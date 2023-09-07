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Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGRF Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: красный зеркальный с графическим узором

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Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGRF Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: красный зеркальный с графическим узором

GA-B489TGRF

Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGRF Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: красный зеркальный с графическим узором

Высокий класс прочности

Вы можете быть спокойны, так как на Линейный инверторный компрессор распространяется гарантия в 10 лет.
Однако сейчас высокий класс прочности подтвержден еще и ускоренным тестированием ассоциацией VDE компрессора на продолжительность службы в 20 лет.

VDE* - Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА СВЕЖЕСТИ OPTI TEMP

Два температурных режима: для мяса/рыбы или для овощей/фруктов.

Multi Air Flow

Multi Air Flow (многопоточная система охлаждения) — система охлаждения при помощи многоканальных (multi-flow) потоков воздуха. При этом – благодаря создаваемой принудительной циркуляции воздуха – происходит равномерное распределение воздушных потоков внутри камер холодильника. В случае необходимости, при помощи Multi Air Flow легко достигается быстрое понижение температурного режима. В обычной же ситуации многопоточная система охлаждения способствует стабильному поддержанию в камерах требуемого уровня влажности и температуры, что благотворно сказывается на хранении продуктов питания, длительности срока их годности, а также на функционировании большинства режимов работы холодильника.

LED подсветка

Легко найти продукты на любой полке. Яркое освещение без дополнительного нагрева. Экономия электроэнергии.

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

При быстрой заморозке кристаллы льда в тканях образуются быстрее, равномернее и мельче по размеру. Быстрая заморозка не повреждает структуру продуктов, сохраняет их вкус, цвет и питательные свойства

СКЛАДНАЯ ПОЛКА

Для удобного хранения высоких емкостей или продуктов.

Bioshield

Антибактериальный дверной уплотнитель. Дверной уплотнитель изготовлен из антибактериального материала, в составе которого есть активное противогрибковое вещество, которое препятствует образованию плесени и разрушению уплотнителя.

ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Линейный инверторный компрессор делает холодильники LG лидерами индустрии в области энергосбережения, свежести и долговечности. Линейный инверторный компрессор эффективно контролирует мощность охлаждения и уменьшает внутреннее трение. Изменение обратной тяги на поршневую означает оптимальную эффективность и большее энергосбережение. Меньше точек трения значительно уменьшает уровень шума и увеличивает износостойкость компрессора, что дает LG возможность предлагать 10 лет гарантии на Линейный инверторный компрессор.

ЛИНЕЙНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

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Total No Frost


Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.

Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

Total No Frost

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LED подсветка в ручке легкого открывания

LED подсветка в ручке легкого открывания

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Moist Balance Crisper

Поддержание оптимальной влажности
Оптимальная влажность продлевает свежесть овощей и фруктов и сохраняет их аппетитный внешний вид. В холодильнике влага из продуктов испаряется и конденсируется на крышке отсека. Но благодаря особой ячеистой структуре поверхности Moist Balance Crisper, влага скапливается в «ячейках», предотвращая попадание капель конденсата на продукты. В то же время вода медленно испаряется из ячеек на поверхности крышки, обеспечивая оптимальный баланс влажно- сти в секции для овощей и фруктов, не допуская их преждевременного иссушения.

Moist Balance Crisper

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

холодильник с морозильником

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

снизу

Цвет

Красный с графическим узором

Материал отделки двери

Закаленное стекло

Тип ручки

Скрытая, легкого открывания с LED подсветкой

Материал ручки

Пластик

Дисплей

Внешний светодиодный ("магический", сенсорный)

Цифровые датчики

Класс энергопотребления

A++

Уровень шума, Дб

40

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Климатический класс

S-NT

Количество камер

2

Количество дверей

2

Линейный компрессор

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

394

Объем брутто (л)/Морозильная камера

131

Объем брутто (л)/Холодильная камера

263

Полезный объем (л)/Общий

335

Полезный объем (л)/Морозильная камера

105

Полезный объем (л)/Холодильная камера

213

Полезный объем (л)/Opti Temp Зона

17

ГАБАРИТЫ(ММ)

Продукт (Ширина x Высота x Глубина)

595x2000x669

Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)

655x2095x745

ВЕС(КГ)

Чистый вес

99

Упаковка

105

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Зона свежести Opti temp (2 температурных режима)

● (прозрачный ящик, объемный дизайн дна)

Нулевая зона (Opti Fresh/Zero Zone)

-

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности

● (объемный дизайн дна ящика)

Vitamin Plus

-

Полка для 2л бутылок

Отделение для молочных продуктов

Направляющая для бутылок

● (1)

Полки (закаленное стекло)

● (3)

Складная полка

Полка для винных бутылок

● (хром)

Деодорайзер

Антибактериальный уплотнитель Bio Shield

Лоток для яиц

● (2x8)

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Быстрая заморозка

Лоток для льда

● (2)

Режим ''Отпуск''

Класс морозильной камеры

****

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Возможность перенавешивания двери

Металлическая окантовка полок и ящиков

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GA-B489TGRF

Двухкамерный холодильник LG GA-B489TGRF Total No Frost. Высота 200см. Скругленные дверцы из закаленного стекла. Цвет: красный зеркальный с графическим узором