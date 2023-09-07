Холодильник LG GA-B489ZMCA с нижней морозильной камерой, с системой TOTAL NO FROST.

Вы можете быть спокойны, так как на Линейный инверторный компрессор распространяется гарантия в 10 лет.

Однако сейчас высокий класс прочности подтвержден еще и ускоренным тестированием ассоциацией VDE компрессора на продолжительность службы в 20 лет.



VDE* - Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий.