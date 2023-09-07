395 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, фильтр HygieneFresh+™

*На основе результатов испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методик тестирования LG, позволяющих сравнить время охлаждения емкости с водой, размещенной на верхней полке холодильников с функцией Door Cooling ™ и холодильников без функции Door Cooling ™. Только соответствующие модели.

*Предполагается, что функция DoorCooling ™ прекращает работу при открытии дверцы.

*Продукты на видео и изображениях показаны только в целях разъяснения и могут отличаться от реальных.

