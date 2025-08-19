About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V5V9S.F4V5V

Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V5V9S.F4V5V

Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V5V9S.F4V5V

DC90V5V9S.F4V5V
Front view
Front view

Основные характеристики

  • Стиральная машина:
    AI DD™ - Искусственный интеллект
  • Steam™ - Удаление аллергенов
  • ThinQ™ - Умный дом
  • Сушильная машина:
    Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
Больше
Печать

Характеристики

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 560 x 850

ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)

Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Добавление вещи

Да

Антискладки

Нет

Звуковой сигнал вкл/выкл

Нет

Замок от детей

Да

ColdWash

Нет

Обслуживание конденсатора

Нет

Отсрочка завершения стирки

Нет

Уровень моющего средства

Нет

Чистка диспенсера

Нет

Обслуживание барабана

Да

Подсветка барабана

Нет

Уровень сушки

Нет

Очистка ezDispense

Нет

Избранное

Нет

Меньше времени

Нет

Больше времени

Нет

Предварительная стирка

Да

Сушка на лотке

Нет

Дистанционный пуск

Да

Полоскание+

Нет

Полоскание + Отжим

Да

Уровень кондиционера

Нет

Вращение

Нет

Функция «Пар» (Steam)

Да

Температура

Да

Время сушки

Нет

Очистка барабана

Да

TurboWash

Нет

Отжим

Да

Wi-Fi

Да

Простой уход за складками

Нет

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806098696666

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

СенсорныйНабор+Сенсор+Кнопки+LED дисплей

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Да

Значок индикатора

18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)

1100

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

590

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 560 x 850

Вес с упаковкой (кг)

64

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

Нет

Energy Efficiency Class (Old)

А

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Нет

Технология 6 Motion DD

Да

Добавление вещи

Да

AI DD

Да

Автоматический перезапуск

Да

Centum System

Нет

ColdWash

Нет

Лифтеры

Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

Подсветка барабана

Нет

Двойная сушка

Нет

Гибридная сушка EcoHybrid

Нет

DUAL Inverter HeatPump

Нет

Двойной фильтр-уловитель пуха

Нет

Гофрирование внутри барабана

Да

Индикатор отсутствия воды

Да

Сигнал окончания цикла

Да

ezDispense

Нет

TurboWash

Нет

Система обнаружения пены

Да

Тип источника нагрева

Нет

Инверторный двигатель с прямым приводом

Да

Инверторный мотор

Да

Ножки для регулировки уровня

Да

LoadSense

Да

Перенавешиваемая дверца

Нет

Сенсорное определение сухости белья

Нет

Барабан из нержавеющей стали

Да

Функция «Пар» (Steam)

Да

Функция «Пар+» (Steam+)

Да

TrueSteam

Нет

TurboWash360˚

Нет

Тип

Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Датчик вибраций

Да

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодная

Уровень воды

Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Нержавеющая сталь

Тип дверцы

Закаленное стекло

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Нет

ПРОГРАММЫ

Детская одежда

Да

Умная стирка

Нет

Гипоаллергенная (стирка)

Да

Автоматическая стирка

Нет

Одежда малыша

Нет

Одежда для малышей

Нет

Освежить постельное белье

Нет

Постельное белье

Нет

Холодная Стирка

Нет

Цветные ткани

Нет

Хлопок

Да

Хлопок+

Да

Темные ткани

Нет

Деликатная

Да

Двойное полоскание

Нет

Моя программа

Да

Пуховик

Нет

Слив + отжим

Нет

Классические рубашки

Нет

Только сушка

Нет

Пуховые вещи

Да

Повседневная

Да

Эко 40-60

Нет

Бережная

Нет

Гигиена

Нет

Интенсивно 60

Нет

Джинсы

Нет

Смешанная

Да

Одна рубашка

Нет

Верхняя одежда

Нет

Стирка от шерсти питомцев

Нет

Быстро 14

Нет

Быcтpо 30

Да

Быстрая стирка

Нет

Быстрая стирка+сушка

Нет

После дождя

Нет

Освежить

Нет

Только полоскание

Нет

Пoлocк.+Отжим

Да

Школьная форма

Нет

Бecшyмнaя

Да

Один предмет одежды

Нет

Забота о здоровье

Нет

Рукава и воротники

Нет

Малая загрузка

Нет

Умное полоскание

Нет

Быстро 14

Нет

Быстрая стирка

Нет

Быстрая стирка+сушка

Нет

Отжим

Нет

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Да

Удаление пятен

Нет

Освежение паром

Нет

Полотенца

Нет

Очистка барабана

Да

TurboWash 39

Нет

TurboWash 49

Нет

TurboWash 59

Нет

Хлопок 20°C

Нет

Ручная стирка

Нет

Стирка джинсов/ Темных тканей

Нет

Предварительная стирка + Хлопок

Нет

Быстрая стирка 12

Нет

Быстрая стирка 60

Нет

Полоскание

Нет

Отжим+слив

Нет

Стирка+сушка

Нет

Только стирка

Нет

Шерсть

Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Да

Облачный цикл

Нет

Мониторинг энергопотребления

Да

Проактивная поддержка клиентов

Нет

Удаленный пуск и контроль цикла

Да

Умная диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Да

Функция Tub Clean Coach

Да

Умное сопряжение

Да

Печать

Характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса

Платиновое серебро

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор

ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Платиновое серебро

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Подсветка барабана

Гибридная сушка EcoHybrid

Инверторный двигатель с прямым приводом

Инверторный мотор

Перенавешиваемая дверца

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Хлопок

Хлопок+

Деликатная

Освежить пуховик

Пуховые вещи

Смешанная

Сушка на решетке

Полотенца

Гипоаллергенная

Теплый воздух

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Звуковой сигнал вкл/выкл

Подсветка барабана

Избранное

Дистанционный пуск

Wi-Fi

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Масса (кг)

56

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

● версия 3.0

ThinQ(Wi-Fi)

Что говорят

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.