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Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет серебристый. Высота 173см.. Специальная поверхность крышк
Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет серебристый. Высота 173см.. Специальная поверхность крышк
Total No Frost
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Bioshield™
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Отсек Moist Balance Crisper
Отсек Moist Balance Crisper
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GA-B379PQA
Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет серебристый. Высота 173см.. Специальная поверхность крышк