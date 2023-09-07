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Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost

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Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost

GA-B409BTQA

Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника

Total No Frost

Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

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GA-B409BTQA

Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost