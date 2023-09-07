Получение маркетинговых сообщений (необязательно).

Я даю согласие на получение от компании LGE и её аффилированных лиц информации о последних новостях и специальных предложениях по электронной почте, а также путем получения SMS, push-уведомлений, звонков, сообщений в социальных сетях и/или других форм электронных сообщений. В любое время я могу изменить свое решение, следуя инструкциям, размещенным в каждом канале коммуникации, включая электронную почту (но не ограничиваясь ею), согласно Политике конфиденциальности LGE.