встроенного ПО.

 

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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Мониторинг в режиме реального времени с помощью Signage365Care

*Доступность услуги Signaqe365Care может отличаться в зависимости от региона, поэтому для получения более подробной информации следует обратиться в местное торговое представительство компании LG.

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