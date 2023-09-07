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Микроволновая печь LG NeoChef, 23 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление
Микроволновая печь LG NeoChef, 23 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип управления
-
Сенсорное
-
Автоматическое приготовление
-
● (8)
-
Размораживание
-
● (4)
-
Проверка
-
12 месяцев
-
Подогрев
-
●
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
540 x 294 x 417
-
Масса продукта (кг)
-
8.6
-
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
-
322 x 228 x 312
-
Цвет дверцы
-
Черный / Черный
-
Дизайн двери
-
Стекло
-
EasyClean
-
●
-
Объем духового шкафа (Л)
-
23
-
Тип
-
Соло
-
Блокировка от детей
-
●
-
EasyClean
-
●
-
Цвет дверцы
-
Черный / Черный
-
Цвет корпуса
-
Черный
-
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
-
1000
-
Объем духового шкафа (Л)
-
23
-
Смарт-инвертор
-
●
-
Размер поворотного стола (мм)
-
292
-
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