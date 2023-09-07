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ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG TOTAL NO FROST С ВЕРХНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. ВЫСОТА 184СМ. ЦВЕТ: стальной
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG TOTAL NO FROST С ВЕРХНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. ВЫСОТА 184СМ. ЦВЕТ: стальной
ФИЛЬТР HYGIENE FRESH ™
ФИЛЬТР HYGIENE FRESH ™
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Total No Frost
Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Total No Frost
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Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника.
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
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Светодиодная подсветка (LED)
Кроме того, светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа накаливания, а это означает более эффективное охлаждение Ваших продуктов.
Светодиодная подсветка (LED)
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
холодильник с морозильником
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
сверху
-
Цвет
-
Стальной
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Дисплей
-
Внешний светодиодный
-
Цифровые датчики
-
●
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Уровень шума, Дб
-
41
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Количество камер
-
2
-
Количество дверей
-
2
-
Ширина в упаковке (мм)
-
904
-
Высота в упаковке (мм)
-
1884
-
Глубина в упаковке (мм)
-
750
-
Ширина без упаковки (мм)
-
860
-
Высота без упаковки (мм)
-
1840
-
Глубина без упаковки (мм)
-
730
-
Вес Нетто/В упаковке (кг)
-
98/111
-
Объем брутто (л)/Общий
-
639
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
204
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
435
-
Полезный объем (л)/Общий
-
600
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
176
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
424
-
Нулевая зона (Opti Fresh/Zero Zone)
-
●
-
Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
-
●
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●2
-
Дверные корзины
-
● (6)
-
Полки (закаленное стекло)
-
● (3)
-
Лоток для яиц
-
● (1x10)
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Ящики/Прозрачные
-
● (2)
-
Режим ''Отпуск''
-
●
-
Подсветка
-
20 Вт
-
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GR-M802GAHW
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG TOTAL NO FROST С ВЕРХНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. ВЫСОТА 184СМ. ЦВЕТ: стальной