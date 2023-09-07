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Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B419SAQZ с Линейным Инверторным компрессором, цвет: стальной. Высота 190см
Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B419SAQZ с Линейным Инверторным компрессором, цвет: стальной. Высота 190см
Инверторный Линейный Компрессор
Инверторный Линейный Компрессор
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Total No Frost
Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Total No Frost
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Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника.
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
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Технология Moist Balance Crisper™
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
холодильник с морозильником
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
снизу
-
Цвет
-
Стальной
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Материал ручки
-
Пластик
-
Дисплей
-
Кнопочный LED (на русском)
-
Класс энергопотребления
-
A++
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
225
-
Уровень шума, Дб
-
41
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Климатический класс
-
SNST
-
Количество камер
-
2
-
Количество дверей
-
2
-
Система интеллектуальной диагностики
-
Smart Diagnosis
-
Линейный компрессор
-
Линейный инверторный компрессор
-
Объем брутто (л)/Общий
-
354
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
124
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
230
-
Полезный объем (л)/Общий
-
312
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
87
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
225
-
Продукт (Ширина x Высота x Глубина)
-
595 х 1907 х 643
-
Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)
-
655 × 1985 × 744
-
Чистый вес
-
78
-
Упаковка
-
84
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●
-
Дверные корзины
-
● Прозрачные (7)
-
Отделение для молочных продуктов
-
●
-
Полки (закаленное стекло)
-
● (2)
-
Складная полка
-
●
-
Лоток для яиц
-
● (1x8)
-
Подсветка
-
Светодиодная
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Лоток для льда
-
Стандартный
-
Ящики/Прозрачные
-
● (4)
-
Маленький лоток
-
●(1)
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Система диагностики неисправностей Smart Diagnosis
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
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GA-B419SAQZ
Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B419SAQZ с Линейным Инверторным компрессором, цвет: стальной. Высота 190см