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Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг

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Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг

DC90V5V0W

Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг

Сушильная машина LG
DUAL Inverter Heat Pump™
DUAL Inverter Heat Pump™

Простота в использовании и уходе

Откройте для себя новый подход к сушке одежды. Сушильная машина LG обеспечит бережную сушку тепловым насосом при низких температурах. Быстро, эффективно, надежно. 
Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺
Энергоэффективность

Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺

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В сушильных машинах LG используется Двухроторный инверторный компрессор, благодаря которому обеспечивается высокая энергоэффективность (А⁺⁺⁺ *) и минимальный уровень шума.

* Класс энергоэффективности A⁺⁺ в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и Постановлением ЕС № 392/2012.

Dryer-EU-Vivace-V900-VC2-White-04-Warranty
Гарантия 10 лет на инверторный компрессор и 10 лет на инверторный мотор

Eco Hybrid™

С технологией Eco Hybrid™ экономьте энергию или время в зависимости от ваших задач.

Eco Hybrid™ Экономия энергии или времени - по выбору

*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени. (RC90U2AV3W)

Автоматическая очистка конденсатора

Всегда готова к работе

Система самоочистки конденсатора обеспечивает высокую эффективность сушки, избавляет от регулярной чистки и не требует вашего участия.

Dryer-EU-Vivace-V900-VC2-White-06-1-Auto-Cleaning-Condenser

Автоматическая очистка конденсатора

Автоматическая очистка конденсатора

Конденсатор промывается автоматически до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины.

*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.

Позаботьтесь о близких с технологией Allergy Care.
Забота о здоровье

На 99,9% меньше аллергенов

Позаботьтесь о близких с технологией Allergy Care. В режиме сушки «Гипоаллергенная» происходит удаление до 99,9% пылевых клещей, которые являются причиной аллергии и респираторных заболеваний.

 

*Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)
Двойной фильтр

Для идеальной чистоты

Двойной фильтр задерживает частицы ворса, обеспечивая бесперебойную работу сушильной машины.
Защита вашей одежды

Одежда снова как новая

Технология сушки тепловым насосом при низких температурах позволяет избежать усадки и бережно ухаживает за деликатными тканями.
Сенсоры контроля влажности и температуры

Сенсоры контроля влажности и температуры

Датчики влажности и температуры автоматически определяют влажность каждой вещи, чтобы оптимизировать время сушки. Это защищает одежду от повреждений, вызванных слишком высокой температурой.

Умная сушка

От установки нужного цикла сушки до загрузки новых программ — ваша сушильная машина теперь стала умнее. Управление по Wi-Fi позволяет дистанционно контролировать процесс сушки, а также синхронизировать работу стиральной и сушильной машин.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Smart Pairing

Сушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки, чтобы гарантировать сохранение внешнего вида и качества одежды.

Загрузка дополнительных программ

Загружайте последние обновления и новые программы сушки, например, «Одежда для спорта», «Освежить одеяло», «Нижнее белье» или «Антисминание».

Дистанционное управление

Контролируйте процесс сушки в любое время, в любом месте.

Smart Diagnosis™

Технология Smart Diagnosis™ позволяет быстро устранить большинство мелких дефектов до того, как они станут серьёзными.

Варианты установки

Сушильная машина станет частью вашей системы ухода за одеждой . В зависимости от целей вы можете подобрать подходящий вариант установки

Подходящий вариант установки сушильной машины

Удобное открывание двери
Перенавешиваемая дверь

Удобное открывание двери

Дверь сушильной машины может быть установлена как с правой, так и с левой стороны для вашего удобства.
Дверь из закаленного стекла
Внешний вид и дизайн

Дверь из закаленного стекла

Для придания изящного дизайна и долговечности используется закаленное стекло повышенной прочности. Дизайн сушильной машины идеально сочетается с дизайном стиральной машины серии AI DD.
C

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump Приключенческий экшен

CX

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump Шпионский боевик

C

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump Мистический триллер

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Характеристики

Цвет корпуса

Белый

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Класс энергоэффективности (сушка)

A++

Самоочищающийся конденсатор

Перенавешиваемая дверца

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Звуковой сигнал вкл/выкл

Подсветка барабана

Избранное

Дистанционный пуск

Wi-Fi

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

● версия 3.0

ThinQ(Wi-Fi)

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Подсветка барабана

Гибридная сушка EcoHybrid

Инверторный двигатель с прямым приводом

Инверторный мотор

Перенавешиваемая дверца

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Хлопок

Деликатная

Пуховые вещи

Пуховые вещи

Смешанная

Быстро 30

Сушка на решетке

Полотенца

Гипоаллергенная

Теплый воздух

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)

690

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Масса (кг)

56

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Сушильная машина LG

DC90V5V0W

Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг