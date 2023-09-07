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Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Гриль, 1450 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

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Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Гриль, 1450 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

MH6565DIS

Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Гриль, 1450 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

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Технология «Умный» инвертор

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10 лет гарантии на части магнетрона

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Равномерный подогрев

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Равномерное размораживание

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Быстрое приготовление

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Покрытие EasyClean

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Устойчивый поворотный столик

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Яркая LED-подсветка

*1 год гарантии на микроволновую печь
*10 лет гарантии на инверторный магнитрон(работа и выезд оплачивается потребителем)

Простой, универсальный, LG NeoChef™

Показана установленная на кухне печь LG Neochef™.

Смарт-инвертор LG

Сохраняйте вкус ваших блюд благодаря равномерному разогреву и быстрой готовке

Ваши блюда будут гораздо более вкусными благодаря более равномерному и тщательному разогреву, позволяющему сохранить вкусовые качества.
Равномерность разогрева и размораживания

Не беспокойтесь о чрезмерной заморозке или перегреве

Смарт-инвертор точно контролирует температуру для равномерного разогрева и размораживания еды.
Быстрая готовка

Готовьте быстрее и с наслаждением

Благодаря системе контроля мощности распределение тепла в продуктах происходит в 1,5 раза быстрее.
Инфракрасный разогрев LG Infrared Heating™

Готовьте здоровые блюда

Точный контроль температуры позволяет легко и с наслаждением готовить здоровые и вкусные блюда.
Значок гриля

Гриль

Значок жарки

Жарка

Значок ферментации

Ферментация

Значок пара

Пар

Хрустящие снаружи и сочные внутри

Инфракрасный нагрев Infrared Heating™ позволяет готовить сочные блюда с хрустящей корочкой, сохраняя исходный аромат и запах.

Жарка для полезного питания

Наслаждайтесь полезным питанием благодаря жарке на гриле с меньшим количеством жира и масла.

Домашний йогурт без труда

Готовка с точным контролем температуры позволяет готовить домашний йогурт.

Простое приготовление полезных овощей на пару

Готовьте блюда на пару, используя удобные принадлежности.

Изображение стейка, приготовленного на гриле в LG NeoChef™
Показан ломтик картофеля, зажаренного в LG NeoChef™
Показан йогурт, ферментированный в LG NeoChef™
Показана еда, приготовленная на пару в LG NeoChef™
Изображение стейка, приготовленного на гриле в LG NeoChef™
Хрустящие снаружи и сочные внутри
Показан ломтик картофеля, зажаренного в LG NeoChef™
Жарка для полезного питания
Показан йогурт, ферментированный в LG NeoChef™
Домашний йогурт без труда
Показана еда, приготовленная на пару в LG NeoChef™
Простые Полезные Овощи на Пару
Изображение стейка, приготовленного на гриле в LG NeoChef™
Хрустящие снаружи и сочные внутри

Хрустящие снаружи и сочные внутри

Инфракрасный нагрев Infrared Heating™ позволяет готовить сочные блюда с хрустящей корочкой, сохраняя исходный аромат и запах.

Показан ломтик картофеля, зажаренного в LG NeoChef™
Жарка для полезного питания

Жарка для полезного питания

Наслаждайтесь полезным питанием благодаря жарке на гриле с меньшим количеством жира и масла.

Показан йогурт, ферментированный в LG NeoChef™
Домашний йогурт без труда

Домашний йогурт без труда

Готовка с точным контролем температуры позволяет готовить домашний йогурт.

Показана еда, приготовленная на пару в LG NeoChef™
Простые Полезные Овощи на Пару

Простое приготовление полезных овощей на пару

Готовьте блюда на пару, используя удобные принадлежности.

*Принадлежности для готовки на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели печи.

*Все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.
*Фактический продукт может отличаться по причине постоянного усовершенствования.
*Доступность продукта зависит от страны.

Удобство для пользователя

Удобные функции для пользователя

Показано внутреннее пространство LG Neochef™, очищаемое вручную тряпкой

EasyClean™

Функция EasyClean™ позволяет быстро и удобно чистить печь.

Показана поворотная платформа с 8 точками опоры.

Устойчивая поворотная платформа

Показано внутреннее пространство LG Neochef™, освещенное светодиодной лампой.

LED лампа ярче в 3 раза

Показано большое блюдо в LG Neochef™.

Размер меньше, Объем больше

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем (л)
25 литров
Габариты (ш x г x в, мм)
476 × 388 × 272
Основная технология
Smart Инверторный Магнетрон
Особенности
Гриль, высокая мощность 1450 Вт, Равномерный разогрев, Равномерная разморозка, Инверторное приготовление, Устойчивый поворотный стол на 6 опорах, Дверь из закаленного стекла

Все характеристики

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип управления

Сенсорное + ручка регулировки

Дисплей управления

Белый LED

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) (Ватт)

1450

Энергопотребление гриля (Ватт)

900

Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

1000

Объем духового шкафа (Л)

25

Смарт-инвертор

Размер поворотного стола (мм)

292

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

540 x 294 x 417

Масса продукта (кг)

9

Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

322 x 228 x 334

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет дверцы

Черный/Черный

Дизайн двери

Задымленное стекло

EasyClean

Объем духового шкафа (Л)

25

Тип

Гриль

УДОБСТВО

Блокировка от детей

EasyClean

Настройка времени

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Размораживание

● (4 режима)

Гриль

Кварцевый

Проверка

12 месяцев

Подогрев

Выпечка

● (6 режимов)

Растапливание

● (4 режима)

Поджаривание

● (6 режимов)

Медленная готовка

● (2 режима)

Смягчение

● (4 режима)

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Цвет дверцы

Черный/Черный

Цвет корпуса

Зеркальный

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

230/50

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MH6565DIS

Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Гриль, 1450 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

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