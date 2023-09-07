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Холодильник категории SbS, платиново серебристый цвет с кристаллами Сваровски.
Холодильник категории SbS, платиново серебристый цвет с кристаллами Сваровски.
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Refrigerator
-
Детальное описание холодильника
-
Side by Side
-
Всего
-
693
-
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
-
265
-
Холодильник
-
428
-
Всего
-
617
-
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
-
205
-
Холодильник
-
412
-
Высота - до верха дверной петли
-
1785
-
Высота - до верха корпуса
-
1750
-
Глубина - без двери
-
610
-
Глубина - без ручки
-
746
-
Глубина - включая дверь и ручку
-
807
-
Ширина
-
912
-
Продукт (Ширина x Высота x Глубина)
-
912x1785x807
-
Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)
-
978x1883x873
-
Чистый вес
-
149
-
Упаковка
-
159
-
Хладагент
-
R600a
-
Класс энергопотребления (кВт/ч) - A+
-
492
-
Климат-класс
-
SN-T
-
Уровень шума (дБ)
-
40
-
Класс популярности
-
4 Star
-
Система охлаждения (No Frost)
-
Yes
-
Освещение внутри холодильника
-
LED(Back+Side)
-
Многопотоковый
-
Yes
-
Отделение для льда - Встроено в дверцу
-
Yes
-
Многопотоковая циркуляция воздуха
-
Yes
-
Xtra Space
-
Yes
-
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GR-P247JHLE
Холодильник категории SbS, платиново серебристый цвет с кристаллами Сваровски.