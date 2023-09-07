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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

F0L9DGP2S

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

вид спереди
Отец с дочерью на заднем плане держат в руках чистое покрывало и радостно смеются. На переднем плане показана белая стиральная машина с фронтальной загрузкой.

Глубокая и бережная стирка

Четыре значка LG в ряд: Значок AI DD. Значок TurboWash 360. Значок Steam.
В барабане стиральной машины с фронтальной загрузкой видна белая ткань во время стирки.

Интеллектуальная технология бережной стирки с улучшенной на 15% защитой ткани

Одежда прослужит дольше благодаря системе классификации тканей и 11 000 вариантам стирки.

*Испытание проведено компанией Intertek в январе 2020 г. Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

В трех столбцах представлены технологии определения веса, мягкости и оптимизации цикла стирки. На приведенной ниже диаграмме, показано, как технология искусственного интеллекта AI DD стиральной машины выбирает оптимальные параметры стирки.

Что такое AI DD™?

Технология искусственного интеллекта AI DD™ определяет вес и мягкость ткани, выбирая оптимальную программу стирки.
На переднем плане показана серая рубаха, на которую направлена струя . На заднем плане — барабан стиральной машины.

БЫСТРАЯ И ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА с технологией Turbowash™

Благодаря технологии TurboWash™ ваша любимая одежда будет чистой всего лишь за 55 минут.

*Режим Turbo Wash™ доступен не во всех программах стирки. Экономия времени зависит от загрузки стиральной машины и выбранной программы.
*Стирайте одежду за 55 минут с меньшим расходом воды и энергии благодаря распылению и фильтрации воды.

На изображении показано мягкое белое платье и плюшевые игрушки, очищаемые паром в стиральной машине.

Пар удаляет с ткани 99,9% аллергенов

Носите одежу с удовольствием, зная, что технология обработки паром LG Steam™ удаляет с вашей одежды 99,9% аллергенов.

**Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9% аллергенов — живых пылевых клещей.

На одном изображении показана передняя часть стиральной машины с фронтальной загрузкой, с фокусом на дверце с закаленным стеклом. На втором изображении показана внутренняя часть барабана с конструкцией из нержавеющей стали.

Больше ресурса прочности и чистоты

Стекло из закаленной стали и барабан с ребрами из нержавеющей стали обеспечивают высокую надежность и гигиеничность.

*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

изображение_стиральной_машины_под_углом__спереди/сбоку рядом с ней размещена стопка одеял и подушек. Полупрозрачное изображение стиральной машины с видимыми очертаниями барабана и стрелками, подчеркивающими его большой размер.

Сверхбольшой объем

Чем больше объем, тем лучше. Стирайте большое одеяло и комплект постельного белья за один раз!

*По сравнению с традиционными стиральными машинами LG с фронтальной загрузкой с продуктами шириной 550 мм.

Машина совместима с TWINWash™ Mini — вы можете загружать два комплекта для стирки за один раз

Добавьте к вашей стиральной машине LG TWINWash™ Mini, чтобы сразу же загружать два комплекта для стирки.

Коллаж изображений, на которых показана стиральная машина, совместимая с TWINWash Mini, размещенная в современном интерьере. На изображениях показана передняя часть стиральной машины с закрытой дверцей и два изображения открытого нижнего ящика.

*По сравнению с традиционными стиральными машинами LG с фронтальной загрузкой с продуктами шириной 550 мм.

LG ThinQ™

Умное управление — умная жизнь

Голосовое управление

пульт управления

Мониторинг

Простое управление с помощью голосa

Скажите вашей стиральной машине, что точно вам нужно, и когда вам это нужно. Например, спросите «В каком режим выполняется стирка?», и искусственный интеллект ответит вам, какая программа была выбрана.

Подключайся и управляй, откуда удобно

Приложение LG ThinQ™ позволяет подключаться к стиральной машине и легко и удобно управлять ей. Запускайте стирку одним касанием кнопки.

Эффективное обслуживание

Контролируйте статус стиральной машины, загружайте новые циклы и отслеживайте расход энергии в приложении LG ThinQ™.

*Google и Google Home являются зарегистрированными торговыми марками компании Google LLC.
*Приложение LG SmartThinQ в настоящее время носит название LG ThinQ.
*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса.
*Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.

На сером фоне показан инверторный двигатель DirectDrive, логотип 10-летней гарантии, логотип инвертора DirectDrive и красная кнопка «Узнать больше», при нажатии на которую посетители попадают на микространицу технологии Core Tech.

Высокая нежность, отсутствие вибраций, низкий уровень шума

В нашей стиральной машине используется супер надежный и очень тихий инверторный двигатель с прямым приводом. Стиральные машины рассчитаны на длительный срок службы и имеют стандартную гарантию 10 лет.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

F0L9DGP2S
Загрузка
Стирка 15 кг<br>Сушка 8 кг
Размеры (Ш х Г х В)
645 x 770 x 940
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Есть

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

15

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

645 x 940 x 770

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Темно-серебристый

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

8

Макс. вес белья для стирки (кг)

15

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Пуховые вещи

Гигиена

Быстрая стирка

Пoлocк.+Отжим

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Удаление пятен

Очистка барабана

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

645 x 940 x 770

Масса (кг)

81

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

710 x 1030 x 795

Вес с упаковкой (кг)

87

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

С

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вид спереди

F0L9DGP2S

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 15 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

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