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Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B489ZVVM с Линейным Инверторным компрессором. Цвет: стальной. высота 200см
Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B489ZVVM с Линейным Инверторным компрессором. Цвет: стальной. высота 200см
Высокий класс прочности
Однако сейчас высокий класс прочности подтвержден еще и ускоренным тестированием ассоциацией VDE компрессора на продолжительность службы в 20 лет.
VDE* - Немецкая Ассоциация Электрических, Электронных и Информационных Технологий.
Total No Frost
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Линейный инверторный компрессор
Линейный инверторный компрессор
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Светодиодная подсветка (LED)
Кроме того, светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа накаливания, а это означает более эффективное охлаждение Ваших продуктов.
Светодиодная подсветка (LED)
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Технология Moist Balance Crisper™
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
холодильник с морозильником
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
снизу
-
Цвет
-
Серебристый с рельефным рисунком
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Тип ручки
-
Прямая, легкого открывания
-
Материал ручки
-
Алюминий
-
Дисплей
-
Внешний светодиодный
-
Класс энергопотребления
-
A++
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
246
-
Уровень шума, Дб
-
40
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Климатический класс
-
SNST
-
Количество камер
-
2
-
Количество дверей
-
2
-
Система интеллектуальной диагностики
-
Smart Diagnosis
-
Линейный компрессор
-
•
-
Объем брутто (л)/Общий
-
394
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
131
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
263
-
Полезный объем (л)/Общий
-
335
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
105
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
213
-
Полезный объем (л)/Opti Temp Зона
-
17
-
Продукт (Ширина x Высота x Глубина)
-
595 x 2000 x 688
-
Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)
-
655x2095x745
-
Чистый вес
-
89
-
Упаковка
-
95
-
Зона свежести Opti temp (2 температурных режима)
-
●
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●
-
Дверные корзины
-
● Прозрачные (4)
-
Отделение для молочных продуктов
-
●
-
Полки (закаленное стекло)
-
● (2)
-
Складная полка
-
●
-
Лоток для яиц
-
● (2x8)
-
Подсветка
-
Светодиодная
-
Полки (Ударопрочное стекло)
-
● (2) Декорация полок
-
Ящики/Мини-ящик
-
● (1)
-
Лоток для льда
-
Стандартный
-
Ящики/Прозрачные
-
● (3)
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Система диагностики неисправностей Smart Diagnosis
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
14
-
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GA-B489ZVVM
Холодильник LG TOTAL NO FROST GA-B489ZVVM с Линейным Инверторным компрессором. Цвет: стальной. высота 200см