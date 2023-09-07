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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ
*Испытание проведено компанией Intertek в январе 2020 г. Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Режим Turbo Wash™ доступен не во всех программах стирки. Экономия времени зависит от загрузки стиральной машины и выбранной программы.
*Стирайте одежду за 55 минут с меньшим расходом воды и энергии благодаря распылению и фильтрации воды.
**Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9% аллергенов — живых пылевых клещей.
*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
*По сравнению с традиционными стиральными машинами LG с фронтальной загрузкой с продуктами шириной 550 мм.
Машина совместима с TWINWash™ Mini — вы можете загружать два комплекта для стирки за один раз
Коллаж изображений, на которых показана стиральная машина, совместимая с TWINWash Mini, размещенная в современном интерьере. На изображениях показана передняя часть стиральной машины с закрытой дверцей и два изображения открытого нижнего ящика.
*По сравнению с традиционными стиральными машинами LG с фронтальной загрузкой с продуктами шириной 550 мм.
Умное управление — умная жизнь
Простое управление с помощью голосa
Подключайся и управляй, откуда удобно
Эффективное обслуживание
*Google и Google Home являются зарегистрированными торговыми марками компании Google LLC.
*Приложение LG SmartThinQ в настоящее время носит название LG ThinQ.
*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса.
*Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
15
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
645 x 940 x 770
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Темно-серебристый
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
8
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
15
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Умная диагностика
-
●
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
Добавление вещи
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Гигиена
-
●
-
Быстрая стирка
-
●
-
Пoлocк.+Отжим
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Удаление пятен
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Вращение
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
645 x 940 x 770
-
Масса (кг)
-
81
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
710 x 1030 x 795
-
Вес с упаковкой (кг)
-
87
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
С
-
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F0L9DGP2S
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ