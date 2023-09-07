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Холодильник LG GA-B489ZMCA с нижней морозильной камерой, с системой TOTAL NO FROST.

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Холодильник LG GA-B489ZMCA с нижней морозильной камерой, с системой TOTAL NO FROST.

GA-B489ZMCA

Холодильник LG GA-B489ZMCA с нижней морозильной камерой, с системой TOTAL NO FROST.

ИНВЕРТОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОМПРЕССОР

Инверторный линейный компрессор делает холодильники LG лидерами индустрии в области энергосбережения, свежести и долговечности. Инверторный линейный компрессор эффективно контролирует мощность охлаждения и уменьшает внутреннее трение. Изменение обратной тяги на поршневую означает оптимальную эффективность и большее энергосбережение. Меньше точек трения значительно уменьшает уровень шума и увеличивает износостойкость компрессора, что дает LG возможность предлагать 10 лет гарантии на Инверторный линейный компрессор.

Высокий класс прочности

Вы можете быть спокойны, так как на Линейный инверторный компрессор распространяется гарантия в 10 лет.
Однако сейчас высокий класс прочности подтвержден еще и ускоренным тестированием ассоциацией VDE компрессора на продолжительность службы в 20 лет.

VDE* - Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий.

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

При быстрой заморозке кристаллы льда в тканях образуются быстрее, равномернее и мельче по размеру. Быстрая заморозка не повреждает структуру продуктов, сохраняет их вкус, цвет и питательные свойства

Total No Frost


Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.

Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

Total No Frost

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Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше.
Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника.

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

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Светодиодная подсветка (LED)

Подсветка внутреннего объема холодильника светодиодами (LED) вместо обычной лампы накаливания позволяет улучшить освещенность на 47%. Теперь даже на нижних полках хорошая освещенность.
Кроме того, светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа накаливания, а это означает более эффективное охлаждение Ваших продуктов.

Светодиодная подсветка (LED)

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Технология Moist Balance Crisper™

Технология Moist Balance Crisper™ может создать оптимальный уровень влаги в ящиках для овощей и сохранить ваши овощи свежими надолго.

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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

холодильник с морозильником

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

снизу

Класс энергопотребления

A++

Потребление энергии, кВт*ч/год

413

Уровень шума, Дб

41

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Количество компрессоров

1

Количество камер

2

Количество дверей

2

Линейный компрессор

Линейный инверторный компрессор

ОБЪЕМ

Полезный объем (л)/Общий

360

Полезный объем (л)/Морозильная камера

105

Полезный объем (л)/Холодильная камера

255

ГАБАРИТЫ(ММ)

Продукт (Ширина x Высота x Глубина)

595 x 2000 x 688

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Сигнал открытой двери

Мощность замораживания (кг/сут)

9

Возможность перенавешивания двери

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GA-B489ZMCA

Холодильник LG GA-B489ZMCA с нижней морозильной камерой, с системой TOTAL NO FROST.