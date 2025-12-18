About Cookies on This Site

Паровой шкаф LG Styler™ S3MFC, TrueSteam™ 4 вещи

Паровой шкаф LG Styler™ S3MFC, TrueSteam™ 4 вещи

S3MFC.BLMPCOM
Front view
front open
front view door open
led
led
right
left
Front view
front open
front view door open
led
led
right
left

Основные характеристики

  • Освежение
  • Гигиена
  • Деликатная сушка
  • Пресс для брюк
  • Wi-Fi и управление через смартфон с приложением LG ThinQ
Больше
Простой и удобный уход за одеждой у вас дома

Простой и удобный уход за одеждой у вас дома

Откройте для себя быстрый и эффективный способ придать вашей одежде опрятный и свежий вид. Теперь вы можете забыть о неприятных запахах, каплях влаги и складках на предметах вашего гардероба.
D02_Global_Styler_Baron_2018_Feature_video0125112019_D
Забота об одежде с помощью пара

Забота об одежде с помощью пара

Система ухода за одеждой с помощью пара LG Styler с функцией TrueSteam™ позволит эффективно избавить одежду от запахов, бережно разгладить ее и удалить бытовые аллергены и бактерии. Благодаря усовершенствованной системе сушки вещей можно еще быстрее привести свой гардероб в порядок без усадки и повреждения даже самых деликатных тканей.
«Встряхните» складки и неприятные запахи
Свежий образ каждый день

«Встряхните» складки и неприятные запахи

Бережный уход за вашим гардеробом: костюмами, платьями, свитерами и другой одеждой. Одно нажатие на дисплей — и ваша одежда выглядит превосходно!
Эффективная защита от вирусов, бактерий и аллергенов
Гигиена

Эффективная защита от бактерий и аллергенов

Уникальная технология обработки паром TrueSteam™ бережно воздействует на материал и удаляет до 99,9%­ бытовых аллергенов и бактерий. Технология TrueSteam™ абсолютно безопасна — пар на 100% состоит из воды и не содержит химических добавок.

* Устраняет 99,99% коронавирусов PEDV / MHV с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чоннам / Чунгнам, Республика Корея, в 2020 году.

* Устраняет 99,9% коронавирусов hCoV-229E с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чонбук, Республика Корея, в 2020 году.

Бережная сушка для заботы о вашей одежде
Сушка

Бережная сушка для заботы о вашей одежде

Теперь вы сможете бережно высушить вещи даже из деликатных тканей, не беспокоясь об их повреждении. Ваша одежда всегда будет чистой, свежей и приятной на ощупь — именно такой, какой она должна быть!
Стильный уход за вашими брюками
Пресс для брюк

Стильный уход за вашими брюками

Разглаживание складок и создание стрелок в три простых шага: откройте дверцу пресса для брюк, повесьте ровно брюки на специальную вешалку, закройте пресс. Достаньте брюки после окончания работы программы и наслаждайтесь результатом
Оцените свой образ

Оцените свой образ

Обновленный LG Styler с зеркальной дверью впишется в любой интерьер и даже заменит зеркало в вашей гардеробной.
Удобное управление с помощью Wi-Fi
Технология LG ThinQ

Удобное управление с помощью Wi-Fi

Откройте для себя уникальную технологию LG ThinQ, благодаря которой вы сможете управлять системой из любого удобного вам места. Контролируйте энергопотребление, регулируйте режимы и используйте именно те циклы работы устройства, которые вам необходимы.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

LG Styler — как это работает?

Освежение: удаление легких складок, замятий и неприятных запахов
Сушка: бережная сушка деликатных тканей
Пресс для брюк: обновление стрелок на брюках
Установка дополнительных программ
Освежение: удаление легких складок, замятий и неприятных запахов
Сушка: бережная сушка деликатных тканей
Пресс для брюк: обновление стрелок на брюках
Установка дополнительных программ

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

s3mfc
МОЩНОСТЬ
3 вещей + 1 брюки
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
445 x 1850 x 585
Основная технология
Освежение, Гигиена, Сушка
ОСОБЕННОСТИ
Есть

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Замок от детей

    Нет

  • Задержка пуска

    Да

  • Ночной режим

    Да

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806098755646

МОЩНОСТЬ

  • МОЩНОСТЬ

    3 вещей + 1 брюки

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    Сенсорный LED

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    538 x 1915 x 661

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1010

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    445 x 1850 x 585

  • Вес с упаковкой (кг)

    86

  • Масса (кг)

    78

ЗАГРУЖАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

  • Гигиеническая обработкадетской одежды

    Да

  • Гигиеническая обработка игрушек

    Да

  • Рубашки

    Да

  • Уход за мехом и кожей

    Да

  • Уход за джинсами

    Да

  • Уход за старой одеждой

    Да

  • Уход за утепленной курткой

    Да

  • Уход за брюками

    Да

  • Уход за шарфами

    Да

  • Уход за школьной формой

    Да

  • Удаление статического электричества

    Да

  • Гигиеническая обработкакостюмов и школьной формы

    Да

  • Сушка тонких утепленных курток

    Да

  • Теплые одеяла

    Да

  • Освежение влажной одежды

    Нет

  • Сушка шерсти и трикотажа

    Да

ФУНКЦИИ

  • Ароматический набор

    Да

  • Снижение влажности

    Да

  • Тип сушки

    Без вентиляции с инверторной системой теплового насоса

  • Индикатор отсутствия воды

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • Индикатор заполнения воды

    Да

  • Внутреннее освещение

    Да

  • Макс. об/мин подвижного крепления

    180

  • Подвижное крепление

    Да

  • Забота о стрелках

    Да

  • Перенавешиваемая дверца

    Да

  • TrueSteam

    Да

  • Полка

    Да

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет дверцы

    Зеркальный

  • Тип дверцы (материал)

    Стекло

  • Цвет корпуса

    Черный

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Drip Tray (Qty)

    1

  • Комплект для защиты от опрокидывания (Кол-во)

    1

  • Шипы для установки на ковровом покрытии (Кол-во)

    No

  • Pants Hanger (Qty)

    1

  • Регулируемые задние ножки (Кол-во)

    No

  • Обычные вешалки (Кол-во)

    3

  • Shelf (Qty)

    1

ПРОГРАММЫ

  • Моя программа

    Да

  • Сушка рубашки

    Нет

  • Сушка - Осушение

    Да

  • Сушка - Стандарт

    Да

  • Сушка - После дождя/снега

    Да

  • Сушка - Сушка по времени

    Нет

  • Освежить - Интенсив

    Да

  • Освежить - Быстро

    Да

  • Освежить - Стандарт

    Да

  • Гигиена - Постельное белье

    Да

  • Гигиена - Удаление мелкой пыли

    Да

  • Гигиена - Интенсивный режим

    Да

  • Гигиеническая обработкадетской одежды

    Нет

  • Гигиена - Стандарт

    Да

  • Special Care - Pants Crease

    Нет

  • Особый уход - школьная форма

    Нет

  • Особый уход - Спортивная одежда

    Да

  • Особый уход - Костюмы/Жакеты

    Да

  • Особый уход - Шерстяные вещи

    Да

  • Освежение влажной одежды

    Нет

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Да

  • Мониторинг энергопотребления

    Да

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Да

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Да

