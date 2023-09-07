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Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGRF Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: красный зеркальный с графическим узором
Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGRF Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: красный зеркальный с графическим узором
Высокий класс прочности
Однако сейчас высокий класс прочности подтвержден еще и ускоренным тестированием ассоциацией VDE компрессора на продолжительность службы в 20 лет.
VDE* - Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий.
Multi Air Flow
ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР
ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР
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Total No Frost
Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Total No Frost
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LED подсветка в ручке легкого открывания
LED подсветка в ручке легкого открывания
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Moist Balance Crisper
Оптимальная влажность продлевает свежесть овощей и фруктов и сохраняет их аппетитный внешний вид. В холодильнике влага из продуктов испаряется и конденсируется на крышке отсека. Но благодаря особой ячеистой структуре поверхности Moist Balance Crisper, влага скапливается в «ячейках», предотвращая попадание капель конденсата на продукты. В то же время вода медленно испаряется из ячеек на поверхности крышки, обеспечивая оптимальный баланс влажно- сти в секции для овощей и фруктов, не допуская их преждевременного иссушения.
Moist Balance Crisper
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
холодильник с морозильником
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
снизу
-
Цвет
-
Красный с графическим узором
-
Материал отделки двери
-
Закаленное стекло
-
Тип ручки
-
Скрытая, легкого открывания с LED подсветкой
-
Материал ручки
-
Пластик
-
Дисплей
-
Внешний светодиодный ("магический", сенсорный)
-
Цифровые датчики
-
●
-
Класс энергопотребления
-
A++
-
Уровень шума, Дб
-
40
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Климатический класс
-
S-NT
-
Количество камер
-
2
-
Количество дверей
-
2
-
Линейный компрессор
-
•
-
Объем брутто (л)/Общий
-
394
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
131
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
263
-
Полезный объем (л)/Общий
-
335
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
105
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
213
-
Полезный объем (л)/Opti Temp Зона
-
17
-
Продукт (Ширина x Высота x Глубина)
-
595x2000x669
-
Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)
-
655x2095x745
-
Чистый вес
-
99
-
Упаковка
-
105
-
Зона свежести Opti temp (2 температурных режима)
-
● (прозрачный ящик, объемный дизайн дна)
-
Нулевая зона (Opti Fresh/Zero Zone)
-
-
-
Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
-
●
-
Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности
-
● (объемный дизайн дна ящика)
-
Vitamin Plus
-
-
-
Полка для 2л бутылок
-
●
-
Отделение для молочных продуктов
-
●
-
Направляющая для бутылок
-
● (1)
-
Полки (закаленное стекло)
-
● (3)
-
Складная полка
-
●
-
Полка для винных бутылок
-
● (хром)
-
Деодорайзер
-
●
-
Антибактериальный уплотнитель Bio Shield
-
●
-
Лоток для яиц
-
● (2x8)
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Лоток для льда
-
● (2)
-
Режим ''Отпуск''
-
●
-
Класс морозильной камеры
-
****
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Возможность перенавешивания двери
-
●
-
Металлическая окантовка полок и ящиков
-
●
-
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GA-B489TGRF
Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGRF Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: красный зеркальный с графическим узором