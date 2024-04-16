Skip to Content Skip to Accessibility Help
Стиральная машина 11 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | TW4V7EB1W.DC90V5

TW4V7EB1W.DC90V5
Основные характеристики

  • Стиральная машина:
    AI DD™ - Искусственный интеллект
  • Steam+™ - Удаление складок и аллергенов
  • ezDispense™ - Автодозировка моющего средства
  • Сушильная машина:
    Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
front view

DC90V5V0W

Сушильная машина LG DC90V5V0W с тепловым насосом 9 кг

TW4V7EB1W

Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam+™

ОПИСАНИЕ

Макс. вес белья для сушки (кг)
9
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ThinQ(Wi-Fi)

Характеристики

Цвет корпуса

Белый

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Класс энергоэффективности (сушка)

A++

Самоочищающийся конденсатор

Перенавешиваемая дверца

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Звуковой сигнал вкл/выкл

Подсветка барабана

Избранное

Дистанционный пуск

Wi-Fi

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)

690

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Масса (кг)

56

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Подсветка барабана

Гибридная сушка EcoHybrid

Инверторный двигатель с прямым приводом

Инверторный мотор

Перенавешиваемая дверца

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Хлопок

Деликатная

Освежить пуховик

Пуховые вещи

Смешанная

Быстро 30

Сушка на решетке

Полотенца

Гипоаллергенная

Теплый воздух

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

● версия 3.0

ThinQ(Wi-Fi)

ОПИСАНИЕ

Печать

Dimension (mm)

Макс. вес белья для стирки (кг)
11.0
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x565
Основная Технология
Искусственный интеллект AIDD™
ОСОБЕННОСТИ
Steam+™ | ezDispense™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

11.0

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600x850x565

Функция «Пар» (Steam)

Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Добавление вещи

Да

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

ColdWash

Нет

Отсрочка завершения стирки

Да

Уровень моющего средства

Нет

Подсветка барабана

Нет

Очистка ezDispense

Да

Предварительная стирка

Да

Дистанционный пуск

Нет

Полоскание+

Да

Полоскание + Отжим

Нет

Уровень кондиционера

Нет

Вращение

1400/1200/1000/800/400/без отжима

Функция «Пар» (Steam)

Нет

Температура

Холодная/20/30/40/60/95℃

Очистка барабана

Нет

TurboWash

Нет

Отжим

Нет

Wi-Fi

Нет

Простой уход за складками

Нет

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806084112224

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

11.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

механический + сенсорный

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Да

Значок индикатора

18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

600x850x600

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

620

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600x850x565

Вес с упаковкой (кг)

74.0

Масса (кг)

70.0

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Да

Добавление вещи

Да

AI DD

Да

Автоматический перезапуск

Да

Centum System

Нет

Лифтеры

Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

Подсветка барабана

Нет

Двойная сушка

Нет

Гофрирование внутри барабана

Да

Сигнал окончания цикла

Да

ezDispense

Да

TurboWash

Да

Система обнаружения пены

Да

Инверторный двигатель с прямым приводом

Да

Ножки для регулировки уровня

Нет

LoadSense

Да

Барабан из нержавеющей стали

Да

Функция «Пар» (Steam)

Да

Функция «Пар+» (Steam+)

Нет

TurboWash360˚

Да

Тип

Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Датчик вибраций

Да

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодная

Уровень воды

Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

Тип дверцы

Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Нет

ПРОГРАММЫ

Детская одежда

Нет

Гипоаллергенная (стирка)

Да

Автоматическая стирка

Нет

Одежда малыша

Нет

Одежда для малышей

Да

Холодная Стирка

Нет

Цветные ткани

Нет

Хлопок

Да

Хлопок+

Нет

Темные ткани

Нет

Деликатная

Да

Моя программа

Нет

Слив + отжим

Нет

Пуховые вещи

Да

Повседневная

Нет

Эко 40-60

Да

Бережная

Нет

Гигиена

Нет

Интенсивно 60

Нет

Смешанная

Да

Верхняя одежда

Нет

Быcтpо 30

Нет

Быстрая стирка

Нет

Освежить

Нет

Пoлocк.+Отжим

Да

Бecшyмнaя

Да

Забота о здоровье

Нет

Быстро 14

Да

Быстрая стирка+сушка

Нет

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Да

Удаление пятен

Нет

Освежение паром

Нет

Очистка барабана

Да

TurboWash 39

Нет

TurboWash 49

Нет

TurboWash 59

Нет

Хлопок 20°C

Нет

Ручная стирка

Нет

Стирка джинсов/ Темных тканей

Нет

Предварительная стирка + Хлопок

Нет

Быстрая стирка 12

Нет

Быстрая стирка 60

Нет

Полоскание

Нет

Отжим+слив

Нет

Стирка+сушка

Нет

Шерсть

Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Да

Мониторинг энергопотребления

Да

Удаленный пуск и контроль цикла

Нет

Умная диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Да

Функция Tub Clean Coach

Да

Умное сопряжение

Да

