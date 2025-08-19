About Cookies on This Site

Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V9V9E.F4V5V

DC90V9V9E.F4V5V
Front view
Основные характеристики

  • Стиральная машина:
    AI DD™ - Искусственный интеллект
  • Steam™ - Удаление аллергенов
  • ThinQ™ - Умный дом
  • Сушильная машина:
    Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
Products in this Bundle: 2
Вид спереди Стиральная машина LG F4V5VS0W AI DD™ 9 кг(F4V5VS0W)

F4V5VS0W

Стиральная машина LG F4V5VS0W AI DD™ 9 кг
Вид спереди Сушильная машина LG DC90V9V9E с тепловым насосом 9 кг(DC90V9V9E)

DC90V9V9E

Сушильная машина LG DC90V9V9E с тепловым насосом 9 кг
Характеристики

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Замок от детей

Предварительная стирка

Дистанционный пуск

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 х 660

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

590

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Вес с упаковкой (кг)

74

Масса (кг)

70

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Эко 40-60

Смешанная

Быстро 14

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

TurboWash 59

Шерсть

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

Характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса

Белый

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)

A+++

ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор

ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Подсветка барабана

Гибридная сушка EcoHybrid

Инверторный двигатель с прямым приводом

Инверторный мотор

Перенавешиваемая дверца

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A+++

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Хлопок

Деликатная

Освежить пуховик

Пуховые вещи

Смешанная

Быстро 30

Сушка на решетке

Полотенца

Гипоаллергенная

Теплый воздух

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)

690

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Масса (кг)

56

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

● версия 3.0

ThinQ(Wi-Fi)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Звуковой сигнал вкл/выкл

Подсветка барабана

Избранное

Дистанционный пуск

Wi-Fi

