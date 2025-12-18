We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Паровой шкаф LG Styler™ S3MFC, TrueSteam™ 4 вещи
* Устраняет 99,99% коронавирусов PEDV / MHV с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чоннам / Чунгнам, Республика Корея, в 2020 году.
* Устраняет 99,9% коронавирусов hCoV-229E с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чонбук, Республика Корея, в 2020 году.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
LG Styler — как это работает?
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Замок от детей
Нет
Задержка пуска
Да
Ночной режим
Да
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806098755646
МОЩНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
3 вещей + 1 брюки
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
Сенсорный LED
Таймер задержки
3-19 часов
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
538 x 1915 x 661
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1010
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
445 x 1850 x 585
Вес с упаковкой (кг)
86
Масса (кг)
78
ЗАГРУЖАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
Гигиеническая обработкадетской одежды
Да
Гигиеническая обработка игрушек
Да
Рубашки
Да
Уход за мехом и кожей
Да
Уход за джинсами
Да
Уход за старой одеждой
Да
Уход за утепленной курткой
Да
Уход за брюками
Да
Уход за шарфами
Да
Уход за школьной формой
Да
Удаление статического электричества
Да
Гигиеническая обработкакостюмов и школьной формы
Да
Сушка тонких утепленных курток
Да
Теплые одеяла
Да
Освежение влажной одежды
Нет
Сушка шерсти и трикотажа
Да
ФУНКЦИИ
Ароматический набор
Да
Снижение влажности
Да
Тип сушки
Без вентиляции с инверторной системой теплового насоса
Индикатор отсутствия воды
Да
Сигнал окончания цикла
Да
Индикатор заполнения воды
Да
Внутреннее освещение
Да
Макс. об/мин подвижного крепления
180
Подвижное крепление
Да
Забота о стрелках
Да
Перенавешиваемая дверца
Да
TrueSteam
Да
Полка
Да
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет дверцы
Зеркальный
Тип дверцы (материал)
Стекло
Цвет корпуса
Черный
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Drip Tray (Qty)
1
Комплект для защиты от опрокидывания (Кол-во)
1
Шипы для установки на ковровом покрытии (Кол-во)
No
Pants Hanger (Qty)
1
Регулируемые задние ножки (Кол-во)
No
Обычные вешалки (Кол-во)
3
Shelf (Qty)
1
ПРОГРАММЫ
Моя программа
Да
Сушка рубашки
Нет
Сушка - Осушение
Да
Сушка - Стандарт
Да
Сушка - После дождя/снега
Да
Сушка - Сушка по времени
Нет
Освежить - Интенсив
Да
Освежить - Быстро
Да
Освежить - Стандарт
Да
Гигиена - Постельное белье
Да
Гигиена - Удаление мелкой пыли
Да
Гигиена - Интенсивный режим
Да
Гигиеническая обработкадетской одежды
Нет
Гигиена - Стандарт
Да
Special Care - Pants Crease
Нет
Особый уход - школьная форма
Нет
Особый уход - Спортивная одежда
Да
Особый уход - Костюмы/Жакеты
Да
Особый уход - Шерстяные вещи
Да
Освежение влажной одежды
Нет
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цикл загрузки
Да
Мониторинг энергопотребления
Да
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
Умная диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Да
