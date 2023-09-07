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Холодильник LG типа SIDE-BY-SIDE GC-C207GEQV с домашним

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Холодильник LG типа SIDE-BY-SIDE GC-C207GEQV с домашним

GC-C207GEQV

Холодильник LG типа SIDE-BY-SIDE GC-C207GEQV с домашним

Высокий класс прочности

Вы можете быть спокойны, так как на Линейный инверторный компрессор распространяется гарантия в 10 лет.
Однако сейчас высокий класс прочности подтвержден еще и ускоренным тестированием ассоциацией VDE компрессора на продолжительность службы в 20 лет.

VDE* - Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий.

ДОМАШНИЙ МИНИ-БАР

Легкий доступ к любимым напиткам!

ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Линейный инверторный компрессор делает холодильники LG лидерами индустрии в области энергосбережения, свежести и долговечности. Линейный инверторный компрессор эффективно контролирует мощность охлаждения и уменьшает внутреннее трение. Изменение обратной тяги на поршневую означает оптимальную эффективность и большее энергосбережение. Меньше точек трения значительно уменьшает уровень шума и увеличивает износостойкость компрессора, что дает LG возможность предлагать 10 лет гарантии на Линейный инверторный компрессор.

ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

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Total No Frost


Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.

Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

Total No Frost

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Светодиодная подсветка (LED)

Подсветка внутреннего объема холодильника светодиодами (LED) вместо обычной лампы накаливания позволяет улучшить освещенность на 47%. Теперь даже на нижних полках хорошая освещенность.
Кроме того, светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа накаливания, а это означает более эффективное охлаждение Ваших продуктов.

Светодиодная подсветка (LED)

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Технология Moist Balance Crisper™

Технология Moist Balance Crisper™ может создать оптимальный уровень влаги в ящиках для овощей и сохранить ваши овощи свежими надолго.

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side-by-side

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

снизу

Цвет

Бежевый

Материал отделки двери

Металл

Тип ручки

Прямая

Материал ручки

Алюминий

Дисплей

Внешний светодиодный

Цифровые датчики

●(5)

Класс энергопотребления

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

442

Уровень шума, Дб

41

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Климатический класс

T

Линейный компрессор

Линейный инверторный компрессор

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

591

Объем брутто (л)/Морозильная камера

227

Объем брутто (л)/Холодильная камера

364

Полезный объем (л)/Общий

528

Полезный объем (л)/Морозильная камера

180

Полезный объем (л)/Холодильная камера

348

ГАБАРИТЫ(ММ)

Продукт (Ширина x Высота x Глубина)

894 x 1753 x 731

Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)

959 x 1892 x 776

ВЕС(КГ)

Чистый вес

101

Упаковка

111

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Ящик для фруктов и овощей

●2

Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности

Дверные корзины

● Прозрачные (5)

Отделение для молочных продуктов

Полки (закаленное стекло)

● (4)

Лоток для яиц

Подсветка

Светодиодная

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Быстрая заморозка

Дверные корзины/Прозрачные

● (5)

Полки (Ударопрочное стекло)

● (3)

Лоток для льда

Стандартный

Ящики/Прозрачные

● (2)

Подсветка

Светодиодная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка дисплея

Мини-бар

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Сигнал открытой двери

Мощность замораживания (кг/сут)

12

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GC-C207GEQV

Холодильник LG типа SIDE-BY-SIDE GC-C207GEQV с домашним