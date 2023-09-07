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Двухкамерный холодильник LG с функцией «Total no frost». Высота — 180 см. Цвет — стальной
Двухкамерный холодильник LG с функцией «Total no frost». Высота — 180 см. Цвет — стальной
Total No Frost
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Гигиенический фильтр воздуха Hygiene Fresh ™
разработаны для удаления бактерий и вредных запахов
Гигиенический фильтр воздуха Hygiene Fresh ™
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
холодильник с морозильником
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
сверху
-
Цвет
-
Стальной
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Дисплей
-
Внешний светодиодный
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Уровень шума, Дб
-
43
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Климатический класс
-
T
-
Количество камер
-
2
-
Количество дверей
-
2
-
Объем брутто (л)/Общий
-
546
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
154
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
392
-
Полезный объем (л)/Общий
-
490
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
127
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
363
-
Продукт (Ширина x Высота x Глубина)
-
780х1800х730
-
Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)
-
835х1865х767
-
Чистый вес
-
86
-
Упаковка
-
97
-
Зона свежести Opti temp (2 температурных режима)
-
●
-
Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
-
●
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●
-
Дверные корзины
-
● (6)
-
Полки (закаленное стекло)
-
● (3)
-
Лоток для яиц
-
● (1x10)
-
Регулировка влажности
-
●
-
Многопоточное охлаждение
-
●
-
Дверные корзины/Прозрачные
-
● (2)
-
Полки/Пластик
-
● (1)
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Возможность перенавешивания двери
-
●
-
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GN-M702GAHW
Двухкамерный холодильник LG с функцией «Total no frost». Высота — 180 см. Цвет — стальной