Стиральная машина 11 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | TW4V5EG2S.DC90V5
Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг
Стиральная машина с сушкой LG 11/7 кг - AI DD™ | Steam™ | ThinQ™
ОПИСАНИЕ
Dimension (mm)
Характеристики
Цвет корпуса
Платиновое серебро
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
Самоочищающийся конденсатор
●
Перенавешиваемая дверца
●
Все характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Платиновое серебро
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
●
Подсветка барабана
●
Гибридная сушка EcoHybrid
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
Инверторный мотор
●
Перенавешиваемая дверца
●
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ПРОГРАММЫ
Холодный воздух
●
Гипоаллергенная
●
Хлопок
●
Хлопок+
●
Деликатная
●
Освежить пуховик
●
Пуховые вещи
●
Смешанная
●
Сушка на решетке
●
Полотенца
●
Теплый воздух
●
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Масса (кг)
56
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
●
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Подсветка барабана
●
Избранное
●
Дистанционный пуск
●
Wi-Fi
●
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
● версия 3.0
ThinQ(Wi-Fi)
●
ОПИСАНИЕ
Dimension (mm)
Характеристики
Макс. вес белья для стирки (кг)
11.0
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x565
Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Добавление вещи
Да
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
Замок от детей
Да
ColdWash
Нет
Отсрочка завершения стирки
Да
Уровень моющего средства
Нет
Подсветка барабана
Нет
Очистка ezDispense
Нет
Предварительная стирка
Да
Дистанционный пуск
Да
Полоскание+
Да
Полоскание + Отжим
Нет
Уровень кондиционера
Да
Вращение
1400/1200/1000/800/400/без отжима
Функция «Пар» (Steam)
Нет
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
Очистка барабана
Нет
TurboWash
Нет
Отжим
Нет
Wi-Fi
Да
Простой уход за складками
Нет
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806084112170
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
7.0
Макс. вес белья для стирки (кг)
11.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
Набор+Сенсор+Кнопки+LED дисплей
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки дверцы
Да
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660x890x660
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
620
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1100
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x565
Вес с упаковкой (кг)
74.0
Масса (кг)
70.0
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
Технология 6 Motion DD
Да
Добавление вещи
Нет
AI DD
Да
Автоматический перезапуск
Да
Centum System
Нет
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
Подсветка барабана
Нет
Гофрирование внутри барабана
Да
Сигнал окончания цикла
Да
ezDispense
Нет
TurboWash
Да
Система обнаружения пены
Да
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
Ножки для регулировки уровня
Да
LoadSense
Да
Барабан из нержавеющей стали
Да
Функция «Пар» (Steam)
Да
Функция «Пар+» (Steam+)
Нет
TurboWash360˚
Нет
Тип
Стиральная машина с сушкой с фронтальной загрузкой
Датчик вибраций
Да
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Серебристо-платиновый
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Совместимость с LG TWINWash
Да
ПРОГРАММЫ
Детская одежда
Да
Гипоаллергенная (стирка)
Да
Автоматическая стирка
Нет
Одежда малыша
Нет
Одежда для малышей
Нет
Постельное белье
Нет
Холодная Стирка
Нет
Цветные ткани
Нет
Хлопок
Да
Хлопок+
Да
Темные ткани
Нет
Деликатная
Да
Моя программа
Да
Пуховик
Нет
Пуховые вещи
Нет
Повседневная
Да
Эко 40-60
Нет
Бережная
Нет
Гигиена
Нет
Интенсивно 60
Нет
Смешанная
Да
Верхняя одежда
Нет
Быстро 14
Нет
Быcтpо 30
Да
Быстрая стирка
Нет
Быстрая стирка+сушка
Нет
Освежить
Нет
Пoлocк.+Отжим
Нет
Бecшyмнaя
Да
Забота о здоровье
Нет
Рукава и воротники
Нет
Отжим
Нет
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Нет
Удаление пятен
Нет
Освежение паром
Нет
Очистка барабана
Да
TurboWash 39
Нет
TurboWash 49
Нет
TurboWash 59
Нет
Стирка+сушка
Да
Шерсть
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цикл загрузки
Да
Мониторинг энергопотребления
Да
Удаленный пуск и контроль цикла
Нет
Умная диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Да
Функция Tub Clean Coach
Нет
Умное сопряжение
Да
