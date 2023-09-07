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Холодильник категории SbS, платиново серебристый цвет с кристаллами Сваровски.

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Холодильник категории SbS, платиново серебристый цвет с кристаллами Сваровски.

GR-P247JHLE

Холодильник категории SbS, платиново серебристый цвет с кристаллами Сваровски.

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Все характеристики

COMMON SPEC

Тип холодильника

Refrigerator

Детальное описание холодильника

Side by Side

МОЩНОСТЬ(ℓ/КУБ.ФТ.)- ОБЩАЯ ПО ISO

Всего

693

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

265

Холодильник

428

ЕМКОСТЬ(ℓ/КУБ.ФТ.)- ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПО ISO

Всего

617

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

205

Холодильник

412

ГАБАРИТЫ(ММ)- ЧИСТЫЕ

Высота - до верха дверной петли

1785

Высота - до верха корпуса

1750

Глубина - без двери

610

Глубина - без ручки

746

Глубина - включая дверь и ручку

807

Ширина

912

ГАБАРИТЫ(ММ)

Продукт (Ширина x Высота x Глубина)

912x1785x807

Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)

978x1883x873

ВЕС(КГ)

Чистый вес

149

Упаковка

159

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Хладагент

R600a

Класс энергопотребления (кВт/ч) - A+

492

Климат-класс

SN-T

Уровень шума (дБ)

40

Класс популярности

4 Star

Система охлаждения (No Frost)

Yes

СИСТЕМА МНОГОПОТОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Освещение внутри холодильника

LED(Back+Side)

Многопотоковый

Yes

ОТДЕЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Отделение для льда - Встроено в дверцу

Yes

Многопотоковая циркуляция воздуха

Yes

Xtra Space

Yes

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GR-P247JHLE

Холодильник категории SbS, платиново серебристый цвет с кристаллами Сваровски.