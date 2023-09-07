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Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором
Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором
ИНВЕРТОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОМПРЕССОР
Высокий класс прочности
Однако сейчас высокий класс прочности подтвержден еще и ускоренным тестированием ассоциацией VDE компрессора на продолжительность службы в 20 лет.
VDE* - Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий.
Total No Frost
Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Total No Frost
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Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника.
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
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Светодиодная подсветка (LED)
Кроме того, светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа накаливания, а это означает более эффективное охлаждение Ваших продуктов.
Светодиодная подсветка (LED)
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Технология Moist Balance Crisper™
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
холодильник с морозильником
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
снизу
-
Дисплей
-
Внешний светодиодный
-
Класс энергопотребления
-
A++
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
247
-
Уровень шума, Дб
-
40
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Количество компрессоров
-
1
-
Количество камер
-
2
-
Количество дверей
-
2
-
Линейный компрессор
-
Линейный инверторный компрессор
-
Полезный объем (л)/Общий
-
360
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
105
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
255
-
Продукт (Ширина x Высота x Глубина)
-
600 x 2000 x 690
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Возможность перенавешивания двери
-
●
-
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