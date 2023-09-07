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Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже
Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже
LG ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ –В-ДВЕРИ – ДВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ И ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРОДУКТАМ БЕЗ ПОТЕРЬ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА И ЛИШНЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
LG ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ –В-ДВЕРИ – ДВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ И ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРОДУКТАМ БЕЗ ПОТЕРЬ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА И ЛИШНЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Любители готовить дома, Двойная Дверь-в-Двери разработана для Вас и вашей семьи
Сохранение ингредиентов свежими не менее важно, чем соблюдение рецепта. Приправы, охлажденные продукты, как и все другие, часто используемые продукты так же требуют постоянного охлаждения. В отделении для хранения ингредиентов продумано максимальное умное хранение. При хранении часто используемых продуктов в дополнительных отделениях Двойная Дверь-в-Двери, вы больше можете не беспокоиться о потерях холодного воздуха как при открывании всего холодильника полностью.
У всех нас есть любимые продукты в холодильнике, как правило, это напитки, закуски, горчица, пармезан, чтобы их достать мы часто открываем холодильник, а это увеличивает потерю холодного воздуха, соответственно продукты быстрее теряют свежесть. Больше не нужно об этом беспокоиться! При хранении этих продуктов в дополнительной секции для семейных продуктов Двойная Дверь-в-Двери теряется гораздо меньше холодного воздуха, поэтому продукты в основной секции защищены.
Любители готовить дома, Двойная Дверь-в-Двери разработана для Вас и вашей семьи
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Двойная Дверь-в-Двери - Уменьшение потери холодного воздуха
Холодильник LG Двойная Дверь-в-Двери создан, чтобы удовлетворить еще одно важное требование современных любителей домашней кухни - сохранение энергии. Счета за электричество становятся все дороже. Дополнительные затраты электроэнергии для возмещения потери холодного воздуха во время открывания совершенно необязательны.
LG решили эту проблему с помощью дополнительного слоя между системой Дверь-в-Двери и основной части. Двойная Дверь-в-Двери исключает даже малейшие утечки холодного воздуха из основной камеры. Часто заглядываете в холодильник – больше не нужно об этом беспокоиться. Ваша еда в надежных руках.
Двойная Дверь-в-Двери - Уменьшение потери холодного воздуха
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВАШЕЙ КУХНИ С ФУНКЦИЕЙ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ-В-ДВЕРИ
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВАШЕЙ КУХНИ С ФУНКЦИЕЙ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ-В-ДВЕРИ
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ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР = 32% ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И НА 25% МЕНЬШЕ УРОВЕНЬ ШУМА
Снаружи Линейный инверторный компрессор в Door-in-Door (Двойная Дверь-в-Двери) не заметен, но он серьезно влияет на период сохранения ваших продуктов свежими и на потреблении электроэнергии. Мотор компрессора – это новое поколение технологии связанное с простыми законами физики: уменьшение трения позволяет тратить больше энергии на сохранение и поддержание свежести продуктов. Наслаждайтесь отличным результатом без использования лишней электроэнергии, без лишнего шума. Гарантия на такой компрессор – 10 лет.
*Проведено тестирование на ускоренный 20 летний срок эксплуатации
*Результат основан на лабораторном тестировании ускоренных условий эксплуатации. Полученный результат никак не влияет и не говорит о сроке службы.
ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР = 32% ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И НА 25% МЕНЬШЕ УРОВЕНЬ ШУМА
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ЧТО СОХРАНЯЕТ ВАШИ ПРОДУКТЫ СВЕЖИМИ? ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ВНУТРИ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ОЧИЩАЕТСЯ ФИЛЬТРОМ HYGIENE FRESH ®
ЧТО СОХРАНЯЕТ ВАШИ ПРОДУКТЫ СВЕЖИМИ? ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ВНУТРИ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ОЧИЩАЕТСЯ ФИЛЬТРОМ HYGIENE FRESH ®
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Side-by-side
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
снизу
-
Цвет
-
Karim Rashid
-
Тип ручки
-
Скрытая, легкого открывания
-
Дисплей
-
Внешний светодиодный, сенсорный
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
470
-
Уровень шума, Дб
-
38
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Климатический класс
-
N
-
Система интеллектуальной диагностики
-
Smart Diagnosis
-
Линейный компрессор
-
Линейный инверторный компрессор
-
Объем брутто (л)/Общий
-
720
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
301
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
419
-
Полезный объем (л)/Общий
-
601
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
200
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
401
-
Продукт (Ширина x Высота x Глубина)
-
912 × 1797 × 758
-
Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)
-
966 × 1880 × 823
-
Чистый вес
-
146
-
Упаковка
-
158
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●2
-
Дверные корзины
-
● (5)
-
Полки (закаленное стекло)
-
● (4)
-
Складная полка
-
●
-
Лоток для яиц
-
●
-
Подсветка
-
Светодиодная
-
Передвигаемая корзина
-
●
-
Дверные корзины/Прозрачные
-
● (6)
-
Подсветка
-
Светодиодная
-
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GR-D24FBGLB
Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже