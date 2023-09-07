Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

*Google и Google Home являются зарегистрированными торговыми марками компании Google LLC.

*Приложение LG SmartThinQ в настоящее время носит название LG ThinQ.

*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса.

*Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.