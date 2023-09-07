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Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B419SAQZ с Линейным Инверторным компрессором, цвет: стальной. Высота 190см

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Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B419SAQZ с Линейным Инверторным компрессором, цвет: стальной. Высота 190см

GA-B419SAQZ

Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B419SAQZ с Линейным Инверторным компрессором, цвет: стальной. Высота 190см

LED дисплей на русском языке

Светодиодный дисплей с обозначениями на русском языке облегчает управление настройками холодильника.

Инверторный Линейный Компрессор

Холодильники LG являются промышленными лидерами в экономии энергии, сохранении свежести, низком уровне шума, вместительности и прочности благодаря технологии Инверторного Линейного Компрессора. Инверторный Линейный Компрессор LG эффективно контролирует мощность охлаждения и сокращает внутренне трение для достижения энергоэффективности класса А . Экономия энергии происходит благодаря переходу от обратного коэффицента к поршню. Меньшее количество точек трения значительно сокращает уровень шума повышая долговечность продукта и позволяя компании LG обеспечить 10 лет гарантии на линейный инверторный компрессор LG.

Инверторный Линейный Компрессор

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Total No Frost


Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.

Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

Total No Frost

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Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше.
Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника.

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

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Технология Moist Balance Crisper™

Технология Moist Balance Crisper™ может создать оптимальный уровень влаги в ящиках для овощей и сохранить ваши овощи свежими надолго.

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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

холодильник с морозильником

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

снизу

Цвет

Стальной

Тип ручки

Скрытая

Материал ручки

Пластик

Дисплей

Кнопочный LED (на русском)

Класс энергопотребления

A++

Потребление энергии, кВт*ч/год

225

Уровень шума, Дб

41

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Климатический класс

SNST

Количество камер

2

Количество дверей

2

Система интеллектуальной диагностики

Smart Diagnosis

Линейный компрессор

Линейный инверторный компрессор

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

354

Объем брутто (л)/Морозильная камера

124

Объем брутто (л)/Холодильная камера

230

Полезный объем (л)/Общий

312

Полезный объем (л)/Морозильная камера

87

Полезный объем (л)/Холодильная камера

225

ГАБАРИТЫ(ММ)

Продукт (Ширина x Высота x Глубина)

595 х 1907 х 643

Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)

655 × 1985 × 744

ВЕС(КГ)

Чистый вес

78

Упаковка

84

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Ящик для фруктов и овощей

Дверные корзины

● Прозрачные (7)

Отделение для молочных продуктов

Полки (закаленное стекло)

● (2)

Складная полка

Лоток для яиц

● (1x8)

Подсветка

Светодиодная

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Быстрая заморозка

Лоток для льда

Стандартный

Ящики/Прозрачные

● (4)

Маленький лоток

●(1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка дисплея

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Система диагностики неисправностей Smart Diagnosis

Сигнал открытой двери

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GA-B419SAQZ

Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B419SAQZ с Линейным Инверторным компрессором, цвет: стальной. Высота 190см