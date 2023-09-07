Многодверный холодильник с функцией Двойная Дверь-в-Двери Данная модель ожидается в продаже



Сохранение ингредиентов свежими не менее важно, чем соблюдение рецепта. Приправы, охлажденные продукты, как и все другие, часто используемые продукты так же требуют постоянного охлаждения. В отделении для хранения ингредиентов продумано максимальное умное хранение. При хранении часто используемых продуктов в дополнительных отделениях Двойная Дверь-в-Двери, вы больше можете не беспокоиться о потерях холодного воздуха как при открывании всего холодильника полностью.



У всех нас есть любимые продукты в холодильнике, как правило, это напитки, закуски, горчица, пармезан, чтобы их достать мы часто открываем холодильник, а это увеличивает потерю холодного воздуха, соответственно продукты быстрее теряют свежесть. Больше не нужно об этом беспокоиться! При хранении этих продуктов в дополнительной секции для семейных продуктов Двойная Дверь-в-Двери теряется гораздо меньше холодного воздуха, поэтому продукты в основной секции защищены.