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Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже

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Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже

GR-D24FBGLB

Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже

LG ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ –В-ДВЕРИ – ДВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ И ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРОДУКТАМ БЕЗ ПОТЕРЬ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА И ЛИШНЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

LG Dual Door-in-Door (Двойная Дверь-в-Двери) - совершенное новое дополнительное место для хранения и революционный способ максимального увеличения полезного объема в холодильнике, а так же значительного сокращения потерь холодного воздуха. Дополнительная дверь и предусмотренные в ней места для хранения еще больше удерживают холодный воздух и этим сохраняют продукты еще дольше. Эта инновационная конструкция двойного слоя с передвижными удобными корзинами – очередное открытие компании LG, созданное для еще более умного хранения продуктов продолжительное время. Представьте, что у вас есть два дополнительных отсека в холодильнике, которые позволяют хранить ваши любимые продукты максимально удобно и доступно для частого использования.

LG ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ –В-ДВЕРИ – ДВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ И ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРОДУКТАМ БЕЗ ПОТЕРЬ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА И ЛИШНЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

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Любители готовить дома, Двойная Дверь-в-Двери разработана для Вас и вашей семьи


Сохранение ингредиентов свежими не менее важно, чем соблюдение рецепта. Приправы, охлажденные продукты, как и все другие, часто используемые продукты так же требуют постоянного охлаждения. В отделении для хранения ингредиентов продумано максимальное умное хранение. При хранении часто используемых продуктов в дополнительных отделениях Двойная Дверь-в-Двери, вы больше можете не беспокоиться о потерях холодного воздуха как при открывании всего холодильника полностью.

У всех нас есть любимые продукты в холодильнике, как правило, это напитки, закуски, горчица, пармезан, чтобы их достать мы часто открываем холодильник, а это увеличивает потерю холодного воздуха, соответственно продукты быстрее теряют свежесть. Больше не нужно об этом беспокоиться! При хранении этих продуктов в дополнительной секции для семейных продуктов Двойная Дверь-в-Двери теряется гораздо меньше холодного воздуха, поэтому продукты в основной секции защищены.

Любители готовить дома, Двойная Дверь-в-Двери разработана для Вас и вашей семьи

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Двойная Дверь-в-Двери - Уменьшение потери холодного воздуха


Холодильник LG Двойная Дверь-в-Двери создан, чтобы удовлетворить еще одно важное требование современных любителей домашней кухни - сохранение энергии. Счета за электричество становятся все дороже. Дополнительные затраты электроэнергии для возмещения потери холодного воздуха во время открывания совершенно необязательны.

LG решили эту проблему с помощью дополнительного слоя между системой Дверь-в-Двери и основной части. Двойная Дверь-в-Двери исключает даже малейшие утечки холодного воздуха из основной камеры. Часто заглядываете в холодильник – больше не нужно об этом беспокоиться. Ваша еда в надежных руках.

Двойная Дверь-в-Двери - Уменьшение потери холодного воздуха

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ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВАШЕЙ КУХНИ С ФУНКЦИЕЙ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ-В-ДВЕРИ

Инновационный дизайн LG достиг нового уровня совершенства. В Двойная Дверь-в-Двери две особенности отделки дверей корпуса – сияющий черный цвет и уникальный серебристый встроенный узор придают тонкий и элегантный стиль стеклянным скругленным дверцам.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВАШЕЙ КУХНИ С ФУНКЦИЕЙ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ-В-ДВЕРИ

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ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР = 32% ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И НА 25% МЕНЬШЕ УРОВЕНЬ ШУМА


Снаружи Линейный инверторный компрессор в Door-in-Door (Двойная Дверь-в-Двери) не заметен, но он серьезно влияет на период сохранения ваших продуктов свежими и на потреблении электроэнергии. Мотор компрессора – это новое поколение технологии связанное с простыми законами физики: уменьшение трения позволяет тратить больше энергии на сохранение и поддержание свежести продуктов. Наслаждайтесь отличным результатом без использования лишней электроэнергии, без лишнего шума. Гарантия на такой компрессор – 10 лет.



*Проведено тестирование на ускоренный 20 летний срок эксплуатации

*Результат основан на лабораторном тестировании ускоренных условий эксплуатации. Полученный результат никак не влияет и не говорит о сроке службы.

ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР = 32% ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И НА 25% МЕНЬШЕ УРОВЕНЬ ШУМА

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ЧТО СОХРАНЯЕТ ВАШИ ПРОДУКТЫ СВЕЖИМИ? ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ВНУТРИ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ОЧИЩАЕТСЯ ФИЛЬТРОМ HYGIENE FRESH ®

Недавно представленный компанией LG фильтр Hygiene Fresh ® производит наилучшую очистку воздуха в холодильниках. Благодаря уникальному УФ-фотокаталитическому механизму, новый 5-слойный фильтр улучшает гигиену в холодильнике с помощью эффективной антибактериальной обработки воздуха. Эффективность уничтожения вредных бактерий при этом достигает 99,99%.

ЧТО СОХРАНЯЕТ ВАШИ ПРОДУКТЫ СВЕЖИМИ? ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ВНУТРИ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ОЧИЩАЕТСЯ ФИЛЬТРОМ HYGIENE FRESH ®

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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side-by-side

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

снизу

Цвет

Karim Rashid

Тип ручки

Скрытая, легкого открывания

Дисплей

Внешний светодиодный, сенсорный

Класс энергопотребления

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

470

Уровень шума, Дб

38

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Климатический класс

N

Система интеллектуальной диагностики

Smart Diagnosis

Линейный компрессор

Линейный инверторный компрессор

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

720

Объем брутто (л)/Морозильная камера

301

Объем брутто (л)/Холодильная камера

419

Полезный объем (л)/Общий

601

Полезный объем (л)/Морозильная камера

200

Полезный объем (л)/Холодильная камера

401

ГАБАРИТЫ(ММ)

Продукт (Ширина x Высота x Глубина)

912 × 1797 × 758

Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)

966 × 1880 × 823

ВЕС(КГ)

Чистый вес

146

Упаковка

158

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Ящик для фруктов и овощей

●2

Дверные корзины

● (5)

Полки (закаленное стекло)

● (4)

Складная полка

Лоток для яиц

Подсветка

Светодиодная

Передвигаемая корзина

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Дверные корзины/Прозрачные

● (6)

Подсветка

Светодиодная

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GR-D24FBGLB

Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже