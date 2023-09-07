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Новое поколение холодильников с технологией Total No Frost

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Новое поколение холодильников с технологией Total No Frost

GA-B379SVQA

Новое поколение холодильников с технологией Total No Frost

Total No Frost

Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

LED дисплей на русском языке

Светодиодный дисплей с обозначениями на русском языке облегчает управление настройками холодильника.

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника

MOIST BALANCE CRISPER

Крышка ящика для овощей и фруктов имеет ячеистую поверхность. Влага скапливается в ячейках и медленно испаряется, не попадая напрямую на продукты и обеспечивая оптимальную влажность.

Увеличенный внутренний объем

Дверная корзина увеличенной высоты с крышкой позволит
аккуратно разместить молочные продукты, соусы или такие
предметы, которые нежелательно хранить рядом с продуктами
(например, косметику или медицинские препараты

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

При быстрой заморозке кристаллы льда в тканях образуются быстрее, равномернее и мельче по размеру. Быстрая заморозка не повреждает структуру продуктов, сохраняет их вкус, цвет и питательные свойства

Светодиодная подсветка (LED)

Подсветка внутреннего объема холодильника светодиодами (LED) вместо обычной лампы накаливания позволяет улучшить освещенность на 47%. Теперь даже на нижних полках хорошая освещенность.
Кроме того, светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа накаливания, а это означает более эффективное охлаждение Ваших продуктов.

Светодиодная подсветка (LED)

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

холодильник с морозильником

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

снизу

Цвет

Белый

Материал отделки двери

Металл

Тип ручки

Скрытая

Материал ручки

Пластик

Дисплей

Внешний

Класс энергопотребления

А

Потребление энергии, кВт*ч/год

376

Уровень шума, Дб

41

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Количество камер

2

Количество дверей

2

ГАБАРИТЫ

Ширина в упаковке (мм)

655

Высота в упаковке (мм)

1985

Глубина в упаковке (мм)

744

Ширина без упаковки (мм)

595

Высота без упаковки (мм)

1907

Глубина без упаковки (мм)

643

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

354

Объем брутто (л)/Морозильная камера

124

Объем брутто (л)/Холодильная камера

230

Полезный объем (л)/Общий

312

Полезный объем (л)/Морозильная камера

87

Полезный объем (л)/Холодильная камера

225

ВЕС(КГ)

Чистый вес

75

Упаковка

81

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности

Дверные корзины

● (5)

Полка для 2л бутылок

Отделение для молочных продуктов

Направляющая для бутылок

Полки (закаленное стекло)

● (3)

Лоток для яиц

● (1x8)

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Быстрая заморозка

Ящики/Мини-ящик

Лоток для льда

Стандартный

Ящики/Прозрачные

● (3)

Класс морозильной камеры

***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Возможность перенавешивания двери

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GA-B379SVQA

Новое поколение холодильников с технологией Total No Frost