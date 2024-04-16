We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина 11 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | TW4V7EB1W.DC90V9
-
Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
-
Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam+™
ОПИСАНИЕ
Характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 660
-
Класс энергоэффективности (сушка)
-
A+++
-
Самоочищающийся конденсатор
-
Да
-
Перенавешиваемая дверца
-
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
-
Антискладки
-
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
Обслуживание конденсатора
-
Да
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Обслуживание барабана
-
Да
-
Подсветка барабана
-
Да
-
Уровень сушки
-
3 уровня
-
Избранное
-
Нет
-
Меньше времени
-
Да
-
Больше времени
-
Да
-
Сушка на лотке
-
Нет
-
Дистанционный пуск
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Нет
-
Время сушки
-
Нет
-
Wi-Fi
-
Да
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
-
8806084720917
МОЩНОСТЬ
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Тип дисплея
-
Регуляторы + cенсорный LED
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Нет
-
Значок индикатора
-
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
-
1115
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 702
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 660
-
Вес с упаковкой (кг)
-
60.0
-
Масса (кг)
-
56.0
ЭНЕРГИЯ
-
Класс энергоэффективности (сушка)
-
A+++
ФУНКЦИИ
-
Самоочищающийся конденсатор
-
Да
-
Технология 6 Motion DD
-
Нет
-
AI DD
-
Нет
-
Автоматический перезапуск
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Да
-
Гибридная сушка EcoHybrid
-
Да
-
DUAL Inverter HeatPump
-
Да
-
Двойной фильтр-уловитель пуха
-
Да
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
Индикатор отсутствия воды
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
Тип источника нагрева
-
Электрический тепловой насос
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Нет
-
Инверторный мотор
-
Да
-
Ножки для регулировки уровня
-
Да
-
LoadSense
-
Нет
-
Перенавешиваемая дверца
-
Да
-
Сенсорное определение сухости белья
-
Да
-
Тип
-
Осушитель конденсатора (без вентиляции)
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Тип дверцы
-
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Нет
ПРОГРАММЫ
-
Холодный воздух
-
Нет
-
Спортивная
-
Да
-
Умная сушка
-
Нет
-
Гипоаллергенная
-
Да
-
Освежение постельного белья
-
Нет
-
Объемные вещи
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Хлопок+
-
Да
-
Деликатная
-
Да
-
Моя программа
-
Да
-
Освежить пуховик
-
Нет
-
Пуховые вещи
-
Да
-
Повседневная
-
Да
-
Джинсы
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Быстро 30
-
Да
-
Быстрая сушка
-
Нет
-
Сушка на решетке
-
Да
-
Освежение
-
Нет
-
Забота о коже
-
Нет
-
Гигиена паром
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Полотенца
-
Да
-
Теплый воздух
-
Да
-
Шерсть
-
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
-
Цикл загрузки
-
Да
-
Умное соединение Smart Pairing
-
Да
-
Мониторинг энергопотребления
-
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Да
-
Умная диагностика
-
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Да
ОПИСАНИЕ
Dimension (mm)
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
11.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600x850x565
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
-
Добавление вещи
-
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
ColdWash
-
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Уровень моющего средства
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Очистка ezDispense
-
Да
-
Предварительная стирка
-
Да
-
Дистанционный пуск
-
Нет
-
Полоскание+
-
Да
-
Полоскание + Отжим
-
Нет
-
Уровень кондиционера
-
Нет
-
Вращение
-
1400/1200/1000/800/400/без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Нет
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
-
Нет
-
TurboWash
-
Нет
-
Отжим
-
Нет
-
Wi-Fi
-
Нет
-
Простой уход за складками
-
Нет
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
-
8806084112224
МОЩНОСТЬ
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
11.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Тип дисплея
-
механический + сенсорный
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Да
-
Значок индикатора
-
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
600x850x600
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
620
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
-
1100
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600x850x565
-
Вес с упаковкой (кг)
-
74.0
-
Масса (кг)
-
70.0
ЭНЕРГИЯ
-
Класс энергоэффективности (стирка)
-
А
ФУНКЦИИ
-
Технология 6 Motion DD
-
Да
-
Добавление вещи
-
Да
-
AI DD
-
Да
-
Автоматический перезапуск
-
Да
-
Centum System
-
Нет
-
Лифтеры
-
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Двойная сушка
-
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
ezDispense
-
Да
-
TurboWash
-
Да
-
Система обнаружения пены
-
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Да
-
Ножки для регулировки уровня
-
Нет
-
LoadSense
-
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
-
Нет
-
TurboWash360˚
-
Да
-
Тип
-
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
-
Да
-
Подключение воды (горячая / холодная)
-
Только холодная
-
Уровень воды
-
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Тип дверцы
-
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Нет
ПРОГРАММЫ
-
Детская одежда
-
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
Да
-
Автоматическая стирка
-
Нет
-
Одежда малыша
-
Нет
-
Одежда для малышей
-
Да
-
Холодная Стирка
-
Нет
-
Цветные ткани
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Хлопок+
-
Нет
-
Темные ткани
-
Нет
-
Деликатная
-
Да
-
Моя программа
-
Нет
-
Слив + отжим
-
Нет
-
Пуховые вещи
-
Да
-
Повседневная
-
Нет
-
Эко 40-60
-
Да
-
Бережная
-
Нет
-
Гигиена
-
Нет
-
Интенсивно 60
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Верхняя одежда
-
Нет
-
Быcтpо 30
-
Нет
-
Быстрая стирка
-
Нет
-
Освежить
-
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
-
Да
-
Бecшyмнaя
-
Да
-
Забота о здоровье
-
Нет
-
Быстро 14
-
Да
-
Быстрая стирка+сушка
-
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
Да
-
Удаление пятен
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash 39
-
Нет
-
TurboWash 49
-
Нет
-
TurboWash 59
-
Нет
-
Хлопок 20°C
-
Нет
-
Ручная стирка
-
Нет
-
Стирка джинсов/ Темных тканей
-
Нет
-
Предварительная стирка + Хлопок
-
Нет
-
Быстрая стирка 12
-
Нет
-
Быстрая стирка 60
-
Нет
-
Полоскание
-
Нет
-
Отжим+слив
-
Нет
-
Стирка+сушка
-
Нет
-
Шерсть
-
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
-
Цикл загрузки
-
Да
-
Мониторинг энергопотребления
-
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Нет
-
Умная диагностика
-
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Да
-
Функция Tub Clean Coach
-
Да
-
Умное сопряжение
-
Да
