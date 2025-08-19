We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина 10.5 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V5V0W.TW4V9
- Стиральная машина LG TW4V9RW9E AI DD™ 10.5 кг
- Сушильная машина LG DC90V5V0W с тепловым насосом 9 кг
Характеристики
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)
10.5
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 565
ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)
●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Замок от детей
●
Предварительная стирка
●
Дистанционный пуск
●
Полоскание+
●
Функция «Пар» (Steam)
●
Температура
Холодная/20/30/40/60/95
Очистка барабана
●
TurboWash
●
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для стирки (кг)
10.5
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
Таймер задержки
●
Индикатор блокировки дверцы
●
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660 x 890 х 660
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
620
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1100
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 565
Вес с упаковкой (кг)
74
Масса (кг)
70
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
Технология 6 Motion DD
●
Добавление вещи
●
AI DD
●
Автоматический перезапуск
●
Сигнал окончания цикла
●
TurboWash
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
LoadSense
●
Функция «Пар» (Steam)
●
TurboWash360˚
●
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
ПРОГРАММЫ
Гипоаллергенная (стирка)
●
Хлопок
●
Хлопок+
●
Деликатная
●
Пуховые вещи
●
Смешанная
●
Бecшyмнaя
●
Быстро 14
●
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
●
Освежение паром
●
Очистка барабана
●
TurboWash 39
●
Шерсть
●
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
●
ThinQ(Wi-Fi)
●
Характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса
Белый
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор
●
ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца
●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
●
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Подсветка барабана
●
Избранное
●
Дистанционный пуск
●
Wi-Fi
●
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
690
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Масса (кг)
56
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
●
Подсветка барабана
●
Гибридная сушка EcoHybrid
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
Инверторный мотор
●
Перенавешиваемая дверца
●
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
ПРОГРАММЫ
Холодный воздух
●
Хлопок
●
Деликатная
●
Освежить пуховик
●
Пуховые вещи
●
Смешанная
●
Быстро 30
●
Сушка на решетке
●
Полотенца
●
Гипоаллергенная
●
Теплый воздух
●
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
● версия 3.0
ThinQ(Wi-Fi)
●
