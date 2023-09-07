Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGKR Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: черный зеркальный с графическим узором

Поддержание оптимальной влажности

Оптимальная влажность продлевает свежесть овощей и фруктов и сохраняет их аппетитный внешний вид. В холодильнике влага из продуктов испаряется и конденсируется на крышке отсека. Но благодаря особой ячеистой структуре поверхности Moist Balance Crisper, влага скапливается в «ячейках», предотвращая попадание капель конденсата на продукты. В то же время вода медленно испаряется из ячеек на поверхности крышки, обеспечивая оптимальный баланс влажно- сти в секции для овощей и фруктов, не допуская их преждевременного иссушения.