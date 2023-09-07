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Двухкамерный холодильник LG с функцией «Total no frost». Высота — 180 см. Цвет — бежевый

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Двухкамерный холодильник LG с функцией «Total no frost». Высота — 180 см. Цвет — бежевый

GN-M702GEHW

Двухкамерный холодильник LG с функцией «Total no frost». Высота — 180 см. Цвет — бежевый

Удобная система хранения продуктов

Увеличенный ящик Veggie Box обеспечивает вместительность до 28 литров. Увеличенная вместительность позволяет хранить в холодильнике больше, что позволяет вам сократить количество походов в магазин.
* На основе модели GM-B302G**

Total No Frost

Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

Bioshield

Антибактериальный дверной уплотнитель. Дверной уплотнитель изготовлен из антибактериального материала, в составе которого есть активное противогрибковое вещество, которое препятствует образованию плесени и разрушению уплотнителя.

ПОЛКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Выдерживают большой вес.

MOIST BALANCE CRISPER

Крышка ящика для овощей и фруктов имеет ячеистую поверхность. Влага скапливается в ячейках и медленно испаряется, не попадая напрямую на продукты и обеспечивая оптимальную влажность.

Гигиенический фильтр воздуха Hygiene Fresh ™

Все 5 ступеней гигиеничнского фильтра воздуха Hygiene Fresh ™
разработаны для удаления бактерий и вредных запахов

Гигиенический фильтр воздуха Hygiene Fresh ™

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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

холодильник с морозильником

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

сверху

Цвет

Бежевый

Материал отделки двери

Металл

Дисплей

Внешний светодиодный

Класс энергопотребления

A+

Уровень шума, Дб

43

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Климатический класс

T

Количество камер

2

Количество дверей

2

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

546

Объем брутто (л)/Морозильная камера

154

Объем брутто (л)/Холодильная камера

392

Полезный объем (л)/Общий

490

Полезный объем (л)/Морозильная камера

127

Полезный объем (л)/Холодильная камера

363

ГАБАРИТЫ(ММ)

Продукт (Ширина x Высота x Глубина)

780х1800х730

Упаковка (Ширина x Высота x Глубина)

835х1865х767

ВЕС(КГ)

Чистый вес

86

Упаковка

97

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Зона свежести Opti temp (2 температурных режима)

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Ящик для фруктов и овощей

Дверные корзины

● (6)

Полки (закаленное стекло)

● (3)

Лоток для яиц

● (1x10)

Регулировка влажности

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Многопоточное охлаждение

Дверные корзины/Прозрачные

● (2)

Полки/Пластик

● (1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Возможность перенавешивания двери

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GN-M702GEHW

Двухкамерный холодильник LG с функцией «Total no frost». Высота — 180 см. Цвет — бежевый