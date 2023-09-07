Ultra Stretch дисплеи LG 86'' 86BH5F-M | Серия BH5F-M | яркость 500 кд/м², 3840x600

Функция «картинка-в-картинке» (РВР) позволяет отображать комбинированный контент на одном дисплее, который делится на несколько частей. Эта функция очень полезна и удобна при одновременном воспроизведении различных рекламных материалов и информационных сообщений, выполняемом без калибровки.