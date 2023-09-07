Создайте новый стиль Вашей кухни

Вакуумное отделение



При нажатии кнопки в отсеке для овощей создается ва- куум, что позволяет сохранить ваши овощи и фрукты све- жими дольше.



ОВОЩИ ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЮТ СВЕЖЕСТЬ

Устранение воздуха из вакуумного отсека замедляет процесс окисления продуктов. Благодаря этому овощи дольше сохраняют свежий внешний вид, вкус и питатель- ную ценность.



ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

Герметично закрытый отсек снижает уровень внутрен- него давления, поэтому свежие овощи и фрукты потре- бляют меньше влаги, чем в традиционном отсеке для овощей. Это позволяет лучше контролировать уровень влажности.



Вакуумный отсек состоит из двойного ящика с силиконовой прокладкой. Закрытие ящика способствует аккумуля- ции воздуха, нагнетая внутреннее давление. При нажатии на кнопку-клапан из ящика выкачивается воздух.