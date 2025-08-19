We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V5V9S.F4V5V
Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V5V9S.F4V5V
- Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™
- Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг
Характеристики
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 560 x 850
ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Добавление вещи
Да
Антискладки
Нет
Звуковой сигнал вкл/выкл
Нет
Замок от детей
Да
ColdWash
Нет
Обслуживание конденсатора
Нет
Отсрочка завершения стирки
Нет
Уровень моющего средства
Нет
Чистка диспенсера
Нет
Обслуживание барабана
Да
Подсветка барабана
Нет
Уровень сушки
Нет
Очистка ezDispense
Нет
Избранное
Нет
Меньше времени
Нет
Больше времени
Нет
Предварительная стирка
Да
Сушка на лотке
Нет
Дистанционный пуск
Да
Полоскание+
Нет
Полоскание + Отжим
Да
Уровень кондиционера
Нет
Вращение
Нет
Функция «Пар» (Steam)
Да
Температура
Да
Время сушки
Нет
Очистка барабана
Да
TurboWash
Нет
Отжим
Да
Wi-Fi
Да
Простой уход за складками
Нет
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806098696666
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для стирки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
СенсорныйНабор+Сенсор+Кнопки+LED дисплей
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки дверцы
Да
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
1100
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
590
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1100
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1100
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 560 x 850
Вес с упаковкой (кг)
64
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
Нет
Energy Efficiency Class (Old)
А
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
Нет
Технология 6 Motion DD
Да
Добавление вещи
Да
AI DD
Да
Автоматический перезапуск
Да
Centum System
Нет
ColdWash
Нет
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
Подсветка барабана
Нет
Двойная сушка
Нет
Гибридная сушка EcoHybrid
Нет
DUAL Inverter HeatPump
Нет
Двойной фильтр-уловитель пуха
Нет
Гофрирование внутри барабана
Да
Индикатор отсутствия воды
Да
Сигнал окончания цикла
Да
ezDispense
Нет
TurboWash
Нет
Система обнаружения пены
Да
Тип источника нагрева
Нет
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
Инверторный мотор
Да
Ножки для регулировки уровня
Да
LoadSense
Да
Перенавешиваемая дверца
Нет
Сенсорное определение сухости белья
Нет
Барабан из нержавеющей стали
Да
Функция «Пар» (Steam)
Да
Функция «Пар+» (Steam+)
Да
TrueSteam
Нет
TurboWash360˚
Нет
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Датчик вибраций
Да
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Нержавеющая сталь
Тип дверцы
Закаленное стекло
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ПРОГРАММЫ
Детская одежда
Да
Умная стирка
Нет
Гипоаллергенная (стирка)
Да
Автоматическая стирка
Нет
Одежда малыша
Нет
Одежда для малышей
Нет
Освежить постельное белье
Нет
Постельное белье
Нет
Холодная Стирка
Нет
Цветные ткани
Нет
Хлопок
Да
Хлопок+
Да
Темные ткани
Нет
Деликатная
Да
Двойное полоскание
Нет
Моя программа
Да
Пуховик
Нет
Слив + отжим
Нет
Классические рубашки
Нет
Только сушка
Нет
Пуховые вещи
Да
Повседневная
Да
Эко 40-60
Нет
Бережная
Нет
Гигиена
Нет
Интенсивно 60
Нет
Джинсы
Нет
Смешанная
Да
Одна рубашка
Нет
Верхняя одежда
Нет
Стирка от шерсти питомцев
Нет
Быстро 14
Нет
Быcтpо 30
Да
Быстрая стирка
Нет
Быстрая стирка+сушка
Нет
После дождя
Нет
Освежить
Нет
Только полоскание
Нет
Пoлocк.+Отжим
Да
Школьная форма
Нет
Бecшyмнaя
Да
Один предмет одежды
Нет
Забота о здоровье
Нет
Рукава и воротники
Нет
Малая загрузка
Нет
Умное полоскание
Нет
Быстро 14
Нет
Быстрая стирка
Нет
Быстрая стирка+сушка
Нет
Отжим
Нет
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Да
Удаление пятен
Нет
Освежение паром
Нет
Полотенца
Нет
Очистка барабана
Да
TurboWash 39
Нет
TurboWash 49
Нет
TurboWash 59
Нет
Хлопок 20°C
Нет
Ручная стирка
Нет
Стирка джинсов/ Темных тканей
Нет
Предварительная стирка + Хлопок
Нет
Быстрая стирка 12
Нет
Быстрая стирка 60
Нет
Полоскание
Нет
Отжим+слив
Нет
Стирка+сушка
Нет
Только стирка
Нет
Шерсть
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цикл загрузки
Да
Облачный цикл
Нет
Мониторинг энергопотребления
Да
Проактивная поддержка клиентов
Нет
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
Умная диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Да
Функция Tub Clean Coach
Да
Умное сопряжение
Да
Характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса
Платиновое серебро
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор
●
ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца
●
Все характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Платиновое серебро
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
●
Подсветка барабана
●
Гибридная сушка EcoHybrid
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
Инверторный мотор
●
Перенавешиваемая дверца
●
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ПРОГРАММЫ
Холодный воздух
●
Хлопок
●
Хлопок+
●
Деликатная
●
Освежить пуховик
●
Пуховые вещи
●
Смешанная
●
Сушка на решетке
●
Полотенца
●
Гипоаллергенная
●
Теплый воздух
●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
●
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Подсветка барабана
●
Избранное
●
Дистанционный пуск
●
Wi-Fi
●
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Масса (кг)
56
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
● версия 3.0
ThinQ(Wi-Fi)
●
