Создайте новый стиль Вашей кухни

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Vacuum Fresh
При нажатии кнопки в отсеке для овощей создается ва- куум, что позволяет сохранить ваши овощи и фрукты све- жими дольше.
ОВОЩИ ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЮТ СВЕЖЕСТЬ
Устранение воздуха из вакуумного отсека замедляет процесс окисления продуктов. Благодаря этому овощи дольше сохраняют свежий внешний вид, вкус и питатель- ную ценность.
ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
Герметично закрытый отсек снижает уровень внутрен- него давления, поэтому свежие овощи и фрукты потре- бляют меньше влаги, чем в традиционном отсеке для овощей. Это позволяет лучше контролировать уровень влажности.
Вакуумный отсек состоит из двойного ящика с силиконовой прокладкой. Закрытие ящика способствует аккумуля- ции воздуха, нагнетая внутреннее давление. При нажатии на кнопку-клапан из ящика выкачивается воздух.
Линейный компрессор
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Moist Balance Crisper
Оптимальная влажность продлевает свежесть овощей и фруктов и сохраняет их аппетитный внешний вид. В холодильнике влага из продуктов испаряется и конденсируется на крышке отсека. Но благодаря особой ячеистой структуре поверхности Moist Balance Crisper, влага скапливается в «ячейках», предотвращая попадание капель конденсата на продукты. В то же время вода медленно испаряется из ячеек на поверхности крышки, обеспечивая оптимальный баланс влажно- сти в секции для овощей и фруктов, не допуская их преждевременного иссушения.
Moist Balance Crisper
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Side-by-side
-
Цвет
-
Белый
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Материал ручки
-
Алюминий
-
Дисплей
-
Светодиодный, сенсорный, скрытый
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
492
-
Уровень шума, Дб
-
40
-
Хладагент
-
R600a
-
Линейный компрессор
-
•
-
Ширина в упаковке (мм)
-
978
-
Высота в упаковке (мм)
-
1883
-
Глубина в упаковке (мм)
-
873
-
Ширина без упаковки (мм)
-
910
-
Высота без упаковки (мм)
-
1785
-
Глубина без упаковки (мм)
-
788
-
Вес Нетто/В упаковке (кг)
-
135/145
-
Объем брутто (л)/Общий
-
693
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
265
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
428
-
Полезный объем (л)/Общий
-
617
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
205
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
412
-
Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности
-
●
-
Полка для 2л бутылок
-
●
-
Отделение для молочных продуктов
-
●
-
Направляющая для бутылок
-
●
-
Полка для винных бутылок
-
-
-
Антибактериальный уплотнитель Bio Shield
-
●
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Количество в контейнере 20/40S/40HC
-
14/28/28
-
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