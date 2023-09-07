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Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет белый. Высота 190см.

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Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет белый. Высота 190см.

GA-B409UVQA

Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет белый. Высота 190см.

Total No Frost

Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника

Отсек Moist Balance Crisper

Отсек Moist Balance Crisper

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Bioshield™

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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

холодильник с морозильником

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

снизу

Цвет

Белый

Материал отделки двери

Металл

Тип ручки

Скругленная

Материал ручки

Пластик

Дисплей

Внешний светодиодный

Цифровые датчики

Класс энергопотребления

А

Потребление энергии, кВт*ч/год

369

Уровень шума, Дб

42

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Количество компрессоров

1

Климатический класс

N

Количество камер

2

Количество дверей

2

ГАБАРИТЫ

Ширина в упаковке (мм)

655

Высота в упаковке (мм)

1985

Глубина в упаковке (мм)

742

Ширина без упаковки (мм)

595

Высота без упаковки (мм)

1896

Вес Нетто/В упаковке (кг)

77/82

Высота (см)

190

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

322

Объем брутто (л)/Морозильная камера

104

Объем брутто (л)/Холодильная камера

218

Полезный объем (л)/Общий

303

Полезный объем (л)/Морозильная камера

86

Полезный объем (л)/Холодильная камера

217

Полезный объем (л)/Opti Temp Зона

-

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Зона свежести Opti temp (2 температурных режима)

-

Нулевая зона (Opti Fresh/Zero Zone)

-

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Ящик для фруктов и овощей

Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности

Vitamin Plus

-

Дверные корзины

● Прозрачные (7)

Полка для 2л бутылок

Отделение для молочных продуктов

Направляющая для бутылок

Полки (закаленное стекло)

● (3)

Складная полка

-

Полка для винных бутылок

-

Деодорайзер

-

Лоток для яиц

● (2x8)

Антибактериальный уплотнитель Bio Shield

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Быстрая заморозка

Ящики/Мини-ящик

● (1)

Ящики/Прозрачные

● (3)

Карман для пиццы

-

Класс морозильной камеры

***

Лоток для льда

Стандартный

Режим ''Отпуск''

Подсветка

20 Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

-

Возможность перенавешивания двери

Количество в контейнере 20/40S/40HC

24/54/54

Металлическая окантовка полок и ящиков

-

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GA-B409UVQA

Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет белый. Высота 190см.